Египет или Иордания: сравниваем особенности отдыха в курортных странах

Пляжи Шарм-эль-Шейха или Мертвое море: куда поехать в отпуск

Теплое море и яркое солнце этой весной украинским туристам доступны на курортах Красного моря – в Иордании и Египте. В это время там устанавливается комфортная погода для пляжного отдыха: уже достаточно тепло, но еще не наступила летняя изнуряющая жара.

Если Египет считают хорошо изученным направлением, то про особенности путешествия в Иорданию знают немногие украинцы. Несмотря на похожий климат и природу, у обеих стран есть существенные отличия. О специфике отдыха в Иордании и Египте РБК-Украина рассказала туристический и руководитель турагентства "TURBAR" Алла Глыва.

За что туристы выбирают Египет

По данным туристических операторов Украины, в разные годы туры в Египет занимали около 80% всех бронирований. И только в пандемийный 2020 год, по данным Госпогранслужбы, в Египет полетело немногим меньше украинцев, чем в Турцию.

Хорошо знающим Египет туристам стоит изучить особенности отдыха в альтернативных странах. Что касается отдыха в Египте и Иордании – это очень разный отдых, предупреждает Алла Глыва.

Фото: Отель в Хургаде (booking.com)

"Потому что Египет – это про цену. Всегда приходят с запросом: нужно море, хорошая цена, all inclusive, отель на первой линии от моря и много похожих критериев. Если основная причина путешествия пляжный отдых, то в Египет всегда очень много людей едут именно на море, на кораллы, полюбоваться рыбами", - обращает внимание она.

Египет – это про море, бюджет, семейный отдых, объясняет специалист.

За каким отдыхом едут в Иорданию

"Если мы говорим про Иорданию, то это страна немного отличного формата от Египта. Самолет летит в этом году в столицу Амман. Время полета занимает примерно три с половиной часа, как и в Египет", - рассказывает эксперт.

Всего 40 минутах езды от столицы - популярные курорты Мертвого моря. Это крупное направление для оздоровительного отдыха.

Фото: Курорт на берегу Мертвого моря (booking.com)

Специализация курортов на Мертвом море – польза для кожи во время купания. Также при отелях действуют специальные клиники, где занимаются лечением псориаза и других дерматологических болезней.

"Если люди едут лечиться на Мертвое море, то Иордания как направление будет дешевле, чем Израиль, куда сейчас и поспасть сложно", - уточняет одно из преимуществ направления Алла Глыва.

Она отмечает: в Иордании Красное море – кардинально другое. Оно находится напротив Табы (города в Египте). Но при этом у берегов Иордании на курортах почти нет кораллов и рыб, в Акабе - почти везде мелководье.

Фото: Отель в Акабе (booking.com)

Как может выглядеть отдых в Иордании: пример маршрута

"Иордания – страна, которую стоит увидеть. Но если вы хотите увидеть что-то интереснее, стоит выстроить программу", - предупреждает руководитель турагентства.

Она приводит пример программы, которую можно запланировать туристам:

- После прилета в Амман можно посмотреть, что такое Мертвое море и отдохнуть на этом курорте;

- Затем посмотреть Петру (древний город в пустыне в скалах из розового песчаника – ред.) Это "жемчужина Иордании", must see в этой стране. Еще круче – переночевать в гостинице неподалеку, чтобы увидеть вечернюю Петру;

- Далее рекомендую ночь в пустыне. Туристам предлагают размещение в сферах (отельных номерах), где гости ночуют практически под открытым небом. Это невероятно! Я так делала еще до постройки сфер: ночевала в палатках. К слову, иорданская пустыня Вади Рам чем-то похожа на каньоны в Америке;

Фото: Петра в Иордании (pixabay.com)

Далее по маршруту можно посетить и другие интересные места страны.

- К примеру, вы доезжаете до Акабы. В городе есть несколько отелей на первой линии на пляже, но там - мелководье. При этом есть куда выйти прогуляться, сходить в магазинчики.

- В Акабе можно поехать в район, где находятся сетевые отели. Это немного отдаленный блок гостиниц, поэтому для прогулок там мало возможностей. Но и в Египте туристы нечасто покидают территории отелей.

"Если подытоживать преимущества путешествия в Иордании, то весь описанный маршрут будет достаточно недешевый. Это значит, что просто на Красное море ехать туда точно не нужно. Стоит ехать только за лечением или экскурсионной программой", - резюмирует эксперт.

Фото: Пустыня Вади Рам в Иордании (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Египте и Иордании в мае

Майские праздники традиционно считаются высоким сезоном на курортах многих стран, поэтому цены в период длительных выходных выше, чем в другие периоды.

Мы проверили, сколько стоят туры на двоих на курорты Египта и Иордании в первой половине мая с авиаперелетом от ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

У компании "Farvater" провести неделю в Акабе в 3* отеле с завтраками можно по цене от 30028 гривен (1028 долларов) с вылетом 5 мая, в 4* отеле с завтраками в Аммане – по цене от 32511 гривен, в 4* на Мертвом море – от 31255 гривен, в 5* отеле с питанием "все включено" в Акабе – от 66684 гривен с вылетом 7 мая.

Отдохнуть в Египте у этой же туристической компании можно неделю в 4* отеле с питанием "все включено" в Шарм-эль-Шейхе по цене от 17378 гривен (596 долларов) с вылетом 6 мая, в 4* в Хургаде – от 17752 гривен, в 5* отеле в Марса Алам – от 22843 гривен с вылетом 7 мая.

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

У сети агентств "Поехали с нами" провести неделю в Иордании в 3* отеле с завтраками в Петре можно по цене 38806 гривен, в 3* в Акабе – от 53863 гривен с вылетом 5 мая, в 4* Аммане – от 38183 гривны с вылетом 5 мая, в 5* на курорте Мертвого моря – по цене от 44687 гривен с вылетом на ту же дату.

В Египте неделю в 4* отеле Шарм-эль-Шейха с питанием "все включено" можно провести по цене от 16027 гривен с вылетом 6 мая, в 4* в Хургаде – от 17157 гривен с вылетом 8 мая, в 4* в Марса Алам – от 19859 гривен с вылетом 6 мая.

К слову, для поездки в Египет необходимо предъявить негативный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный не более 72 часов до вылета. До 30 апреля для поездки на курорты плата за визу отменена. Если египетские власти не продлят такое решение, плата за визу при въезде может составлять 25 долларов.

Для поездки в Иорданию также требуется ПЦР-тест не позже 72 часов до вылета. По прибытии нужно сдать ПЦР-тест повторно за 40 долларов. Перед вылетом нужно установить приложение Aman и при регистрации на рейс предъявить заполненную специальную электронную форму с контактными данными и сведениями о состоянии здоровья.

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