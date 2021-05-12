Украина или Черногория: где дешевле отдыхать на море в новом сезоне

Черногория в 2021 году вполне может стать одной из самых "востребованных" для пляжного отдыха – для поездки на морские курорты не нужны ни виза, ни ПЦР-тесты. Начиная со среды, 12 мая, в стране смягчают карантинные ограничения - снимают запрет на междугородное сообщение и отменяют комендантский час.

Туристические эксперты отмечают: с каждым годом Черногорию посещают все больше туристов. Многие возвращаются в эту страну на следующий год. К слову, в этом году местные туристические компании обещают большие скидки для отдыхающих.

Чем привлекательна балканская страна и чем отличается отдых от украинских курортов, РБК-Украина рассказала руководитель туристической компании "SPA&Travel Expert" Александра Панамарчук.

Главные "изюминки" отдыха в Черногории

"Самые главные факторы, из-за которых выбирают Черногорию: невысокая стоимость тура, не нужен ПЦР-тест и виза, близко лететь, очень чистое море и красивейшая природа, гостеприимные люди, много достопримечательностей, в том числе под охраной ЮНЕСКО", - отмечает она преимущества направления для отдыха.

Фото: Природный парк Беласица в Черногории (pixabay.com)

Эксперт перечисляет факты, которые туристам будет интересно узнать перед поездкой в Черногорию, чтобы спланировать насыщенный отдых.

- чистейшее Адриатическое море с прозрачностью воды до полсотни метров;

- красивые горы и даже фьорды;

- самая узкая улочка "Дай пройти" в Которе, шириной всего 80 см;

- старый город Котор полностью внесен в список ЮНЕСКО;

- здесь нет международной сети фастфудов, но можно найти более 20 устричных ферм, где предлагают только натуральную еду;

- целебные минеральные воды для лечения суставов;

- пять национальных парков с невероятно красивой природой;

- самый высокий на Балканах горный курорт Жабляк;

- более 70 километров пляжей от бетонной плиты и гальки до пушистого песка;

- 240 солнечных дней в году.

Фото: Черногорию ценят за красоту природы и обилие достопримечательностей (pixabay.com)

Какой курорт Черногории выбрать

Вылеты в курортную балканскую страну стартовали с 28 апреля. Александра Панамарчук советует, какой курорт выбрать для отдыха украинским туристам.

"Для активного отдыха пар, компаний и семей с детьми школьного возраста подойдет Боко-Которская бухта. Ведь здесь сосредоточено 70% всех достопримечательностей Черногории, а также Ботанический сад. Можно совместить пляжный отдых с познавательным", - рассказывает она.

Пляжи на курорте в основном галечные или бетонная платформа, много каскадных территорий.

Также на этом побережье находится оздоровительный курорт Игало, где лечат опорно-двигательный аппарат, ревматологические заболевания с помощью местных минеральных вод и лечебных грязей.

Цены на отдых в начале июня на 7 ночей с перелетом, трансфером и завтраком в отеле 3* - от 13000 гривен за человека, в отеле 4* - от 18000 гривен за одного.

Фото: Пляж в Будве (pixabay.com)

Самый популярный и универсальный регион для отдыха - Будванская Ривьера. Включает такие курорты, как Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Святой Стефан, Милочер, Петровац и Пржно.

"Здесь активно, много туристической инфраструктуры и широкий выбор пляжей для отдыхающих. Разместиться можно как на частной вилле, так и в шикарном отеле 4-5*", - отмечает эксперт.

Цены на отдых в начале июня на 7 ночей с перелетом, трансфером и завтраком в отеле 3* - от 11500 гривен за человека, в отеле 4* - от 13000 гривен за одного, и от 17 000 грн/чел - в отеле 5*.

Для недорогого спокойного семейного отдыха, особенно с маленькими детьми, прекрасно подходит Ульцинская ривьера, которая находится на юге, ближе к Албании. Это самый солнечный регион страны с прекрасными песчаными пляжами.

"Для размещения предлагается большое количество частных вилл, где есть возможность приготовить питание самостоятельно или питаться в кафе и ресторанчиках", - говорит специалист.

Цены на отдых в июне без питания, но с перелетом и трансфером стартуют от 9000 гривен на человека на 7 ночей.

Фото: Курорт Рафаиловичи (booking.com)

"Цены в Черногории сопоставимы с одесскими"

Планируя отпуск в начале июня, многие туристы рассчитывают на солнечную погоду и теплое море. Например, в первую неделю лета температура воды в море в Одессе достигает 19 градусов, а к концу июня может прогреться до 23. На черногорском курорте Будва море в начале июня может прогреться до 21 градуса, в Ульцине – до 23, а к концу месяца достигать 25 градусов.

"Хотя погода и температура воды в море не являются решающим фактором для туристов, но это - "плюс" в сторону Черногории. Цены на отдых в этой стране вполне сопоставимы с ценами на отдых в Одессе. Но за ту же сумму можно получить новые впечатления и неповторимый колорит этой замечательной балканской страны", - отмечает Александра Панамарчук.

Фото: Вид из отеля в Будве (booking.com)

Эксперт добавляет: в Черногории море намного чище, а прозрачность воды достигает глубины 55 метров.

"Сервис улучшается с каждым годом. В сочетании с радушным гостеприимством это создает прекрасные условия для отдыха. Например, в Боко-Которском заливе и на Будванской ривьере уровень сервиса выше, чем на курортах Украины. По стоимости отдыха выйдет примерно одинаково", - обращает внимание она.

Мы проверили цены на проживание в качественных отелях в Затоке с 5 июня с питанием и без. Оказалось, что цены на одном из самых популярных украинских курортов практически равняются со стоимостью отдыха в Черногории.

Фото: Отель в Затоке (booking.com)

Например, в Затоке в первой половине июня можно провести неделю в отеле "Аквапарк Затока" по цене 10730 гривен с питанием "завтраки" в двухместном номере-стандарт, а в отеле "Ruta Resort & Event" – неделя в двухместном номере "полулюкс" с завтраками обойдется в 21700 гривен, в отеле "Leopolis Lux" – от 12600 гривен за трехместный стандарт с боковым видом без питания.

Цены на отдых в некоторых отелях на море в Украине действительно можно сравнить с теми, которые предлагают в отелях на некоторых морских курортах за рубежом, говорят эксперты. Но многие украинцы все же не поедут за границу, а выберут пляжный отдых дома, отметил РБК-Украина сертифицированный гид и основатель туристического портала "НА МОРЕ" Алексей Войцеховский.

Фото: Многие украинцы выберут отечественные курорты (booking.com)

"При упоминании украинских морских курортов многим сразу представляются стереотипы о плохом качестве и высоких ценах. Но те, кто ездил на море в Украине в прошлом году, были приятно удивлены хорошим сервисом. К примеру, на Арабатской Стрелке появилось немало отелей и гостевых домов, которые действительно не хуже европейских", - уточнил туристический эксперт.

Напомним, ранее мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании.

Также сообщалось, что цены в некоторых отелях Азовского моря сравнились с ценами в Батуми. Предлагаем почитать, будут ли украинские курорты летом дороже зарубежных.