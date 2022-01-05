Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты

На днях вышли президентские указы по созданию трех национальных природных парков - "Пуща Радзивила", "Холодный яр" и "Куяльницкий".

Таким образом, общее количество нацпарков в Украине отныне составляет целых 56. Так что же такое национальный природный парк и как подобные локации могут помочь развивать туризм в Украине? Давайте разберемся в этом вопросе.

Что такое национальные парки

Национальный парк - это один из многих способов сохранения дикой природы при условии, что территория уже используется людьми. Формат позволяет получать местным жителям дополнительные конкурентные преимущества.

Сосуществование людей и дикой природы обеспечивает разумное зонирование территории, где часть земли изымается из хозяйственного использования (заповедная зона) существенно ограничивается (зона регулируемой рекреации).

Хозяйственная деятельность, которая согласуется с задачами национального природного парка, сосредоточена в хозяйственной зоне. Есть и специально отведенные участки, где создается инфраструктура для временных посетителей – зона стационарной рекреации.

Фото: Мезинский национальный природный парк (uk.wikipedia.org)

Фото: Мезинский нацпарк, озеро Подкова (uk.wikipedia.org)

Уже из названий этих функциональных зон парка можем сделать вывод, что одно из основных назначений национальных природных парков – обеспечивать возможность отдыха среди природных ландшафтов.

Каждый из посетителей национального природного парка может больше узнать о природе края и уже не будет равнодушным к вопросам сохранения окружающей среды.

Местным жителям не закрываются возможности посещать любимые места у реки, собирать грибы или даже рыбачить, а наиболее предприимчивые могут найти свою нишу в бизнесе.

Строжайшее ограничение - запрет охоты. Придется и большие штрафы оплатить, если выбросить в лесу мусор, сжечь у себя на огороде траву или срубить дерево. Это все из-за того, что государство всем дает гарантию того, что природа будет оберегаться.

Как устроена работа национальных парков

Национальные парки – это государственные учреждения, которые призваны обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства на территории национального природного парка и способствовать удовлетворению рекреационных потребностей населения.

Поэтому подавляющее большинство работников учреждения занято в Службе государственной охраны природно-заповедного фонда и в сфере экообразования и рекреации.

Всего из государственного бюджета оплачивается работа для 50-90 человек. Что вполне прилично для удаленных от крупных городов районов, к тому же, в бюджет громад поступают средства в качестве налогов на землю для тех земель, которые изымаются для нужд национального природного парка.

Фото: Национальный природный парк "Бойковщина" (commons.wikimedia.org)

Функцию сохранения дикой природы призваны выполнять, помимо национальных парков, также природные заповедники и региональные ландшафтные парки. Ими занимаются также учреждения со штатом работников.

Отличия природного заповедника состоят в том, что его земли государственные и полностью изымаются из хозяйственного использования, а попасть на его территорию может далеко не каждый.

Последние украинские природные заповедники создали на землях, где отселены люди после аварии на ЧАЭС. В нашей довольно густозаселенной стране свободных для этого земель нет, ну разве для создания заказников или заповедных урочищ, но это в лучшем случае несколько сотен гектаров.

Региональные ландшафтные парки - это по сути национальные природные парки, но финансируются из местных бюджетов, поэтому существуют в урезанном виде, и законодательные нормы по их функционированию не столь жесткие.

Фото: НПП "Пуща Радзивила" (facebook.com/wildpolesia/Сергей Канциренко)

Почему нацпарки не очень популярны среди украинцев: основные причины

Почему же такая приближенная к идеалу форма охраны природы не слишком популярна и большинство населения Украины знает в основном о карпатских национальных природных парках? Здесь ряд причин. О недофинансировании и коррупции нечего и говорить. Остановимся на сугубо заповедных вопросах.

Во-первых, нехватка кадров. Национальные природные парки создаются в отдаленных районах, ведь именно там лучше сохранена природа и меньше конфликтов интересов между хозяйственниками и природоохранниками.

А природные процессы чрезвычайно сложны по своей сути, и для большинства специалистов, которые будут там работать, нужны фундаментальную биологическую подготовку и еще и навыки пребывания и наблюдений в природе, важно уметь точно передать впечатления и знания самым разным посетителям парка.

