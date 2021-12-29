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Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 07:55
Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире Фото: Туризм в Украине в 2021 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марьяна Олеськив

Главные события, которые ознаменовали туристическую отрасль в уходящем году

Прошлый год поставил туристическую отрасль в экстремальные условия, кардинально изменив современные тренды развития туризма и подход туристов к выбору стран для отдыха. В этом году нам всем снова пришлось столкнуться со многими вызовами, однако были и положительные моменты.

Как показывают мировые тенденции, первое полугодие 2021 года оказалось более успешным для туристической отрасли, чем карантинный 2020 год. В течение этого года мир стремительно приближался к позитивному сценарию восстановления туризма. Однако с сентября 2021 года количество туристов резко уменьшилось, что было вызвано изменением погодных условий и рядом непредсказуемых факторов.

Сейчас количество международных туристов почти достигло отметки негативного сценария. В то же время в большинстве стран убеждены, что полноценное восстановление туризма и возвращение к "доковидным" показателям в их странах произойдет к 2024 году.

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и миреПо официальным исследованиям Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в течение последних двух лет произошли изменения по четырем основным направлениям.

  • Во-первых, внутренний туризм демонстрирует положительные показатели, поскольку люди начали больше путешествовать по своим странам и выбирать направления ближе к дому.
  • Во-вторых, планируя свои поездки, путешественники все чаще стали обращать внимание на аутентичность, экологичность и локальный бренд.
  • В-третьих, в условиях тотальных карантинных ограничений необычайной популярностью теперь пользуется зеленый или сельский туризм, что максимально обеспечивает социальную дистанцию и уединения.
  • В-четвертых, в 2021 году увеличилась средняя продолжительность путешествий, а соответственно, произошло и значительное увеличение расходов.

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и миреФото: По данным UNWTO, 21% всех направлений по миру все еще полностью закрыты для туризма по состоянию на ноябрь 2021 года

Внутренний туризм - "трамплин" для развития отрасли

Не хочу повторяться, но должны признать, что в Украине 2020 и 2021 годы были тяжелыми для всех участников сферы гостеприимства. Однако, как ни парадоксально, этот кризис открыл перед нами ряд новых возможностей, а отечественная туристическая отрасль за этот период сделала колоссальный скачок в своем развитии.

В течение 2021 года ДАРТ сосредоточился на двух направлениях – проекте Visit Ukraine Now, созданном для коммуникации с потенциальными туристами в разных странах мира и проекте “Мандруй Україною”, который запустили еще в 2019 году с целью популяризации путешествий украинцев внутри страны.

Сейчас у программы "Мандруй Україною" - охват около 10 миллионов в соцсетях, баннерной рекламе и в диджитале. Также мы запустили наружную рекламу с посылом вакцинироваться и путешествовать безопасно.

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и миреФото: С хэштегом "Мандруй Україною" туристы публикуют тысячи постов в соцсетях (скриншот с сайта instagram.com)

Во время пандемии COVID-19 именно внутренний туризм стал "трамплином" для восстановления отрасли. Отслеживая сумму туристического сбора, можно сказать, что туристические потоки продолжают стремительно расти: в течение 9 месяцев 2021 года произошел рост на 20% по сравнению с "доковидным" 2019 годом.

  • Украина стала ТОП-1 туристическим рынком для граждан из Саудовской Аравии

Совместно с Министерством здравоохранения Украины нам все же удалось оставить границы открытыми. 2021 год показывает, что иностранцам Украина интересна, они готовы сюда ехать и тратить деньги. Наиболее красноречивый пример – туристический "бум" со стороны граждан Королевства Саудовская Аравия, которых за 2021 год прибыло в Украину около 50 тысяч.

Если сравнивать с предыдущим годом, когда их было лишь 547 человек, то разница не просто очевидна – она колоссальная. В среднем каждый гражданин КСА в течение пребывания в Украине тратит около 2 тысяч долларов США. По нашим предварительным подсчетам, с начала этого года они уже оставили почти 100 миллионов долларов, что важно для развития нашей экономики.

Арабские туристы в Украине: почему к нам массово едут путешественники из Саудовской Аравии

Так, когда во всем мире продолжался упадок туристической отрасли, по определенным показателям в Украине мы уже превысили даже "доковидные" годы и, конечно, это только начало.

Емкость украинского туристического рынка – это миллиарды гривен. Наша задача – способствовать их привлечению и помочь украинской экономике работать эффективнее. Речь идет о безопасности, сервисе, гостеприимстве и, главным образом, честных и понятных правилах для всех участников сферы гостеприимства. Очень многое еще нужно осуществить, но первые шаги уже сделаны.

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире

Фото: Туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину в 2021 году (РБК-Украина/Виталий Носач)

Иностранец в среднем тратит около 900 долл в течение 4-7 дней пребывания в стране. На это стоит ориентироваться нашему бизнесу, который работает в индустрии туризма.

В следующем году ожидаем значительного притока гостей из-за рубежа. При этом география очень разнообразна: от стран Арабского залива, Турции до стран Европы, в частности, Германии и Польши. Прогнозы очень оптимистичны и должны положительно повлиять как на доходность предпринимателей, так и на увеличение поступлений в государственный бюджет.

  • Очень важно сформировать в Украине культуру путешествий

В течение последних лет Украина осуществила большой прорыв в строительстве дорог и различных инфраструктурных проектов. Это заметно во всех регионах.

На сегодня самыми перспективными регионами являются Запад и юг Украины. Если говорим о Западе, то это Ивано-Франковщина, Закарпатье и Львовская область, если о юге - Одесская область, Николаевщина и Херсонщина. Это те регионы, которые уже скоро смогут на уровне с нашими самыми раскрученными туристическими локациями (Киевом, Львовом и Одессой) качественно принимать путешественников, в частности, иностранных.

Конечно, COVID-19 внес коррективы. С одной стороны, люди больше оставались дома или не смогли выехать за границу. С другой – вырос спрос на путешествия внутри страны.

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и миреВ этом году вырос спрос на путешествия внутри страны (на фото - архитектура города Кропивницкий) (РБК-Украина)

В Украине действительно есть немало интересных, но недооцененных или вообще не открытых туристам мест. Мы часто ищем чего-то необычного и уникального далеко за рубежом, но зачастую истинная красота значительно ближе, чем нам кажется.

Именно поэтому важным также для нас было проведение своеобразного аудита и сбор информации обо всех туристических объектах: как успешных, так и забытых точках на карте Украины. Наша главная задача - сформировать в Украине соответствующую культуру путешествий, чтобы люди не сидели дома, а путешествовали, исследовали свою страну, ее культуру и историю, показывали ее красоту детям.

Локации в Украине, которые станут настоящим открытием. Куда отправиться в путешествие по стране

Восстановление путешествий. Каким стал 2021 год для туризма в Украине и мире

Фото: Чаще всего настоящая красота значительно ближе, чем нам кажется (РБК-Украина)

Также в этом году мы провели несколько исследований и опросов, чтобы получить качественную аналитику по двум направлениям: что на самом деле может предложить Украина своим гражданам и что может предложить иностранцам. Все результаты исследований будут обнародованы в январе 2022 года.

Впереди еще много работы, но я уверена, что туристическая отрасль и сфера гостеприимства смогут внести свой значительный вклад в развитие украинской экономики и сделать нашу страну действительно интересным направлением для всего мира.

Напомним, ранее мы составили для вас путеводитель по самым интересным локациям Закарпатья для зимнего отдыха.

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