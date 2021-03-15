Страна гостеприимства: как Грузии удалось стать привлекательной для туризма

За 16 лет количество иностранных туристов в Грузии возросло в 25 раз

Грузия как страна для отдыха давно известна украинцам: море, монастыри, национальные парки, речные долины, озера и горы, вкусная еда и вино – это все доступно сегодня для туристов, которые снова готовятся приехать в страну после продолжительного локдауна.

В отличие от Турции, где туристическая отрасль начала активно развиваться с 1983 года, в Грузии стали предпринимать первые серьезные попытки развития туризма в начале 2000-х. За этот период туристический поток в страну существенно вырос.

Согласно статистике Всемирного банка, в 2011 году Грузию посетили около 2,7 млн туристов, а в 2019 - уже 7,7 млн. Но в 2003 году в страну приехало всего 314 000 иностранных гостей. Получается, что за 16 лет число иностранных туристов в стране выросло почти в 25 раз.

Планы на дальнейший рост прервала пандемия: страна была фактически закрыта большую часть 2020 и в начале 2021 года. Но в Грузии надеются на постепенный рост уже в ближайшем будущем. Что помогло стране неплохо развить туризм и стать узнаваемой страной?

Грузия открывается в 2021 году

Грузия как страна для туризма широко известна среди украинцев. После появления официальной новости об открытии страны для туристов в 2021 году на условиях ПЦР-теста, наши туристы охотно поедут в Грузию этим летом, прогнозирует директор компании "Аполло Тур" Андрей Демура.

Фото: Грузия открылась для туристов впервые во время пандемии (Guest Georgia)

"Грузия – дружественное к Украине государство, да и сами украинцы воспринимают ее с сантиментом. Думаю, будет много желающих поехать туда в новом сезоне. Плюс – это еще одна дополнительная возможность путешествий при ограниченном выборе стран. До карантина в Грузию выполняли рейсы почти все авиакомпании из Украины. В этом сезоне маршруты вполне могут запустить МАУ, SkyUp, Georgian Airways", - прогнозирует он.

Даже те украинцы, которые не были в Грузии, все же слышали хотя бы о некоторых туристических локациях этой страны, о грузинских винах и широте души местных жителей. Но если у нас об этом знают во многом еще из советского кинематографа, то туристам из ЕС о "фишках" страны еще надо было рассказывать. Для этого в Грузию приглашали блогеров-инфлюенсеров, а туристам из Европы прямо на въезде в страну выборочно вручали бутылки грузинского вина.

В свое время на youtube стал популярным ролик о том, как в одном из аэропортов Грузии встречали 6-миллионного туриста. Изумленного иностранца привезли в город на государственном кортеже, а встречал его премьер-министр.

Фото: В 2011 году Грузию посетили около 2,7 млн туристов, в 2019 - 7,7 млн. А в 2003 году - всего 314 тысяч (скриншот с сайта data.worldbank.org)

Как развивали туризм до пандемии

Один из факторов, благодаря которому туризм в стране начал развиваться активнее - удачное продвижение Грузии на международном туристическом рынке: ее стали систематически позиционировать как интересную и безопасную для отдыха страну.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает директор агентства авторских туров в Грузии Georgia Travel Кетеван Ахобадзе. Она работает с туристами из Украины, России и Ближнего Востока.

"Также были сделаны определенные шаги и внутри страны. К примеру, упростили процедуру регистрации туристических компаний. Это дало новый старт появлению частных фирм, которые увидели в этом перспективу. Также отменили обязательную лицензию для гидов, что тоже стимулировало рост туристических услуг. Открылось много семейных виноделен, ресторанов и небольших гостиниц", - рассказывает она.

Фото: Туризм в Грузии начал развиваться активнее в последние несколько лет (Guest Georgia)

Для туристических стартапов ввели программу Enterprise Georgia: каждый мог представить свой туристический проект и получить поддержку на первых этапах работы. Для частного, государственного секторов и общественных организаций проводили тренинги по повышению квалификации.

"В страну потянулись мировые сети отелей, росла планка сервиса, за которой тянулись и другие отели, чтобы соответствовать запросам. Спрос на туризм рос ежегодно. Так, в определенный момент маленькие гостиницы в Тбилиси достигли уровня заполняемости почти на 100%", - говорит специалист.