Высшим пилотажем считается, когда умеешь донести природоохранные идеи группе, где одновременно дети и их родители, юрист из офиса и домохозяйка с бабушкой и дедушкой.

Фото: Полонина у Дземброни, Верховинский национальный природный парк (uk.wikipedia.org)

Во-вторых, "закрытость" учреждений в и неумение вести диалог с местными жителями, руководством общин и власти. Это особая культура диалога и умение договариваться. Поэтому решения этой проблемы зависят от всех участников дискуссии, или даже полемики, ведь природоохранный приоритет напрочь противоречит интересу хозяйственному.

Здесь нужны изменения, гарантии и умение научиться пользоваться конкурентными преимуществами, которые дает жизнь рядом с национальным природным парком.

Вершиной договоренностей может быть план управления территорией, где определена стратегия и конкретные шаги на ближайшие годы. К примеру, развитие инфраструктуры, проведение совместных фестивалей, программы для малого и среднего бизнеса.

В-третьих, национальным природным паркам, которых уже 56, вместе с природными и биосферными заповедниками (24) и региональными ландшафтными парками (45) нужно создавать профессиональную ассоциацию.

Ни один украинский университет до сих пор не выпускает должным образом подготовленных специалистов для работы в природно-заповедных учреждениях.

Фото: Замковая гора над рекой Ворскла возле села Куземин, Гетманский национальный природный парк (commons.wikimedia.org)

Поэтому такая ассоциация должна заботиться о повышении квалификации специалистов. Важно привлекать средства спонсоров и международных природоохранных фондов, иметь представительства (информационно-образовательные центры) в крупных городах, выдавать отраслевые периодические издания и многие другие функции.

В-четвертых, недооценивается роль волонтеров из местных жителей и приезжих в работе по популяризации и обеспечению уставных задач нацпарков.

Как решить эти проблемы и чем могут помочь волонтеры

Волонтерство - яркий пример того, как решаются в конкретном природно-заповедном учреждении вышеупомянутые проблемы. Что же могут волонтеры?

Участвовать в рейдах по выявлению нарушений природоохранного законодательства – это словно экскурсия в природу с повышенной ответственностью. Приобщаться к субботникам по уборке мусора, строительства мостиков, мест отдыха – невероятно интересные занятия, где родители вместе с детьми могут получить навыки работы с различными инструментами и природными материалами, часто недоступные в большом городе. Конечно, такая подвижная активность проходит на свежем воздухе и в компании единомышленников. Помочь с изданием ярких буклетов, сделав фотографии или дизайн. Огромная помощь будет, если приобщиться к раскрутке сайта или создать страницу в соцсетях для популяризации нацпарка или организации мероприятий на его территории. А как вам идея организовать и провести фестиваль или путешествие вместо традиционного корпоратива до нацпарка? Впечатлений - вагон!

Фото: Деснянско-Старогутский национальный природный парк в Сумской области (commons.wikimedia.org)

В заключение стоит заметить, что на рассмотрении президентской администрации находится еще несколько проектов национальных природных парков. Зачем так много? А потому, что в Украине, как в самой большой стране Европы, еще и богатая и разнообразная природа. Которая, словно бы в музее, должна в полной мере отражаться в ее национальных природных парках.

И потому очень символично, что новосозданные "Пуща Радзивила", "Холодный яр" и "Куяльницкий" презентуют природу Полесья, лесостепи и степи соответственно.

Создание новых нацпарков дает новые перспективы для местных громад, прежде всего связанные с развитием туризма, ведь национальный природный парк – это созданные рабочие места за средства государственного бюджета, возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для развития туризма и экообразования, развития инфраструктуры. Новые перспективы - новые вызовы!

Желаем, чтобы эти вновь созданные учреждения как можно быстрее прошли период становления, получили поддержку со стороны местных громад, решили земельные вопросы и начать принимать первых посетителей.

Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив в колонке для РБК-Украина писала, которым выдался 2021 год для туризма в Украине и мире.

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