Солнце, море и вино: лучшие локации Грузии для знакомства с гостеприимной страной

Что посмотреть в Тбилиси и окрестностях, если вы здесь впервые

1 марта Грузия наконец открылась для туристов из многих стран, в том числе и для гостей из Украины. Авиалинии открывают регулярные рейсы, туристы пакуют чемоданы, а операторы уже начинают предлагать туристические пакеты для путешествий в страну.

Украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который нужно сделать не позднее, чем в течение 72 часов до въезда. При этом на третий день пребывания в Грузии нужно пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

Если вы никогда не были в Грузии, то именно сейчас - самое время для новых открытий. За каким отдыхом можно отправиться в эту колоритную страну?

Чем славится Грузия среди туристов

Грузия – страна гор, старинной архитектуры, монастырей и интересных сортов вина. Глубокие традиции здешней культуры и до сих пор буквально "транслируются" изо всех домов каждого села страны.

Здесь почтенный хозяин делает свое домашнее вино, в домах собираются большой семьей за одним столом и поют песни. Принять гостя в грузинском доме - честь: накормят так, что не сможете быстро уйти.

Фото: Батуми, Грузия (pixabay.com)

За последние десять лет страна совершила серьезный рывок в туристической отрасли. Грузия как страна для комфортного отдыха активно продвигалась на международном рынке, и уже довольно давно приобрела большую популярность среди украинских туристов.

Активный туризм, невероятная природа и богатая культура не оставляют равнодушными и вызывают желание вернуться сюда еще раз. Всего час полета - и вы в воспетой стране с пряно-сладким привкусом тархуна и зиры.

Например, хорошая идея для уикенда или кратковременной поездки в Грузию - это путешествие в Тбилиси и места, расположенные в 1-1,5 часах езды от этого города. С них и стоит начать знакомство со страной, если вы здесь еще не бывали.

Старый Тбилиси

Город лежит в речной долине, но достаточно высоко над уровнем моря (перепады высот составляют 380-770 метров).

У Тбилиси - рельефный ландшафт, поэтому прогулка по нему сродни подготовке к походу в горы: заранее подготовьте удобную обувь и одежду.

Но здесь более чем 100 лет работает и рельсовая дорога, по которой поднимается уже обновленный фуникулер на гору Мтацминда (высота верхней станции составляет 727 метров).

Фото: Уютные улочки Тбилиси (Guest Georgia)

Отсюда открывается невероятная панорама на город, а в ресторане на смотровой площадке готовят самую вкусную ачму – грузинский рыхлый десерт из теста и сыра.

Путешествие по канатной дороге, которая тянется из парка Рике к крепости Нарикала, не менее увлекательно. Кстати, старинную крепость можно увидеть со всех точек Тбилиси.

Фото: В районе у горы Мтацминда расположен одноименный парк с интересной архитектурой и развлечениями (wikipedia.org)

Новые архитектурные конструкции города – мосты, ландшафтные парки и скверы, контрастируют со старыми улочками, домами и природой вокруг. А ночные огни Тбилиси влюбят в себя даже самого бывалого туриста.

В местных ресторанах Старого Тбилиси прекрасно готовят национальные блюда – сырный хачапури и острый суп харчо и разнообразные национальные пряные блюда из мяса.

Фото: Панорама города с высоты (Guest Georgia)

Серные ванны – местная старинная традиция оздоровления организма. Находятся они прямо в Старом Тбилиси.

Бани имеют специфический запах серы, поэтому стоит заметить, что здесь не будет пахнуть, как в современных SPA-салонах. Зато вы избавитесь от лишних токсинов, а кожа станет чистой и гладкой.

Фото: Местные гастрономические "изюминки" (Guest Georgia)

Что посмотреть вблизи Тбилиси?

Если вам не хватит одного города, то можно отправиться исследовать Грузию далее. Можно взять экскурсию продолжительностью в 2-3 дня и глубже познакомиться со страной. Например, всего за 20 километров от Тбилиси расположен старинный город Мцхета, который был основан более тысячи лет назад.

В противовес Тбилиси, в Мцхете - провинциальный спокойный ритм жизни. И здесь есть что посмотреть в окрестностях – древние монастыри, крепости, храмы и археологические музеи.

Фото: Собор Светицховели - храм Грузинской православной церкви в Мцхете (Guest Georgia)

Из столицы можно также доехать до национального парка Казбеги, расположенного на мощном Кавказском хребте. Высота горы Казбек составляет 5027 метра над уровнем моря. На ее вершине лежит ледник, который не тает. А у подножия расположились минеральные озера.

На склонах Дарьяльского ущелья образовались необычные клифы, на стенах которых видны базальтовые разрезы и слои застывшей лавы. Современный ледниковый покров, входящий в охранную зону, составляют 30 ледников, включая долинными длиной 5-7 километров.

Фото: Национальный парк Казбеги - место, где вечные снега можно увидеть даже в апреле (uk.wikipedia.org)

Скалы, водопады и долины делают эту местность невероятно красивой. Дорога из Тбилиси к парку займет 3,5 часа в одну сторону, поэтому из Тбилиси стоит выезжать рано утром.

Из Тбилиси можно отправиться в "винный" регион Кахетия на юго-востоке страны. Здесь собирается 90% всего винного урожая страны. Многочисленные местные винные шато, винодельни и виноградники расположились среди зеленых долин, из которых даже в теплое время видны заснеженные верхушки гор.

Вас проведут по винным подвалам и расскажут о технологии изготовления этого древнего напитка. И конечно, дадут попробовать вина собственного производства. Путешествие в страну вин не займет много времени - ехать в Кахетию из Тбилиси лишь 1,5 часа на автомобиле.

Фото: Из Тбилиси до "винного" региона Кахетия - полтора часа езды на авто (Guest Georgia)

Из Тбилиси можно отправиться к известному термальному курорту Боржоми. Столетний курорт предлагает отдохнуть в фешенебельных отелях со SPA-процедурами.

Также рядом находится самый старый в Европе национальный парк, где можно прогуляться верхом на лошадях или пройтись пешком среди лесов.

Фото: В Кахетии - много частных виноделен и виноградников (Guest Georgia)

Между Боржоми и другим курортом Бакуриани курсирует ретро-поезд "кукушка", а его маршрут пролегает через мост, который построил еще известный французский архитектор Густав Эйфель. Продолжительность поездки к курорту из Тбилиси составляет 2 часа.

Советуем не откладівать поездку: древняя культура, вкусная еда и вино, невероятные пейзажи Грузии наполнят вас эмоциями и приятными моментами даже во время короткого путешествия!

Напомним, ранее мы писали, на каких условиях Грузия открылась для украинцев и сколько могут стоить туры в страну.

Также сообщалось, или украинцы смогут отдохнуть в Греции летом 2021 года.