Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты

В чем особенности таких локаций и почему каждому стоит приобщиться к их развитию
На днях вышли президентские указы по созданию трех национальных природных парков - "Пуща Радзивила", "Холодный яр" и "Куяльницкий".
Таким образом, общее количество нацпарков в Украине отныне составляет целых 56. Так что же такое национальный природный парк и как подобные локации могут помочь развивать туризм в Украине? Давайте разберемся в этом вопросе.
Национальный парк - это один из многих способов сохранения дикой природы при условии, что территория уже используется людьми. Формат позволяет получать местным жителям дополнительные конкурентные преимущества.
Сосуществование людей и дикой природы обеспечивает разумное зонирование территории, где часть земли изымается из хозяйственного использования (заповедная зона) существенно ограничивается (зона регулируемой рекреации).
Хозяйственная деятельность, которая согласуется с задачами национального природного парка, сосредоточена в хозяйственной зоне. Есть и специально отведенные участки, где создается инфраструктура для временных посетителей – зона стационарной рекреации.
Фото: Мезинский национальный природный парк (uk.wikipedia.org)
Уже из названий этих функциональных зон парка можем сделать вывод, что одно из основных назначений национальных природных парков – обеспечивать возможность отдыха среди природных ландшафтов.
Каждый из посетителей национального природного парка может больше узнать о природе края и уже не будет равнодушным к вопросам сохранения окружающей среды.
Местным жителям не закрываются возможности посещать любимые места у реки, собирать грибы или даже рыбачить, а наиболее предприимчивые могут найти свою нишу в бизнесе.
Строжайшее ограничение - запрет охоты. Придется и большие штрафы оплатить, если выбросить в лесу мусор, сжечь у себя на огороде траву или срубить дерево. Это все из-за того, что государство всем дает гарантию того, что природа будет оберегаться.
Национальные парки – это государственные учреждения, которые призваны обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства на территории национального природного парка и способствовать удовлетворению рекреационных потребностей населения.
Поэтому подавляющее большинство работников учреждения занято в Службе государственной охраны природно-заповедного фонда и в сфере экообразования и рекреации.
Всего из государственного бюджета оплачивается работа для 50-90 человек. Что вполне прилично для удаленных от крупных городов районов, к тому же, в бюджет громад поступают средства в качестве налогов на землю для тех земель, которые изымаются для нужд национального природного парка.
Фото: Национальный природный парк "Бойковщина" (commons.wikimedia.org)
Функцию сохранения дикой природы призваны выполнять, помимо национальных парков, также природные заповедники и региональные ландшафтные парки. Ими занимаются также учреждения со штатом работников.
Отличия природного заповедника состоят в том, что его земли государственные и полностью изымаются из хозяйственного использования, а попасть на его территорию может далеко не каждый.
Последние украинские природные заповедники создали на землях, где отселены люди после аварии на ЧАЭС. В нашей довольно густозаселенной стране свободных для этого земель нет, ну разве для создания заказников или заповедных урочищ, но это в лучшем случае несколько сотен гектаров.
Региональные ландшафтные парки - это по сути национальные природные парки, но финансируются из местных бюджетов, поэтому существуют в урезанном виде, и законодательные нормы по их функционированию не столь жесткие.
Фото: НПП "Пуща Радзивила" (facebook.com/wildpolesia/Сергей Канциренко)
Почему же такая приближенная к идеалу форма охраны природы не слишком популярна и большинство населения Украины знает в основном о карпатских национальных природных парках? Здесь ряд причин. О недофинансировании и коррупции нечего и говорить. Остановимся на сугубо заповедных вопросах.
А природные процессы чрезвычайно сложны по своей сути, и для большинства специалистов, которые будут там работать, нужны фундаментальную биологическую подготовку и еще и навыки пребывания и наблюдений в природе, важно уметь точно передать впечатления и знания самым разным посетителям парка.
Высшим пилотажем считается, когда умеешь донести природоохранные идеи группе, где одновременно дети и их родители, юрист из офиса и домохозяйка с бабушкой и дедушкой.
Фото: Полонина у Дземброни, Верховинский национальный природный парк (uk.wikipedia.org)
Здесь нужны изменения, гарантии и умение научиться пользоваться конкурентными преимуществами, которые дает жизнь рядом с национальным природным парком.
Вершиной договоренностей может быть план управления территорией, где определена стратегия и конкретные шаги на ближайшие годы. К примеру, развитие инфраструктуры, проведение совместных фестивалей, программы для малого и среднего бизнеса.
Ни один украинский университет до сих пор не выпускает должным образом подготовленных специалистов для работы в природно-заповедных учреждениях.
Поэтому такая ассоциация должна заботиться о повышении квалификации специалистов. Важно привлекать средства спонсоров и международных природоохранных фондов, иметь представительства (информационно-образовательные центры) в крупных городах, выдавать отраслевые периодические издания и многие другие функции.
Волонтерство - яркий пример того, как решаются в конкретном природно-заповедном учреждении вышеупомянутые проблемы. Что же могут волонтеры?
Фото: Деснянско-Старогутский национальный природный парк в Сумской области (commons.wikimedia.org)
В заключение стоит заметить, что на рассмотрении президентской администрации находится еще несколько проектов национальных природных парков. Зачем так много? А потому, что в Украине, как в самой большой стране Европы, еще и богатая и разнообразная природа. Которая, словно бы в музее, должна в полной мере отражаться в ее национальных природных парках.
И потому очень символично, что новосозданные "Пуща Радзивила", "Холодный яр" и "Куяльницкий" презентуют природу Полесья, лесостепи и степи соответственно.
Создание новых нацпарков дает новые перспективы для местных громад, прежде всего связанные с развитием туризма, ведь национальный природный парк – это созданные рабочие места за средства государственного бюджета, возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для развития туризма и экообразования, развития инфраструктуры. Новые перспективы - новые вызовы!
Желаем, чтобы эти вновь созданные учреждения как можно быстрее прошли период становления, получили поддержку со стороны местных громад, решили земельные вопросы и начать принимать первых посетителей.
Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив в колонке для РБК-Украина писала, которым выдался 2021 год для туризма в Украине и мире.
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