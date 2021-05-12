Україна чи Чорногорія: де дешевше відпочивати на морі в новому сезоні

Чорногорія в 2021 році цілком може стати однією з найбільш "затребуваних" для пляжного відпочинку – для поїздки на морські курорти не потрібні ні віза, ні ПЛР-тести. Починаючи з середи, 12 травня, в країні пом'якшують карантинні обмеження - знімають заборону на міжміське сполучення і скасовують комендантську годину.

Туристичні експерти відзначають: з кожним роком Чорногорію відвідують все більше туристів. Багато хто повертається в цю країну на наступний рік. До слова, цього року місцеві туристичні компанії обіцяють великі знижки для відпочивальників.

Чим приваблива балканська країна і чим відрізняється відпочинок від українських курортів, РБК-Україна розповіла керівник туристичної компанії "SPA&Travel Expert" Олександра Панамарчук.

Головні "родзинки" відпочинку в Чорногорії

"Найголовніші фактори, завдяки яким вибирають Чорногорію: невисока вартість туру, не потрібен ПЛР-тест і віза, близько летіти, дуже чисте море і красива природа, гостинні люди, багато пам'яток, в тому числі під охороною ЮНЕСКО", - відзначає вона переваги напрямки для відпочинку.

Фото: Природний парк Беласиця в Чорногорії (pixabay.com)

Експерт перераховує факти, які туристам буде цікаво дізнатися перед поїздкою в Чорногорію, щоб спланувати насичений відпочинок.

- найчистіше Адріатичне море з прозорістю води до півсотні метрів;

- красиві гори і навіть фіорди;

- найвужча вуличка "Дай пройти" в Которі, шириною всього 80 см;

- старе місто Котор повністю внесене до списку ЮНЕСКО;

- тут немає міжнародної мережі фастфудів, але можна знайти більше 20 устричних ферм, де пропонують тільки натуральну їжу;

- цілющі мінеральні води для лікування суглобів;

- п'ять національних парків з неймовірно красивою природою;

- найвищий на Балканах гірський курорт Жабляк;

- більше 70 кілометрів пляжів від бетонної плити і гальки до пухнастого піску;

- 240 сонячних днів на рік.

Фото: Чорногорію цінують за красу природи і велику кількість пам'яток (pixabay.com)

Який курорт Чорногорії вибрати

Вильоти в курортну балканську країну стартували з 28 квітня. Олександра Панамарчук радить, який курорт вибрати для відпочинку українським туристам.

"Для активного відпочинку пар, компаній та сімей з дітьми шкільного віку підійде Боко-Которська бухта. Адже тут зосереджено 70% всіх пам'яток Чорногорії, а також Ботанічний сад. Можна поєднати пляжний відпочинок з пізнавальним", - розповідає вона.

Пляжі на курорті здебільшого галькові або бетонна платформа, багато каскадних територій.

Також на цьому узбережжі знаходиться оздоровчий курорт Ігало, де лікують опорно-руховий апарат, ревматологічні захворювання за допомогою місцевих мінеральних вод і лікувальних грязей.

Ціни на відпочинок на початку червня на 7 ночей з перельотом, трансфером і сніданком в готелі 3* - від 13000 гривень за людину, в готелі 4* - від 18000 гривень за одного.

Фото: Пляж у Будві (pixabay.com)

Найпопулярніший і універсальний регіон для відпочинку - Будванська Рів'єра. Включає такі курорти, як Будва, Бечичі, Рафаїловичі, Святий Стефан, Мілочер, Петровац і Пржно.

"Тут активно, багато туристичної інфраструктури та широкий вибір пляжів для відпочивальників. Розміститися можна як на приватній віллі, так і в шикарному готелі 4-5*", - зазначає експерт.

Ціни на відпочинок на початку червня на 7 ночей з перельотом, трансфером і сніданком в готелі 3 * - від 11500 гривень за людину, в готелі 4* - від 13000 гривень за одного, і від 17 000 грн/чол - в готелі 5*.

Для недорогого спокійного сімейного відпочинку, особливо з маленькими дітьми, прекрасно підходить Ульцинська рів'єра, яка знаходиться на півдні, ближче до Албанії. Це найбільш сонячний регіон країни з прекрасними піщаними пляжами.

"Для розміщення пропонується велика кількість приватних вілл, де є можливість приготувати харчування самостійно або харчуватися в кафе і ресторанчиках", - говорить фахівець.

Ціни на відпочинок в червні без харчування, але з перельотом і трансфером стартують від 9000 гривень на людину на 7 ночей.

Фото: Курорт Рафаїловичі (booking.com)

"Ціни в Чорногорії на рівні з одеськими"

Плануючи відпустку на початку червня, багато туристів розраховують на сонячну погоду і тепле море. Наприклад, в перший тиждень літа температура води в морі в Одесі досягає 19 градусів, а до кінця червня може прогрітися до 23. На чорногірському курорті Будва море на початку червня може прогрітися до 21 градуса, в Ульцині – до 23, а до кінця місяця досягати 25 градусів.

"Хоча погода і температура води в морі не є вирішальним фактором для туристів, але це - "плюс" у бік Чорногорії. Ціни на відпочинок в цій країні цілком порівнянні з цінами на відпочинок в Одесі. Проте за ту саму суму можна отримати нові враження і неповторний колорит цієї чудової балканської країни", - зазначає Олександра Панамарчук.

Фото: Краєвид з готелю в Будві (booking.com)

Експерт додає: у Чорногорії море набагато чистіше, а прозорість води досягає глибини 55 метрів.

"Сервіс поліпшується з кожним роком. У поєднанні з привітною гостинністю це створює прекрасні умови для відпочинку. Наприклад, у Боко-Которській затоці та на Будванській рив'єрі рівень сервісу вищий, ніж на курортах України. За вартістю відпочинку вийде приблизно однаково",- звертає увагу вона.

Ми перевірили ціни на проживання в якісних готелях в Затоці з 5 червня з харчуванням і без. Виявилося, що ціни на одному з найпопулярніших українських курортів практично зрівнюються з вартістю відпочинку в Чорногорії.

Фото: Готель в Затоці (booking.com)

Наприклад, в Затоці у першій половині червня можна провести тиждень в готелі "Аквапарк Затока" за ціною 10730 гривень з харчуванням "сніданки" в двомісному номері-стандарт, а в готелі "Ruta Resort & Event" - тиждень в двомісному номері "напівлюкс" зі сніданками обійдеться в 21700 гривень, в готелі "Leopolis Lux" - від 12600 гривень за тримісний стандарт з боковим краєвидом без харчування.

Ціни на відпочинок в деяких готелях на морі в Україні дійсно можна порівняти з тими, які пропонують в готелях на деяких морських курортах за кордоном, кажуть експерти. Але багато українців все ж не поїдуть за кордон, а виберуть пляжний відпочинок вдома, відзначив РБК-Україна сертифікований гід і засновник туристичного порталу "НА МОРІ" Олексій Войцеховський.

Фото: Багато українців оберуть вітчизняні курорти (booking.com)

"При згадці українських морських курортів багатьом відразу представляються стереотипи про погану якість і високі ціни. Але ті, хто їздив на море в Україні в минулому році, були приємно здивовані хорошим сервісом. Наприклад, на Арабатській стрілці з'явилося чимало готелів і гостьових будинків, які дійсно не гірші за європейські", - уточнив туристичний експерт.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали особливості відпочинку в Єгипті та Йорданії.

Також повідомлялося, що ціни в деяких готелях Азовського моря порівнялися з цінами в Батумі. Пропонуємо почитати, чи будуть українські курорти влітку дорожче зарубіжних.