До пандемии в Грузии были амбициозные планы по туризму и на перспективу. Согласно обнародованным планам правительства страны, там надеялись привлечь еще больше туристов из стран ЕС, Азии и Ближнего Востока, а доходы от туризма планировали увеличить в три раза. Расчет был и на то, чтобы в страну ехали из государств, где больше платежеспособных туристов.

Фото: Семейный бизнес в Грузии (Guest Georgia)

Также планировали, что туристические расходы вырастут: с 328 долларов за пять дней до 600 долларов за неделю, которые будет оставлять в стране один "средний" турист.

Пандемия практически остановила туризм в Грузии в 2020-м. Для страны, где доля доходов от туризма только по официальным данным достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной, и повторять ее не планируют, говорится в статье "Европейской Правды". Так, с весны в страну уже начали пускать вакцинированных туристов из "безопасных" стран ЕС.

Бюджетные рейсы и визовая политика

На протяжении последних 20 лет количество иностранных туристов, которые приезжают в Грузию каждый год (до пандемии), увеличилось до 6,5 миллионов. Еще одна тому причина - появление недорогих перелетов в Грузию от известных авиакомпаний-лоукостеров.

Это дало возможность открыть Грузию для европейских туристов и путешествовать в страну достаточно бюджетно. Например, до карантина было много недорогих рейсов из городов Европы - Милана, Марселя, Берлина и других. Они стали летать в разные точки Грузии: в стране находятся три международных аэропорта - рядом с Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Фото: Собор в регионе Кахетия (Guest Georgia)

Способствовала туризму и либеральная визовая политика. Например, граждане всех стран ЕС могут просто купить билет на самолет в один из грузинских городов и лететь в Грузию без виз.

Американский экономист Чарльз Робертсон в 2015 году рассказывал изданию Financial Times, что по прибытию в страну "местные служащие не только давали автоматическую визу при прибытии, если вы приехали из страны, более богатой чем Грузия, но возвращали вам паспорт с подарком - маленькой бутылкой грузинского красного вина".

Бутылки вина уже не выдают, но сейчас граждане почти 100 стран могут посещать Грузию до года без виз. В том числе - и украинцы.

Аутентичные регионы тоже задействованы

В Грузии удобно совмещать сразу несколько видов отдыха. Например, отпуск на море - с поездками в горы, экскурсиями по древним городам страны. Таким образом можно увидеть не одно, а сразу несколько интересных мест. Этому способствует географическое положение и относительно небольшие размеры страны, где не придется тратить более суток на автобусный переезд.

Гастрономические и винные туры - один из трендов туризма. Некоторые семейные винодельни региона Кахетии превратили в туристические объекты. Рядом с винными хозяйствами построили отели, где можно отдохнуть с бокалом вина, наслаждаясь видами на зеленые виноградники.

Фото: Архитектура региона Сванетия (Guest Georgia)

Регион Сванетия известен своими пейзажами, чистым воздухом, нетронутой природой и культурой. С его центра, города Местия, можно добраться к леднику или горнолыжным курортам, увидеть древние храмы и церкви. Здесь предлагают переночевать в гостевых домах и небольших семейных гостиницах.

В Сванетию удобнее всего добираться из аэропортов Кутаиси или Батуми. Это занимает около 4,5-5 часов на авто. Но если ехать в Грузию на неделю, то можно отправиться в тур с Тбилиси, останавливаясь в других локациях.

Как скоро в Грузии хотят достичь показателей туризма до пандемии, пока официально не сообщается. Впрочем, уже сегодня въезд в страну разрешен не только вакцинированным, но и на основе ПЦР-теста (как в Египте или Турции). По словам туроператоров, с таким довольно несложным условием въезда страна имеет все шансы отвоевать существенную часть рынка уже в ближайшем сезоне.

О том, что посмотреть рядом с Тбилиси, мы писали в предыдущем материале.

Также ранее мы писали, как появился и стал известным среди туристов курорт Марса-Алам в Египте.

Фото: Горные ландшафты Грузии (Guest Georgia)