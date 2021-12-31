Неземные ландшафты и знаковые сооружения. Самые интересные места Украины, которые стоит увидеть в 2022-м

Какие локации больше всего поразили путешественников в уходящем году

Уникальные локации в Украине можно увидеть, если поехать "вглубь" регионов, ведь рядом с популярными туристическими достопримечательностями остается огромное количество малоизвестных мест, которые поражают воображение.

Путешествия по своей стране становятся с каждым годом все популярнее среди украинцев. О самых интересных и красивых местах в Украине многие узнают из рассказов опытных путешественников.

Мы спросили у путешественников и организаторов путешествий, какие локации в Украине их больше всего поразили в 2021 году.

Днепропетровщина: "марсианские" пейзажи и "роботы" из фантастического фильма

Александр Мален, путешественник и фотограф, который снимает невероятные пейзажи с помощью дрона, рассказал, что в этом году его больше всего поразила промышленная локация на Днепропетровщине - Грушевский и Чкаловский марганцевые карьеры.

"Огромные территории, похожие больше на марсианские пейзажи - отвалы из пустой породы имеют красный-оранжевый цвет. А самое главное - эти пейзажи украшают гигантские роторные экскаваторы и отвалообразователи. Они скорее напоминают стальных динозавров или роботов из фантастического фильма", - рассказал нам Александр.

Фото: Экскаватор в Грушевском карьере (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Ему повезло заснять с квадрокоптера один из экскаваторов во время работы.

"Невероятное зрелище. По сравнению с этим все остальные локации отошли на второй план", - описал свои впечатления он.

Фотографиями карьеров он делится на странице в Facebook. Путешественник рассказывает об этих локациях:

Грушевский карьер Марганецкого ГОК - место концентрации шагающих экскаваторов, конвейеров и марсианских пейзажей. Чкаловский марганцевый карьер Покровского ГОК. Здесь красные цвета доминируют вплоть до горизонта. Кажется, огромные экскаваторы и конвейеры единственные обитатели этой "планеты". Нам посчастливилось увидеть вблизи роторного монстра, оценить размеры ковша. Карьер имеет свою электрифицированную железную дорогу и интересные локомотивы. А еще вплотную к нему возведены две огромные солнечные электростанции.

Фото: Вид сверху на Чкаловский карьер (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Также Александр Мален в этом году отметил для себя такие интересные, но пока малоизвестные для большинства туристов локации:

Белосарайская коса на Азовском море;

национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области;

историко-археологический заповедник "Ольвия" на Николаевщине;

бывшие колонии менонитов на Запорожье;

"Холодноярскую республику" на Черкасщине;

Теребле-Рицкое водохранилище на Закарпатье;

"кладбища" самолетов в Волчанске на Харьковщине и в Широком на Запорожье.

Волынь: руины и история величественных монастырей

Путешественник, краевед и директор туркомпании "Украина Инкогнита" Роман Маленков ежегодно исследует малоизвестные локации и достопримечательности страны. В 2021 году его поразили монастыри и храмы Волыни: величественые руины монастыря в селе Новый Загоров и огромный монастырь в Кисилине.

"Поразила и история этих монастырей, и их размеры. Например, в 17 веке монастырь в Кисилине был прибежищем ариан – польской ветви социниан. Тогдашний владелец Кисилина, который был очень богатым и принадлежал к этой вере, построил приют для всех ариан Речи Посполитой. Там собирались в свое время тысячи протестантов", - рассказывает Роман Маленков.

Фото: Руины монастыря в Кисилине (ukrainaincognita.com/Роман Маленков)

"Сам объект по архитектуре - это барокко. Очень красивый и колоритный монастырь, который больше напоминает архитектуру Польши. Очень жаль, что он стоит без крыши и разрушается, порос кустарниками и деревьями, словно в джунглях", - описывает сооружение путешественник.

Он добавляет: сохранились большие колоритные стены с остатками росписей и огромные подвалы.

"Если их законсервировать и проложить туда дорогу, это будут невероятные туристические объекты",- считает эксперт.

Из-за грунтовой дороги, местами подсыпанной щебнем, пока туристам добраться до монастыря будет сложно.

"Как сакральный объект руины не имеют будущего. В Кисилин приезжали представители Ватикана по приглашению римско-католического прихода в Торчине. Но сказали, что не возьмутся за реконструкцию: сооружение настолько большое, что требует много денег, а в селе нет ни одного прихожанина римо-католической церкви", - объясняет ситуацию с руинами путешественник.

Он добавляет: с монастырем связана и страшная история. Рядом находится большая могила, где похоронены поляки, погибшие во время Волынской трагедии. Их загнали внутрь собора и расстреляли из пулемета – о точном количестве жертв исследователи спорят.

Фото: Руины монастыря в Новом Загорове (ukrainaincognita.com/Роман Маленков)

А в Новом Загорове есть еще одна заброшенная величественная руина монастыря 16 века. Там состоялась выдающаяся битва между воинами УПА и фашистами. 43 воина держали осаду три дня, даже самолеты были задействованы. Во время защиты украинцы "положили" много немецких солдат.

