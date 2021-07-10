Под угрозой исчезновения: уникальные локации, которые страдают из-за нашествия туристов

Какие места могут исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Путешествуя по миру, множество туристов стремятся увидеть известные уникальные объекты - природные или архитектурные. К сожалению, немало из них пребывают под угрозой исчезновения или кардинальных изменений в худшую сторону, пишет издание Times of India.

Всемирное наследие ЮНЕСКО — это список природных или созданных человеком объектов, которые, по мнению этой институции, крайне важно сохранить и популяризировать "в силу особой культурной, исторической или экологической значимости".

Внесение локации в список ЮНЕСКО - престижно и статусно для любого города и страны. Кроме того, это предусматривает дополнительные мероприятия по сохранению памятников.

Многие объекты в разных странах были внесены в список, однако со временем им присвоили статус таковых, которые пребывают под угрозой исчезновения. Они рискуют потерять статус из-за чрезмерного туризма, повреждений, перепланировок или по другим причинам.

Издание составило список некоторых из достопримечательностей, которые вскоре рискуют потерять свой престижный статус.

Большой Барьерный риф у берегов Австралии

Это крупнейшая в мире система коралловых рифов в Коралловом море у восточного побережья Австралии, которая значительно пострадала от глобального потепления и от того, что ее разрушают некоторые из тех, кто спускается туда с аквалангом.

Фото: Разнообразие кораллов Большого Барьерного рифа (wikipedia.org)

Как сообщается, из-за повышения температуры океана за последние пять лет в этом регионе произошло три эпизода массового обесцвечивания кораллов. С 1995 года территория также потеряла половину своих кораллов после того, как подверглась негативному влиянию циклонов.

Ранее удалось дважды избежать того, чтобы эта локация была исключена из списка ЮНЕСКО: в 2015 году, а затем в 2017-м, когда институция внесла риф в список находящихся под угрозой исчезновения. Теперь, четыре года спустя, ЮНЕСКО признает, что правительство Австралии предприняло усилия по сохранению территории. Но отмечает, что уровень отношения страны к экосистеме было понижен с "плохого" до "очень плохого".

Фото: Большой Барьерный риф, вид с вертолета (wikipedia.org)

В связи с этим ЮНЕСКО рекомендовала добавить риф в список находящихся под угрозой объектов, что является первым шагом на пути к лишению его статуса всемирного наследия.

Венеция в Италии

Популярный туристический город в Италии включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1987 году как "выдающийся архитектурный шедевр, в котором даже самое маленькое здание содержит работы величайших художников мира".

Тем не менее ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу ущерба, причиненного городу "чрезмерным туризмом". Там заявляют, что это ведет к негативным последствиям для Венеции.

К слову, РБК-Украина ранее уже писало, что в Венеции в 2021 году после отмены строгого карантина уже протестовали против возвращения "массового" туриста. Местные жители боятся, что это нанесет ущерб городу и якобы тормозит развитие других сфер экономики, которые не относятся к туризму.

Фото: В Венеции некоторые местные жители недовольны возвращением туристов после пандемии (unsplash.com/dan-novac)

С одной стороны, в ЮНЕСКО отмечали, что количество туристов "резко сократилось" во время пандемии COVID-19. Но заявили, что кризис в области здравоохранения "также подчеркнул необходимость более эффективного управления туризмом и развития более разнообразной устойчивой экономической основы".

Венеция недавно запретила швартовку гигантских круизных судов в центре города. Но в ЮНЕСКО заявили, что такое решение не имеет практического эффекта, поскольку это убрало любую альтернативу для швартовки больших судов. Это основная причина, по которой ЮНЕСКО предложило добавить Венецию в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения.

Уникальный заповедник в Танзании

Заповедник Селус в Африке получил статус всемирного наследия в 1982 году как "одна из самых больших сохранившихся статей расходов на охрану дикой природы в Африке". Однако в 2014 году, когда популяция слонов в заповеднике начала сокращаться из-за браконьеров, парк перевели в список находящихся под угрозой исчезновения.

Фото: Животные в национальном резервате Селус (wikipedia.org)

ООН подняла тревогу в связи с продажей прав на вырубку леса в заповеднике, а также недавними планами строительства плотины на реке Руфиджи, которая является крупнейшей в стране.

Выражая озабоченность решением Танзании продолжить проект, несмотря на экологическую угрозу поймы, ЮНЕСКО заявила, что уникальному заповеднику нанесен необратимый ущерб.

Город Ливерпуль в Великобритании

Город Ливерпуль сыграл решающую роль в становлении Великобритании как одного из главных мировых торговых государств в 18-19 веках. В то время его порт служил центром массового перемещения товаров и людей между Европой и Америкой.

В издании уточняют, что сейчас Ливерпуль находится в сложных отношениях с ЮНЕСКО, поскольку на его исторической набережной и северной пристани ведутся работы по перепланировке внешнего вида города.

Фото: В ЮНЕСКО возмущены застройкой набережной Ливерпуля (unsplash.com/marcus-cramer)

По данным агентства, городу не удалось достичь адекватного уровня высотности при строительстве новых зданий, а план города по строительству нового футбольного стадиона в доке Брэмли-Мур приведет к "дальнейшему ухудшению состояния выдающейся ценности" набережной. Таким образом, ЮНЕСКО рекомендует вообще исключить Ливерпуль из списка Всемирного наследия.

Будапешт в Венгрии

Столица Венгрии - Будапешт - была включена в список Всемирного наследия как "выдающийся пример городского развития". Этот популярный у туристов город был разрушен во время Второй мировой войны, но здесь все же можно найти множество примеров того, как сохранить уникальный облик города.

Но теперь Будапешт - под риском лишения престижного статуса в связи с капитальной реконструкцией квартала Будайской крепости, которой изначально планировалось восстановить ее прежний вид. По мнению экспертов ЮНЕСКО, работы по восстановлению должны быть остановлены, поскольку они "нарушают международные нормы сохранения архитектурного наследия".

Фото: Будайская крепость - резиденция венгерских королей в Будапеште (wikipedia.org)

В институции утверждают, что работы продиктованы в основном идеологическими соображениями, которые направлены на продвижение "докоммунистической национальной идентичности Венгрии".

Говорится, что такая реконструкция якобы "выходит за рамки минимального вмешательства, рекомендованного при работах с историческими памятниками".

Напомним, ранее мы писали про локации, которые стоит избегать туристам.

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