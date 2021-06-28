Настоящее разочарование: туристические локации, которые советуют избегать любой ценой

Культовые достопримечательности, которые не впечатляют путешественников

Есть множество достопримечательностей, которые туристы определенно должны увидеть во время путешествия. Вы просто не можете впервые поехать в Париж, не увидев Эйфелеву башню, и мало кто хочет возвращаться из Лондона, не сходив Биг Бену.

Но в каждом туристическом направлении с культовой репутацией найдутся довольно коварные "туристические ловушки", которая на самом деле не стоят ни вашего времени, ни денег, пишет издание Far & Wide.

Там составили рейтинг всемирно известных локаций, которые в реальности могут оказаться не такими, как пишут в восторженных отзывах тревел-блогеры и сами туристы.

"Конечно, во многом все зависит от личного мнения. В конце концов, неинтересное увлечение одного человека - обязательное место посещения для другого. Тем не менее мы уверены, что переоцененные туристические направления в этом списке совершенно бесполезны. Здесь длинные очереди, и толпы, которые затягивают ваш визит. А шансы на то, что у вас будет время по-настоящему осмотреть место, крайне малы. Наш совет: На время и деньги, которые вы сэкономили, пропустив эти места, найдите локации более красивые, привлекательные и по-настоящему стоящие", - советуют авторы статьи.

Ниагарский водопад: множество сооружений, которые портят вид

Комплекс живописных Ниагарских водопадов географически отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. По мнению авторов статьи, сам водопад совершенно не переоценен. На самом деле, это потрясающие явление и величественное проявление силы воды.

Проблема заключается в том, что вокруг были построены сооружения, которые попросту мешают наслаждаться видами. В результате, посещение этого места может стать настоящим разочарованием, считают журналисты.

"Канадская сторона водопада немного лучше, чем американская. Но, тем не менее, там расположено просто бесконечное множество сувенирных магазинов, безвкусных ресторанов и туристических достопримечательностей", - сообщается в подборке.

Фото: Ниагарский водопад (uk.wikipedia.org)

Таймс Сквер в Нью-Йорке: слишком шумно и много людей

Таймс-сквер – площадь в Нью-Йорке в округе Манхеттен, которая идеальна разве только для тех, кто обожает толпы туристов и яркие огни.

Таймс-сквер, "бьющееся сердце" Нью-Йорка - шумная, многолюдная и не очень веселая локация. Туристы попадают туда, а через несколько минут или часов наконец вырываются на свободу, задыхаясь от шума и толп людей, считают в издании.

Фото: Таймс Сквер в Нью-Йорке (uk.wikipedia.org)

"Хотя Манхэттен приложил немало усилий, чтобы улучшить этот район, добавив пешеходные зоны и улучшив транспортный поток, это все еще просто безумие. Поэтому мы можем рекомендовать ехать туда, только если вы собираетесь на бродвейское шоу. В противном случае лучший способ увидеть это - пройтись по 8-й авеню и быстро взглянуть на его активную жизнь", - отмечается в статье.

Тадж-Махал: многочасовые очереди

Путешествия в индию строго ограничены из-за пандемии и недавно обнаруженных новых штаммов COVID. Но многие путешественники с нетерпением ждут возобновления поездок. В частности, чтобы увидеть масштабный всемирно известный монумент Тадж-Махал на реке Джамна.

Сам Тадж-Махал по-настоящему великолепен, сразу оговаривают авторы публикации.

"Это может быть самый спорный пункт в этом списке, и мы понимаем: если вы собираетесь поехать в Индию в качестве туриста, вы, вероятно, собираетесь поехать в Тадж-Махал. Но не говорите, что мы вас не предупреждали", - предостерегают авторы.

Фото: Тадж-Махал (uk.wikipedia.org)

Во-первых, вы будете вечно туда добираться, утверждается в статье. Затем вы будете стоять в огромной очереди, чтобы попасть внутрь:

"А потом, как только вы войдете, еще около миллионов других людей хлынут через дворец, разрушая его безмятежность, болтая, фотографируя и упуская из виду всю суть. А между тем, это место, которое было построено, чтобы оплакивать потерянную любовь – Тадж Махал был сооружен императором в качестве мавзолея для своей персидской жены Мумтаз-Махал".

Вестминстерское аббатство в Лондоне: гиды громко выкрикивают информацию

Как и многие другие культовые локации с давней и интересной историей, Вестминстерское аббатство испорчено из-за большого количества гостей, уверены авторы:

"Дело не в том, что Вестминстерское аббатство не впечатляет - оно впечатляет. Здесь вы можете посетить захоронения знаменитых британцев, таких как Чарльз Диккенс и Чарльз Дарвин. А также посмотреть, где принц Уильям и герцогиня Кембриджская проходили в день свадьбы. Просто сооружение крайне переполнено, гиды водят толпы туристов и громко выкрикивают информацию".

Фото: Вестминстерское аббатство (uk.wikipedia.org)

"Кроме того, обратите внимание: это не то место, где принц Чарльз и принцесса Диана поженились (это произошло в соборе Святого Павла). Также это не то место, где похоронены Джейн Остин или Уильям Шекспир (Винчестерский собор и церковь Св. Тринити в Стратфорде соответственно). В Великобритании много известных церквей и соборов. Убедитесь, что это то место, которое вы действительно хотите увидеть", - говорится в публикации.

"Мона Лиза" в Лувре

Толпы людей, желающих увидеть "Мону Лизу", огромны. Сама же картина - крошечная.

"Ежегодно миллионы людей стекаются в Лувр, и огромная часть этих миллионов направляется в зал №711, чтобы увидеть знаменитую "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Мы были там. И можем сказать: она выглядит именно так, как ожидали, за исключением маленького размера. Стоит ли часами стоять в очереди, чтобы посмотреть сквозь пуленепробиваемое стекло? Выбор за вами. Но можем сказать, что в Лувре есть тысячи других экспонатов, почти все из которых красивы и их намного легче увидеть", - утверждает автор.

Фото: "Мона Лиза" в Лувре (uk.wikipedia.org)

Статуя Русалочки в Копенгагене

На самом деле эта небольшая статуя очень впечатляет. Но представьте себе долгую прогулку по Копенгагену, когда туристы идут сюда только потому, чтобы посмотреть на статую в четыре фута высотой на берегу. Параллельно туристы борятся за место вместе с толпой других туристов, которые хотят сделать то же самое.

"Приготовьтесь долго ждать, чтобы сфотографироваться на фоне Русалочки", - отмечается в статье.

Фото: Статуя Русалочки в Копенгагене (uk.wikipedia.org)

Римский Колизей: много людей и сложная навигация

Плохая организация делает это историческое чудо бесполезным для посещения, уверен автор:

"Когда вы планируете поездку в Рим, люди скажут вам, что вы должны обязательно посетить Колизей, которому почти 2000 лет. Но мы бы хотели, чтобы вы этого не делали. Очереди длинные и беспорядочные. И как только вы попадаете внутрь, ходить становится сложно, там много людей и мало понятных указателей".

"Постарайтесь поехать в межсезонье, когда та меньше людей и более низкие температуры. Нам тоже не нравится недооценивать Рим в этом списке, но, увы! Однако не волнуйтесь: в этом городе есть миллион других удивительных мест", - подводят итог в публикации.

Фото: Римский Колизей (uk.wikipedia.org)

Напомним, ранее мы писали о туристических локациях, которые слишком переоценивают в путеводителях.

Также сообщалось, что туристы из Саудовской Аравии массово едут отдыхать в Украину.