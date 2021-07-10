Під загрозою зникнення: унікальні локації, які страждають через навалу туристів

Які місця можуть виключити зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Подорожуючи світом, безліч туристів прагнуть побачити відомі унікальні об'єкти - природні або архітектурні. На жаль, чимало з них перебувають під загрозою зникнення або кардинальних змін в гірший бік, пише видання Times of India.

Світова спадщина ЮНЕСКО - це список природних або створених людиною об'єктів, які, на думку цієї інституції, вкрай важливо зберегти та популяризувати "в силу особливої культурної, історичної або екологічної значущості".

Внесення локації до списку ЮНЕСКО - престижно та статусно для будь-якого міста та країни. Крім того, це передбачає додаткові заходи зі збереження пам'яток.

Багато об'єктів в різних країнах були внесені в список, проте з часом їм присвоїли статус таких, які перебувають під загрозою зникнення. Вони ризикують втратити статус через надмірний туризм, пошкодження, перепланування або з інших причин.

Видання склало список деяких з визначних пам'яток, які незабаром ризикують втратити свій престижний статус.

Великий Бар'єрний риф біля берегів Австралії

Це найбільша у світі система коралових рифів в Кораловому морі біля східного узбережжя Австралії, яка значно постраждала від глобального потепління та від того, що її руйнують деякі з тих, хто спускається туди з аквалангом.

Фото: Різноманітність коралів великого Бар'єрного рифу (wikipedia.org)

Як повідомляється, через підвищення температури океану за останні п'ять років в цьому регіоні відбулося три епізоди масового знебарвлення коралів. З 1995 року територія також втратила половину своїх коралів після того, як зазнала негативного впливу циклонів.

Раніше вдалося двічі уникнути того, щоб ця локація була виключена зі списку ЮНЕСКО: у 2015 році, а потім - у 2017-му, коли інституція внесла риф в список таких, що знаходяться під загрозою зникнення. Тепер, через чотири роки, ЮНЕСКО визнає, що уряд Австралії вжив зусиль для збереження території. Але зазначає, що рівень ставлення країни до екосистеми було знижений з "поганого" до "дуже поганого".

Фото: Великий Бар'єрний риф, вид з вертольота (wikipedia.org)

У зв'язку з цим ЮНЕСКО рекомендувала додати риф до списку об'єктів, що знаходяться під загрозою, що є першим кроком на шляху до позбавлення його статусу Всесвітньої спадщини.

Венеція в Італії

Популярне туристичне місто в Італії включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 1987 році як "видатний архітектурний шедевр, в якому навіть найменша будівля містить роботи найбільших художників світу".

Проте ЮНЕСКО висловлює стурбованість з приводу збитку, заподіяного місту "надмірним туризмом". Там заявляють, що це веде до негативних наслідків для Венеції.

До слова, РБК-Україна раніше вже писало, що у Венеції у 2021 році після скасування суворого карантину вже протестували проти повернення "масового" туриста. Місцеві жителі бояться, що це завдасть шкоди місту і нібито гальмує розвиток інших сфер економіки, які не належать до туризму.

Фото: У Венеції деякі місцеві мешканці незадоволені поверненням туристів після пандемії (unsplash.com/dan-novac)

З одного боку, в ЮНЕСКО відзначали, що кількість туристів "різко скоротилася" під час пандемії COVID-19. Але заявили, що криза в галузі охорони здоров'я "також підкреслила необхідність більш ефективного управління туризмом і розвитку більш різноманітної стійкої економічної основи".

Венеція нещодавно заборонила швартування гігантських круїзних суден у центрі міста. Але в ЮНЕСКО заявили, що таке рішення не має практичного ефекту, оскільки це прибрало будь-яку альтернативу для швартування великих суден. Це основна причина, чому ЮНЕСКО запропонувало додати Венецію до списку спадщини, що знаходиться під загрозою зникнення.

Унікальний заповідник в Танзанії

Заповідник Селус в Африці отримав статус всесвітньої спадщини у 1982 році як "одна з найбільших збережених статей витрат на охорону дикої природи в Африці". Однак у 2014 році, коли популяція слонів в заповіднику почала скорочуватися через браконьєрів, парк перевели до списку тих, що знаходяться під загрозою зникнення.

Фото: Тварини у Національному резерваті Селус (wikipedia.org)

ООН підняла тривогу у зв'язку з продажем прав на вирубку лісу в заповіднику, а також недавніми планами будівництва греблі на річці Руфіджі, яка є найбільшою в країні.

Висловлюючи заклопотаність рішенням Танзанії продовжити проект, попри екологічну загрозу заплаві, ЮНЕСКО заявила, що унікальному заповіднику завдано незворотної шкоди.

Місто Ліверпуль у Великій Британії

Місто Ліверпуль зіграло вирішальну роль у становленні Великої Британії як однієї з головних світових торгових держав у 18-19 століттях. У той час його порт служив центром масового переміщення товарів і людей між Європою й Америкою.

У виданні уточнюють, що зараз Ліверпуль знаходиться в складних відносинах з ЮНЕСКО, оскільки на його історичній набережній і Північній Пристані ведуться роботи з перепланування зовнішнього вигляду міста.

Фото: У ЮНЕСКО обурені забудовою набережної Ліверпуля (unsplash.com/marcus-cramer)

За даними агентства, місту не вдалося досягти адекватного рівня висотності при будівництві нових будівель, а план міста з будівництва нового футбольного стадіону в доці Бремлі-Мур призведе до "подальшого погіршення стану видатної цінності" набережної. Таким чином, ЮНЕСКО рекомендує взагалі виключити Ліверпуль зі списку Всесвітньої спадщини.

Будапешт в Угорщині

Столиця Угорщини - Будапешт - була включена до списку Всесвітньої спадщини як "видатний приклад міського розвитку". Це популярне у туристів місто було зруйноване під час Другої світової війни, але тут все ж можна знайти безліч прикладів того, як зберегти унікальний вигляд міста.

Але тепер Будапешт - під ризиком позбавлення престижного статусу у зв'язку з капітальною реконструкцією кварталу Будайської фортеці, якою спочатку планувалося відновити її колишній вигляд. На думку експертів ЮНЕСКО, роботи з відновлення повинні бути зупинені, оскільки вони "порушують міжнародні норми збереження архітектурної спадщини".

Фото: Будайська фортеця - резиденція угорських королів у Будапешті (wikipedia.org)

В інституції стверджують, що роботи продиктовані в основному ідеологічними міркуваннями, які спрямовані на просування "докомуністичної національної ідентичності Угорщини".

Йдеться, що така реконструкція нібито "виходить за рамки мінімального втручання, рекомендованого при роботах з історичними пам'ятками".

Нагадаємо, раніше ми писали про локації, які варто уникати туристам.

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