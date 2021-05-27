Завышенные цены и скучные пейзажи: локации, которые переоценивают в путеводителях

Нередко популярные места приносят не только позитивные эмоции

Экскурсии для туриста – источник новых впечатлений и знаний. И даже во время пляжного отдыха большинство путешественников стараются посетить местные достопримечательности и попробовать развлечения.

Приехав в популярное место, туристы нередко оказываются разочарованы: реальность не совпадает с описанием в путеводителях. Настроение портится из-за большого скопления людей, цен или загрязнения окружающей среды.

Список переоцененных локаций – городов и достопримечательностей - составило американское издание insider.com. Среди названных есть и места, куда украинцы могут отправиться летом 2021 года.

Диснейленд в Токио: два часа в очереди

В Японии есть много мест, которые полны исторических и культурных достопримечательностей - Киото, Токио, Осака. Поэтому туристам кажется неразумным пойти в тематический парк Диснейленд в Токио, который он может посетить у себя на родине. Некоторые американцы могут сказать, что японская версия не так хороша, как оригинальные Диснейленд или Дисней Уорлд.

Фото: Диснейленд в Токио (wikiway.com)

Толпы людей - это также может стать проблемой. Один обозреватель TripAdvisor пожаловался на двухчасовое ожидание в очереди, чтобы попасть на аттракционы, и отметил, что пройти по Мэйн-стрит практически невозможно.

Острова в Греции: нашествие туристов и завышенные цены

В Грецию до пандемии стекались десятки миллионов туристов со всего мира. Многие из них отправлялись на колоритные острова Крит, Миконос и Санторини, которые привлекали посетителей побеленными зданиями и праздничной атмосферой.

Именно из-за наплыва туристов, приезжающих ради "безудержной тусовки", репутация курорта Миконос начала портиться. Туристы стали жаловаться на плохую работу транспорта, карманников, узкие улочки, набитые людьми, и завышенные цены в отелях.

Фото: Узкие улочки на острове Миконос (pixabay.com)

Поэтому для более аутентичной атмосферы и меньшей толпы туристам советуют выбирать Ираклию, Кастелоризо или Фолегандрос. Пока маловероятно, что на курортах Греции после открытия границ вернется проблема "перенаселенности" туристами.

Лондон: плохая погода на протяжении недель

Туристы со всего мира отправляются в столицу Англии Лондон, чтобы погулять по улицам одного из самых известных городов мира.

В Лондоне много стоящих внимания достопримечательностей, но туристам должно повезти с ясной погодой. Ежемесячно в городе бывает от 11 до 15 дождливых дней, а летом бывает жара и духота.

Фото: В Лондоне туристам не нравятся цены и погода (pixabay.com)

Кроме того, и местные жители, и туристы часто жалуются на непомерно высокие цены на повседневные нужды. Туристам могут дорого обойтись кофе, перекусы, общественный транспорт.

Египет: пробки на пути к достопримечательностям

Туристов в Египте в последние годы становилось меньше из-за проблем с безопасностью и пандемией COVID. Но оказывается, есть ряд других причин, по которым путешественники не спешат посещать некоторые из самых известных городов страны. Например, Каир.

Поскольку туристическая индустрия страны пребывает не в лучшем состоянии, гиды, владельцы магазинов, водители такси и другие люди, доходы которых зависят от туристов, могут предлагать свои услуги слишком настойчиво.

Фото: Туристов в Каире смущает трафик (pixabay.com)

Также город перегружен автомобильным транспортом, поэтому попасть в популярные локации сложно. А в качестве пешехода - и опасно.

Пхукет: толпы людей на азиатском курорте

Пхукет - самый большой остров Таиланда, и количество туристов в этой локации тоже ежегодно возрастает. Только в 2017 году через аэропорт острова прошло около 8,4 миллиона пассажиров.

Планирование отпуска на курорте в высокий сезон с ноября по март означало, что пляж приходилось делить с множеством других туристов.

И даже если поехать на остров после пандемии в низкий сезон – путешественникам придется проводить отпуск с большим количеством дождей в это время года.

Фото: Пляж на острове Пхукет (pixabay.com)

Кроме того, мусор и качество воды являлись проблемой для пляжей Пхукета в минувшие годы. А это означает, что они могут оказаться не тем раем, который представляется по фотографиям.

