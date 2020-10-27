Украинские туристы пострадали в Египте: какое лечение во время отпуска не покроет страховка

На днях украинских туристов в Египте покусала акула, когда они ныряли у берегов местного курорта. Пострадал 12-летний мальчик, его мама и инструктор. Этот чрезвычайный случай поднял вопрос защиты путешественников от несчастных случаев. Оказалось, что на такие травмы страховка может не распространяться.

Пока пострадавшим туристам оплачивают лечение местные власти, украинские туроператоры и страховые компании объясняют, почему к туристической страховке и выбору развлечений за границей нужно относиться внимательно.

РБК-Украина разбиралось, что делать туристам в случае травмы или болезни во время отдыха, и какие развлечения не покрываются страховым полисом.

Фото: Египет привлекает туристов красочным подводным миром (pixabay.com)

Что произошло в Шарм-эль-Шейхе

В воскресенье, 25 октября, семья украинских туристов во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе пострадала от укуса акулы. Это произошло во время ныряния на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, сообщает пресс-служба туроператора "JoinUp!".

"Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы получил также инструктор, который проводил экскурсию. По информации, предоставленной нам принимающей стороной, туристы приобрели услугу погружения с аквалангом с экскурсионной яхты у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров)", - отмечают в туркомпании.

По информации туроператора, сначала туристы обратились к гиду в отеле по поводу приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что власти Египта запретили дайвинг из плавательных средств. Такие услуги запрещены на курортах Синая с 1 ноября минувшего года.

Все пострадавшие госпитализированы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенку пришлось ампутировать часть руки ниже локтя.

"Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая помощь", - сообщает Госагентство развития туризма Украины.

Фото: Погружение с аквалангом в Египте разрешено только лицензированным дайверам (pixabay.com)

При каких несчастных случаях не действует страховка

Занятие подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как отмечено в страховом полисе, соответственно, – несчастный случай не подлежит страховому возмещению, уточняют в "JoinUp!".

"К сожалению, это не первый случай, когда вопреки предостережениям туроператоров и запрета, отдыхающие за стенами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", - подчеркивают в Гостуризме.

Фото: Параглайдинг - популярное развлечение в Турции (pixabay.com)

Между тем, страховые компании отмечают, что обычное туристическое страхование не покрывает занятия спортом в путешествии. Поэтому травмы, полученные во время экстремальных развлечений, могут остаться без возмещения.

Отправляясь на отдых, можно прибрести страховой полис с учетом экстремального спорта – он может быть на 20-30% дороже классического туристического страхования, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

"Как правило, в 95-99% турагентств при продаже туров в Турцию, Египет в страховку спорт не входит, и туристов даже не спрашивают, им нужно такое покрытие или нет. Поэтому в итоге отказывают в компенсации, страховая компания ответственности за такие случаи не несет", - отмечает она.

Она объясняет, что обычные травмы, которые турист получает на отдыхе, входят в список страховых случаев в полисе. В таком случае отдыхающему следует звонить по номерам телефонов ассистирующей компании, указанных в полисе, и ему будет организована и оплачена помощь в клинике.

"В случае вывиха в бассейне, например, то это травмы, которые не относятся к спортивным. Это классическое страховое покрытие. Но сначала у туриста возьмут тест на алкоголь. Также страховка покроет и отравление, высокую температуру, аппендицит, хирургическую операцию, перелом ноги, инфаркт, инсульт, маточное кровотечение. Покроет и случаи, если турист выбил глаз, порезал руку или ногу об коралл", - перечисляет страховые случаи эксперт.

Не покрывает обычная страховка травмы во время занятий различными видами спорта:

- лыжи;

- рафтинг;

- дайвинг;

- прыжки с парашютом;

- парапланеризм.

Для подобного отдыха нужно отдельно покупать "полис со спортом", сумма покрытия которого составляет 30 тысяч евро для стран Европы.

Фото: Травмы в бассейне покрываются обычной страховкой (pixabay.com)

Страхование от COVID-19 во время путешествия

На фоне пандемии коронавируса большинство туроператоров обеспечивают туристов страховками, покрывающими лечение COVID-19. При этом некоторые полисы покрывают также проживание в отеле за границей во время самоизоляции и билет для возвращения домой после окончания тура.

В случае, если турист на отдыхе почувствовал симптомы простуды, ему следует обратиться в службу поддержки по номерам телефонов, указанных в полисе. Страховые компании оплачивают или возмещают стоимость услуг врача, необходимых обследований и лекарств, подтвержденных счетами, а также стоимость обратного билета при пропуске своего рейса.

"Стационарное лечение осложненной формы коронавирусной болезни в большинстве стран проходит в специализированных инфекционных клиниках, обеспечивается государством и не предусматривает компенсации от страховой компании. При этом дополнительные траты на лечение, которые могут быть подтверждены счетами, покрываются страховой компанией", - отмечают у туроператора "JoinUp!".

Компенсация тестирования на COVID-19 за границей возможна, если оно было необходимо по медицинским показаниям. Для этого в страховую компанию нужно будет предоставить подтверждающие документы: направление врача на тестирование и счет за услугу.

Напомним, ранее мы писали сколько стоит отдых на курортах Египта в конце октября.

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