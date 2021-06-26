Угроза экологии и рост цен: в популярном городе протестуют против возвращения туристов

Почему в Венеции выступают против возобновления массовых путешествий

Венеция на протяжении многих лет считается одним из крупных и известных туристических центров Италии. Во время пандемии в город долгое время совсем не ездили путешественники, но летом этого года туристов здесь становится все больше. Однако этому рады далеко не все местные жители. Многие из них даже участвовали в протестах, особенно - после прибытия в город первого в этом году крупного судна с туристами.

Об этом идет речь в статье издания Financial Times. Там решили разобраться, почему значительная часто венецианцев недовольна возвратом массового туризма в город.

Рост цен на жилье и упадок сфер, не связанных с туризмом

Работа местного жителя Пьеро Дри напрямую зависит от туристов, которые ежегодно приезжают в его родной город. Тем не менее он признается, что уже чувствует себя "задушенным" иностранными посетителями, которые постепенно возвращаются в Венецию после локдауна.

"Венеция вновь возвращается к жизни, но массовый туризм вредит городу", — говорит Пьеро. Он вручную изготавливает деревянные форколы - уключины (элементы лодок - ред.) для гондол, которые перевозят туристов по водным маршрутам Венеции.

По мере того как города Италии выходят из режима изоляции, привлечение туристов сегодня еще более важно для экономики. В одну только Венецию до пандемии ежегодно приезжало около 30 миллионов туристов, пишет FT.

Фото: Мост Риальто через Гранд-канал в Венеции (unsplash.com/claudio-schwarz)

Но возвращению массового туризма в город радуются далеко не все жители.

В этом месяце в Венеции жители высказывали возмущение тем, что круизный лайнер вошел в лагуну города впервые после пандемии. Это произошло, несмотря на обещание правительства Италии запретить вход гигантским туристическим кораблям в исторический центр города.

Оказалось, что это не нравится множим жителям города, и на улицах быстро появились плакаты с надписью "No Grandi Navi" - "Нет большим кораблям". Особенно много их наклеивали на окна и стены магазинов и ресторанов, которые были закрыты из-за карантина и отсутствия клиентов.

"Большие корабли - это верхушка айсберга гораздо более серьезной проблемы", — говорит изданию местный житель и глава группы протеста Томмазо Качкари.

По его словам, "чрезмерный туризм" вытеснил постоянных жителей Венеции, уничтожил рабочие места, не связанные с индустрией отдыха, а жилье значительно повысилось в цене.

Фото: Венеция славится многочисленными водными каналами (unsplash.com/clay-banks)

"Крупные судна - лишь часть трагедии Венеции. Экономика, заточенная сугубо только под туризм, уничтожила социально-экономическое разнообразие города. Люди относятся к Венеции так, как будто это "самый большой парк развлечений в мире", а между тем другие сферы города не развиваются", — делится мнением итальянец.

Загрязнение и уничтожение экосистемы

Однако для многих венецианцев возвращение туристов - все же большой повод для праздника, пишет издание.

"Мы совсем не зарабатывали денег почти два года. Потратили все свои сбережения, чтобы платить за квартиру и покупать еду. Если массовый туризм - наш единственный способ свести концы с концами, то пусть так будет и дальше. Конечно, это должно быть лучше организовано. Но если в Лондоне, Париже и Барселоне есть массовый туризм, почему у нас такого не должно быть?", — говорит Дебора Розетто. Она торгует стеклянной посудой на живописном архипелаге Мурано.

Другие представители сферы говорят Financial Times, что без сферы туризма не работали бы и другие - торговля, парикмахерские, салоны красоты, и так далее.

Еще до того, как разразилась пандемия, Венеция столкнулась с угрозой существования в результате повышения уровня моря: в 2019 году в городе произошли масштабные наводнения.

Круизные лайнеры, которые ежедневно доставляют тысячи посетителей на площадь Сан-Марко, обвиняют в загрязнении и нанесении экологического ущерба лагуне и ее хрупкой морской экосистеме.

Правительство страны обрисовало в общих чертах проект по временному отводу судов в близлежащий порт Маргера, пока разрабатываются планы по строительству терминала за пределами лагуны.

Фото: Кафе на площади Сан-Марко в Венеции (unsplash.com/clay-banks)

"Однако прогресс медленный. На этой неделе агентство ООН заявило, что рассмотрит возможность включения Венеции в список мест, находящихся под угрозой исчезновения, если не будет решен постоянный запрет на швартовку круизных судов в центре города", — отмечается в публикации.

"Каждый чувствует необходимость вернуться к нормальной жизни, но мы обязаны сделать это, уважая наш город. Местные власти работают над продвижением международных мероприятий и выставок и привлечением посетителей, которые хотят остаться здесь с более долгими визитами", — говорит Симоне Вентурини - чиновник, отвечающий за туризм в городе.

Никола Уссарди зарабатывал на жизнь продажей сувениров туристам на площади Сан-Марко. Он потерял работу, как только началась пандемия коронавируса.

Он говорит, что Венеция находится на перепутье и должна решить - нужно ли гоняться за прибылью и при этом рисковать убить город, или же выбрать другой путь.

"COVID ускорил процесс, который начался уже очень давно. Понятно, что нынешняя система постепенно разрушает город. И, к тому же, не окупается. Для многих Венеция стала "музеем", созданным из реальной жизни и реальных людей, поэтому наш долг - защищать ее изо всех сил", — говорит он.

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