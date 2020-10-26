Альтернатива Швейцарии: еще одна европейская страна станет доступнее для зимнего отдыха

Фото: Национальный парк Дурмитор (montenegrofortravellers.com)

Где и по какой цене отдохнуть в "горнолыжной" Черногории

С 1 декабря авиакомпания Windrose ("Роза ветров") начинает полеты в еще одну Балканскую страну – Черногорию. На зимний период открываются прямые рейсы в столицу Подгорицу. Также на крыльях этой авиакомпании можно будет полететь в Сербию и Северную Македонию.

Кроме того, рейсы с пересадками в Черногорию в декабре будут выполнять авиакомпании "Wizz Air", "Turkish Airlines", "Ryanair", "Pegasus", "LOT".

Фото: Прямые рейсы в Подгорицу запустят с 1 декабря (pixabay.com)

Как будем летать

Авиакомпания "Роза ветров" запускает новый рейс в Черногорию с 1 декабря 2020 года до 27 марта 2021 года по маршруту "Киев-Подгорица".

Прямые рейсы будут выполняться в столицу Черногории по вторникам и субботам. Вылет из Киева будет в 13:35, возвращение – в 18:55. Время полета – 2 часа 20 минут.

Стоимость билетов в обе стороны – от 220 евро.

Въезд в Черногорию разрешен без ограничений всем иностранцам из списка стран "зеленой" зоны.

Чем заняться в Черногории с декабря по март

Кроме традиционных экскурсий, Черногория зимой славится горнолыжными курортами. Самое популярное место – горный массив Дурмитор в 150 километрах на север от Подгорицы. Этот уникальный природный заповедник и национальный парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории почти 400 квадратных километров расположены больше 20 вершин высотой более 2200 метров, 18 ледниковых озер, более 700 родников.

Фото: Горнолыжный курорт в Жабляке (seetheworld.top)

В Дурмиторе проложены трассы разной сложности для лыжников с разным опытом и школы катания на лыжах и сноуборде. Толщина снега в курортной части достигает 1,2 метра с декабря по конец марта. Подняться на трассы можно с помощью подъемников от центра горнолыжного курорта – города Жабляк, который расположен на высоте 1,5 километров над уровнем моря. Там расположено много маленьких отелей и вилл.

Еще один очень популярный горнолыжный курорт находится в 70 километрах от столицы – Колашин. Горнолыжный центр Биеласица-Езерине расположен в 10 километрах от Колашина. Это место назвали "нетронутой Швейцарией". Этот курорт удобен для новичков – трассы проложены по пологим склонам.

Фото: Горнолыжный курорт в Колашине (booking.com)

Где и по какой цене отдохнуть в Черногории зимой

К слову, некоторые туристические компании уже предлагают туры на горнолыжные курорты Черногории, хотя выбор невелик.

Например, недельный отдых на двоих в Подгорице в 3* отеле без питания с вылетом 5 декабря у туристической компании "Фарватер" стоит от 932 евро (32387 гривен), в Жабляке – от 781 евро (27140 гривен), в Колашине – от 748 евро (25993 евро).

У компании "Пилигрим" отдых в 3* отеле в Колашине стоит от 824 евро без питания с вылетом 8 декабря.

Между тем, по последним обновлениям Минздрава Украины 23 октября, Черногория находится в "красной зоне" с показателем заболеваемости 526,4 случаев коронавирусной болезни на 100 тысяч населения (в Украине – 200,8). Поэтому после возвращения из этой страны необходимо сдавать ПЦР-тест или отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, ранее мы писали про рейсы, которые запускаются из Украины уже скоро.

Также, мы сообщали, почему непросто попасть в Словению, даже когда страна открыта для украинцев.