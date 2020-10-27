Українські туристи постраждали в Єгипті: яке лікування під час відпустки не покриє страховка

Днями українських туристів в Єгипті покусала акула, коли вони пірнали біля берегів місцевого курорту. Постраждав 12-річний хлопчик, його мама і інструктор. Цей надзвичайний випадок порушив питання захисту мандрівників від нещасних випадків. Виявилося, що на такі травми страховка може не поширюватися.

Поки постраждалим туристам оплачує лікування місцева влада, українські туроператори та страхові компанії пояснюють, чому до туристичної страховки і вибору розваг за кордоном потрібно ставитися уважно.

РБК-Україна розбиралося, що робити туристам у разі травми або хвороби під час відпочинку, і які розваги не покриваються страховим полісом.

Фото: Єгипет приваблює туристів барвистим підводним світом (pixabay.com)

Що сталося в Шарм-ель-Шейху

У неділю, 25 жовтня, сім'я українських туристів під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху постраждала від укусу акули. Це сталося під час пірнання на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, повідомляє прес-служба туроператора "JoinUp!".

"Мати і її 12-річного сина акула покусала. Травми отримав також інструктор, який проводив екскурсію. За інформацією, наданою нам приймаючою стороною, туристи придбали послугу занурення з аквалангом з екскурсійної яхти у третіх осіб (не у туроператора або його партнерів)", - відзначають в туркомпанії.

За інформацією туроператора, спершу туристи звернулися до гіда в готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили й попередили, що влада Єгипту заборонила дайвінг із плавальних засобів. Такі послуги заборонені на курортах Сіная з 1 листопада минулого року.

Всі постраждалі госпіталізовані. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитині довелося ампутувати частину руки нижче ліктя.

"Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна допомога", - повідомляє Держагентство розвитку туризму України.

Фото: Занурення з аквалангом в Єгипті дозволено лише ліцензованим дайверам (pixabay.com)

За яких нещасних випадків не діє страховка

Заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків, як зазначено в страховому полісі, відповідно, – нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню, уточнюють в "JoinUp!".

"На жаль, це не перший випадок, коли всупереч застереженням туроператорів і заборони, відпочиваючі за стінами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібен окремий страховий поліс", - підкреслюють в Держтуризмі.

Фото: Параглайдинг - популярна розвага в Туреччині (pixabay.com)

Між тим, страхові компанії відзначають, що звичайне туристичне страхування не покриває заняття спортом в подорожі. Тому травми, отримані під час екстремальних розваг, можуть залишитись без відшкодування.

Вирушаючи на відпочинок, можна придбати страховий поліс з урахуванням екстремального спорту – він може бути на 20-30% дорожче класичного туристичного страхування, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

"Як правило, у 95-99% турагентств при продажу турів в Туреччину, Єгипет у страховку спорт не входить, і туристів навіть не питають, їм потрібне таке покриття чи ні. Тому в підсумку відмовляють у компенсації, страхова компанія відповідальності за такі випадки не несе", - зазначає вона.

Вона пояснює, що звичайні травми, які турист отримує на відпочинку, входять в перелік страхових випадків у полісі. У такому разі відпочивальнику слід телефонувати за номерами телефонів асистуючої компанії, зазначеними у полісі, і йому буде організована й оплачена допомога в клініці.

"У разі вивиху в басейні, наприклад, то це травми, які не відносяться до спортивних. Це класичне страхове покриття. Але спочатку у туриста візьмуть тест на алкоголь. Також страховка покриє й отруєння, високу температуру, апендицит, хірургічну операцію, перелом ноги, інфаркт, інсульт, маткову кровотечу. Покриє і випадки, якщо турист вибив око, порізав руку або ногу про корал", - перераховує страхові випадки експерт.

Не покриває звичайна страховка травми під час занять різними видами спорту:

- лижі;

- рафтинг;

- дайвінг;

- стрибки з парашутом;

- парапланеризм.

Для подібного відпочинку треба окремо купувати "поліс зі спортом", сума покриття якого складає 30 тисяч євро для країн Європи.

Фото: Травми в басейні покриваються звичайною страховкою (pixabay.com)

Страхування від COVID-19 під час подорожі

На тлі пандемії коронавірусу більшість туроператорів забезпечують туристів страховками, що покривають лікування COVID-19. При цьому деякі поліси покривають також проживання в готелі за кордоном під час самоізоляції та квиток для повернення додому після закінчення туру.

У випадку, якщо турист на відпочинку відчув симптоми застуди, йому слід звернутися в службу підтримки за номерами телефонів, зазначених у полісі. Страхові компанії оплачують або відшкодовують вартість послуг лікаря, необхідних обстежень і ліків, підтверджених рахунками, а також вартість квитка при пропуску свого рейсу.

"Стаціонарне лікування ускладненої форми коронавірусної хвороби в більшості країн проходить у спеціалізованих інфекційних клініках, забезпечується державою і не передбачає компенсації від страхової компанії. При цьому додаткові витрати на лікування, які можуть бути підтверджені рахунками, покриваються страховою компанією", - зазначають у туроператора "JoinUp!".

Компенсація тестування на COVID-19 за кордоном можлива, якщо воно було необхідно за медичними показаннями. Для цього в страхову компанію потрібно буде надати підтверджуючі документи: направлення лікаря на тестування і рахунок за послугу.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на курортах Єгипту наприкінці жовтня.

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