Стоунхендж: впечатления на основе отзывов из форумов

Стоунхендж в Англии был признан одной из самых переоцененных туристических достопримечательностей в мире на основании отзывов TripAdvisor. Многих посетителей он не впечатляет.

Туристы платят за вход на территорию, а в итоге получают вид "не намного лучше, чем если бы вы просто остались в машине и проехали мимо достопримечательности", пишет издание. Кроме того, вокруг обязательно будет множество других туристических автобусов.

А в Ирландии есть камень Бларни, который, согласно легенде, дарит красноречие после поцелуя. Туристам приходится долго ждать в очереди, чтобы заплатить 18 долларов и поцеловать камень, который только что целовали другие люди.

Эту достопримечательность относят к списку из 10 туристических "ловушек" Европы, а обозреватели TripAdvisor говорят, что виды на замок и сам камень не впечатляют.

Фото: Замок у озера Лох-Несс в Шотландии (pixabay.com)

Разочаровывает туристов и Лох-Несс в Шотландии. Конечно, там не встретить известного чудовища. Это обычное озеро с музеем, который нуждается в реставрации.

Мексика: риски COVID и небезопасный отдых

Курортный город Канкун – локация, которая давно известна как популярная среди туристов . Впрочем, пару лет назад город пережил значительный всплеск насилия. В мексиканском штате, где расположен курортный город, количество убийств увеличилось в два раза.

Несмотря на это, на курорте бывает очень много людей. Даже во время пандемии украинцы активно летают отдыхать в Мексику. При этом украинское посольство предупреждает туристов как о высоком риске заразиться COVID на отдыхе, так и непростой криминогенной обстановке в стране.

Фото: Курортный город Канкун (pixabay.com)

Пизанская башня: фото как у всех

Большинство людей едут в Пизу, чтобы увидеть единственное место: Пизанскую башню. К сожалению, башня разочаровывает, считают в издании Insider.

"Она меньше, чем вы могли представить по фотографиях. Как только вы получите нелепое фото, которое есть у всех остальных, вы задаетесь вопросом, зачем вообще прошли такой путь", - сообщается потенциальным туристам.

Италия является "домом" для огромного количества исторических мест и древних руин, которые на которые стоит потратить больше времени – например, Помпеи, Колизей и Флорентийский собор.

Фото: Туристическая локация в Пизе (pixabay.com)

Другая локация в Италии - Венеция - до пандемии COVID принимала около 30 миллионов туристов в год. Из-за этого в последние годы население города упало до 55 тысяч человек. Этот город полон туристических "ловушек" по завышенным ценам, которые новички сочтут стоящими впечатлениями. Например, катание на гондоле.

Недешевый мост в Австралии

В Австралии есть мост Харбор-Бридж, за вход на который придется заплатить немалую сумму. Это мост через Сиднейскую Гавань - один из самых больших стальных арочных мостов в мире. Его длина 1149 м, а высота - 134 м.

Полуторачасовой подъем обойдется в 174 доллара, тогда как полный 3,5-часовой подъем - в 268 долларов. Это довольно высокая цена за вид. Который, к тому же, не слишком впечатляющий, отмечают в Insider.

Фото: Мост в Сиднее (pixabay.com)

"Стоит рассмотреть вариант прогулки на пароме, чтобы полюбоваться видом на мост Харбор-Бридж, вход на который стоит намного дешевле", - пишут на сайте.

Кабаре уже не то

История "Мулен Руж" в Париже началась в конце 19 века, когда открытие заведения навсегда изменило имидж кабаре. С тех пор в "Мулен Руж" бывало множество посетителей, а красная мельница стала синонимом Парижа.

Но в наши дни это место уже не совсем такое, каким было раньше, пишет Insider. Туристы жаловались, что до периода карантина посетители набивались в театр настолько, что персоналу было сложно подавать еду и напитки.

Фото: Кабаре Мулен-Руж в Париже (pixabay.com)

И многие отмечали, что само шоу переоценено. Один из обозревателей TripAdvisor назвал его "скорее второразрядным развлекательным шоу для старших классов".

Напомним, ранее мы писали, что кроется за бюджетными турами по 100 евро.

Также туристка ранее рассказала РБК-Украина, с какой неприятной ситуацией столкнулась в Египте.