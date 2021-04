Удивительно низкие цены: сколько стоит провести уикенд в Тбилиси

Провести уикенд в Грузии весной – один из самых интересных и выгодных вариантов путешествий в открытые сегодня страны. Грузия открылась для украинских туристов с 1 марта и постепенно снимает карантинные ограничения.

Сколько стоит отдых в Грузии в марте проверила тревел-блогер Маша Себова и отправилась в Тбилиси на уикенд.

Она проводит свои путешествия в формате "все по 30", выделяя не более 30 евро в день на жилье, развлечения и еду. Оказалось, что в посткарантинной Грузии полноценно отдохнуть можно значительно дешевле.

"Тбилиси – идеальный город для бюджетного отдыха. Он входит в десятку самых дешевых для жизни столиц. Так что даже с маленьким бюджетом здесь есть, где развернуться", - говорит блогер.

Видео: Чем удивляет Тбилиси (YouTube/Маша Себова)

Транспорт и мелкие деньги

Чтобы добраться из аэропорта в город бюджетно на автобусе, Маша Себова сняла деньги в банкомате в аэропорту – купюры 100 и 5 лари. Но оказалось, что и мелкая купюра – большие деньги в Грузии и водитель не смог дать сдачи – ведь проезд стоит 0,5 лари.

Впрочем, в автобусе установлены терминалы, поэтому за проезд удалось рассчитаться банковской картой.

Чтобы проехать на метро в другую сторону города, путешественнице пришлось купить пластиковую карточку за 2 лари. Хотя проезд для человека обходится в 55 тетри (0,55 лари).

Маршрутка в соседний городок Мцхета из Тбилиси обошлась в 1,5 лари – 0,4 евро. Поездка на такси из Мцхеты в горный монастырь туда и обратно с ожиданием водителя – в 20 лари (5 евро). Канатная дорога до крепости Нарикала не работала, но обошлась бы всего в 2,5 лари.

Фото: Увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета можно с канатной дороги (pixabay.com)

Жилье и еда: какие цены в Тбилиси

Жилье Маша Себова нашла на онлайн-ресурсе Airbnb. Она выбрала квартиру "художника", напоминающую музей-квартиру, которую она сняла за 23 евро. В большой атмосферной квартире можно разместиться нескольким людям.

В Тбилиси практически нет отопления и горячего водоснабжения, но может быть бойлер. Поэтому путешественница предупреждает – в съемном жилье может быть холодно, лучше набрать с собой теплой одежды.

"Первая ассоциация с городом – запах свежей выпечки. Пройти мимо окошка, где продают ее и не купить – сложно", - делится впечатлениями блогер.

В такой "пекарне" булочка с корицей назуки размером с лаваш обошлась ей всего в 3 лари.

"Культовое место в Тбилиси – "Рача". Цены просто обалденные. Хинкали – меньше одного лари ", - описывает стоимость национального блюда путешественница. Порция из 5 штук хинкали обошлась ей в 1 евро.

Ужинать Маша также отправилась в атмосферное место - ресторан "Черный лев". Интерьер ресторана воссоздает атмосферу старой квартиры с камином, с коврами и абажурами.

На ужин она заказала чкемерули (курица в сливочно-чесночном соусе) и картофельное пюре. Он обошелся в 11,25 евро.

Впрочем, намного дешевле ей обошелся обед в культовом ресторане "Lagidze Water", где подают хачапури по-аджарски за 2 евро.

"Если ты не ел хачапури по-аджарски, то в Грузии ты практически не был. Поэтому это must do и must eat", - советует блогер.

Фото: В Тбилиси старинные здания соседствуют с футуристическими конструкциями (pixabay.com)

Экскурсии и впечатления от города

Большинство мест Маша Себова обошла пешком, и только на автовокзал добиралась с помощью метро, а дальше – междугородней маршруткой и такси.

Она успела пройтись по таким местам: подъезд с деревянной лестницей витражами – его называют "калейдоскопом". В этом здании находится Галерея 27. Также – "двор со старым кадиллаком".

"У него есть легенда – говорят, что хозяин этого вложил все свои средства в покупку, а заправлять денег не хватило", - рассказывает Маша.

Также прошлась до памятника тамаде и стеклянного моста мира – футуристического сооружение в центре старого города, на содержание которого город тратит ежегодно по 100 тысяч евро. Это 150 метров стального каркаса, обшитого стеклом. С моста открывается вид на реку Кура, вдалеке даже можно рассмотреть главную крепость города.

Канатная дорога идет до крепости Нарикала. Рядом с нижней станцией канатки находится другая достопримечательность – церковь Метехи. Там же можно подняться на смотровую площадку-балкон с видом на город реку, и крепость Нарекала.

Фото: Крепость в Тбилиси (pixabay.com)

Во время поездки Маши не работала ни канатная дорога, ни фуникулер из-за карантинных ограничений. Поднимаясь к крепости по ступеням, можно любоваться зданиями, построенными на обрыве скалы на берегу реки.

Также с высоты открывается вид на квартал с полусферами на крышах – квартал популярных когда-то серных бань.

Вход в крепость – свободный. В самой крепости открывается вид на другую сторону Тбилиси. Рядом находится 20-метровый алюминиевый памятник Мать-Грузия с мечом и бокалом вина.

В город Мцхета девушка отправилась на второй день отдыха.

"Мцхета – один древнейших городов Грузии, который был основан до нашей эры. Сейчас это городок на 8 тысяч жителей, именно здесь располагалась столица древнего грузинского царства Иберии", - рассказывает Маша.

Главная святыня города – кафедральный собор Светицховели (Животворящий столб). Это самое большое сооружение, сохранившееся в Грузии до нынешних дней.

Фото: Кафедральный собор Светицховели (pixabay.com)

В середине марта все заведения и сувенирные лавки в Мцхете оказались закрыты. Путешественница нашла один открытый сувенирный магазин, в котором продавали мыло в форме хинкали, носки с хинкали и стандартную сувенирную продукцию.

"Продавец в сувенирной лавка сказала, что если за день будет 10-15 человек, то это уже хорошо", - отметила путешественница.

На горе рядом с Мцхетой находится еще одна культовая церковь со смотровой площадкой на горы, и долину и места слияния двух рек – Куры и Арагви. Добраться туда можно только на такси. Побывав там, стоит отправиться и в храм в ущелье – неподалеку между горами построен монастырь Шиомгвиме.

В Грузии действует комендантский час, поэтому и после ужина, и после экскурсий туристам необходимо вернуться в квартиру или отель до 21:00.