"Здание все обстреляно и развалено, по нему стреляли из пулеметов и мелкокалиберных пушек. 13 героев даже смогли вырваться из окружения и убежали, а 29 погибли", - рассказывает Маленков.

Также во время экспедиции на юг Ровенской области путешественника поразило, что там сохранилось много объектов застройки чешских колоний.

"Озера перламутрового рассвета": волшебные фотолокации Херсонщины

Наталья Будянская, путешественница из Энергодара, которая путешествует с семьей автомобилем по самым интересным локациям Украины и Европы и делится опытом на канале в YouTube. В 2021 году ее поразили розовые озера в Украине.

"Впервые розовое чудо природы мы посетили в Испании в городе Торревьеха, путешествуя машиной осенью 2017 года. Я тогда еще не знала, что озера перламутрового рассвета есть и в нашей стране",- рассказывает о своем опыте путешественница.

Фото: Лемурийское розовое озеро (Наталья Будянская)

Во время пандемии Будянские, как и другие путешественники, перевели вектор внимания на красоту Украины - сели в машину и поехали исследовать Херсонскую область самостоятельно.

"Розовые озера есть в Австралии, Сенегале, Танзании, Боливии и других странах мира. Карантин развернул внутренний туризм и все узнали, что розовые озера есть и в Украине. Летом 2021 года мы проводили фототуры в эти замечательные природные локации", - рассказала Наталья о месте, которое ее больше всего поразило.

Она объясняет: озера меняют цвет в зависимости от времени года и суток. Утром они бледно-розовые, в полдень – насыщенно-кровавые, вечером – кисельно-бурые. Оптимальный сезон для посещения озер-середина лета. Розовый оттенок озерам придает водоросль Дуналиелла Салина, которая под воздействием Солнца вырабатывает каротиноиды, поэтому вода становится еще и целебной.

В Украине есть семь озер, которые принято считать солеными и розовыми. Но самое первое в поиске - Херсонское озеро Сиваш в районе села Григоровка. Само собой Сиваш - это не озеро, а система из 11 соленых заливов, длиной 200 км. Среди них те самые розовые озера – Лемурийское и Геническое.

"Как добраться: от села Григоровка ведут указатели на озеро Сиваш и лечебные грязи. Ориентируйтесь на цепь ветряков размером до 130 метров - их там полсотни. Въезд на территорию, объявленную санаторным комплексом, является платным", - поясняет она.

Но если проехать дальше, за Григорьевкой, вдоль берега озера, можно увидеть совершенно дикие локации. Кроме волшебных свойств, там бескрайние просторы для творческой фантазии. И чудесные белые, словно лысковые, берега, которые вызывают ассоциации с Мальдивами.

Фото: Розовое озеро на Арабатской стрелке (Наталья Будянская)

Геническое озеро находится в поселке Приозерное на севере Арабатской Стрелки. В середине 19 века здесь находился единственный в Украине солевой промысел и велась добыча ценной бета-картотиновой соли, таких приисков всего 4 в мире.

"Там остались деревянные столбики-дорожки еще с тех пор, как там добывали соль. Они придают фотосетам дополнительную красочность", - подсказывает путешественница.

Побережье на Запорожье: дикие пляжи Бердянской косы

Путешественница и автор канала "Непопсовая UKRAINE" Анна Дубовская, рассказала, что в 2021 году ее удивили необычные пляжи Бердянска.

"Я не ожидала найти там такой дикой природы. Такие пляжи есть и в самом городе, и на Бердянской косе. Бердянск, казалось бы, такое "затасканное" туристами место и не ожидаешь найти там такую хорошую дикую локацию", - рассказывает она.

Особенно Анну Дубовскую удивил берег на Дальней косе – это огромная дикая территория с немноголюдным широким пляжем.

Фото: Дальняя коса - участок Бердянской косы (скриншот с сайта azovkurort.ua)

"Впечатление такое, что там не море, а океан. Бескрайние просторы, волны, ветер. Там открытое море и дальше ничего не видно. На Дальней косе - дикое, никогда не паханое место, где растет много олив и в жару безумные ароматы местных трав", - описывает она пустынную локацию рядом с популярным курортом.

Она добавляет: на краю косы – красивые небольшие озерца, в которые во время штормов волны заносят воду. Там дети могут плескаться сколько угодно.

"Мы отдыхали в Бердянске в июле – и поездили по всем необычным пляжам. Тогда еще и медуз не было – они появились, как только мы уехали. А этот пляж на Дальней косе – "дикий" еще и потому, что там очень мало людей на большой территории. Там можно найти место, где не будет рядом никого из людей", - описывает преимущества локации Анна.

Также на самом мысе косы находится небольшой пляж, на котором не бывает волн.

Напомним, мы писали про самые интересные маршруты, которые создали для туристов в 2021 году.

Также сообщалось, что в этом году впервые для украинцев стали проводить ретро-туры на узкоколейках.