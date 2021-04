Неймовірно низькі ціни: скільки коштує провести вікенд у Тбілісі

Провести вікенд у Грузії навесні – один з найбільш цікавих і вигідних варіантів подорожей у відкриті сьогодні країни. Грузія відкрилася для українських туристів з 1 березня і поступово знімає карантинні обмеження.

Скільки коштує відпочинок в Грузії в березні перевірила тревел-блогер Маша Себова і вирушила в Тбілісі на вікенд.

Вона проводить свої подорожі в форматі "все по 30", виділяючи не більше 30 євро на день на житло, розваги і їжу. Виявилося, що в посткарантинній Грузії повноцінно відпочити можна значно дешевше.

"Тбілісі – ідеальне місто для бюджетного відпочинку. Воно входить в десятку найдешевших для життя столиць. Так що навіть з маленьким бюджетом тут є де розвернутися", - каже блогер.

Відео: Чим дивує Тбілісі (YouTube/Маша Себова)

Транспорт і дрібні гроші

Щоб дістатися з аеропорту в місто бюджетно автобусом, Маша Себова зняла гроші в банкоматі в аеропорту – купюри 100 і 5 ларі. Але виявилося, що і дрібна купюра – великі гроші в Грузії і водій не зміг дати здачі – адже проїзд коштує 0,5 ларі.

Втім, в автобусі встановлено термінали, тому за проїзд вдалося розрахуватися банківською карткою.

Щоб проїхати на метро в інший бік міста, мандрівниці довелося купити пластикову картку за 2 ларі. Хоча проїзд для людини обходиться в 55 тетрі (0,55 ларі).

Маршрутка в сусіднє містечко Мцхета з Тбілісі обійшлася в 1,5 ларі – 0,4 євро. Поїздка на таксі з Мцхети в гірський монастир туди і назад з очікуванням водія – 20 ларі (5 євро). Канатна дорога до фортеці Нарікала не працювала, але обійшлася б усього в 2,5 ларі.

Фото: Побачити Тбілісі з висоти пташиного польоту можна з канатної дороги (pixabay.com)

Житло і їжа: які ціни в Тбілісі

Житло Маша Себова знайшла на онлайн-ресурсі Airbnb. Вона обрала квартиру "художника", що нагадує музей-квартиру, яку вона зняла за 23 євро. У великій атмосферній квартирі можна розміститися кільком людям.

У Тбілісі практично немає опалення і гарячого водопостачання, але може бути бойлер. Тому мандрівниця попереджає – в арендованому житлі може бути холодно, краще набрати із собою теплого одягу.

"Перша асоціація з містом – запах свіжої випічки. Пройти мимо віконця, де продають її і не купити – складно", - ділиться враженнями блогер.

У такій "пекарні" булочка з корицею назуки розміром з лаваш обійшлася їй всього у 3 ларі.

"Культове місце в Тбілісі – "Рача". Ціни просто шикарні. Хінкалі – менше одного ларі ", - описує вартість національної страви мандрівниця. Порція з 5 штук хінкалі обійшлася їй в 1 євро.

Вечеряти Маша також вирушила в атмосферне місце - ресторан "Чорний лев". Інтер'єр ресторану відтворює атмосферу старої квартири з каміном, з килимами і абажурами.

На вечерю вона замовила чкемерулі (курка в вершково-часниковому соусі) і картопляне пюре. Вона обійшлася в 11,25 євро.

Втім, набагато дешевше обійшовся їй обід в культовому ресторані "Lagidze Water", де подають хачапурі по-аджарськи за 2 євро.

"Якщо ти не їв хачапурі по-аджарськи, то в Грузії ти практично не побував. Тому це must do і must eat", - радить блогер.

Фото: У Тбілісі старовинні будівлі сусідять з футуристичними конструкциями (pixabay.com)

Екскурсії та враження від міста

Більшість місць Маша Себова обійшла пішки, і тільки на автовокзал добиралася з допомогою метро, а далі – міжміською маршруткою і таксі.

Вона встигла пройтися такими місцями: під'їзд з дерев'яними сходами вітражами – його називають "калейдоскопом". В цьому будинку знаходиться Галерея 27. Також – "двір зі старим кадилаком".

"У нього є легенда – кажуть, що господар цього вклав всі свої кошти в покупку, а заправляти грошей не вистачило", - розповідає Маша.

Також пройшлася до пам'ятника тамаді і скляного моста миру – футуристичної споруди в центрі старого міста, на утримання якого місто витрачає щорічно по 100 тисяч євро. Це 150 метрів сталевого каркаса, обшитого склом. З мосту відкривається вид на річку Кура, вдалечині навіть можна розглянути головну фортецю міста.

Канатна дорога йде до фортеці Нарікала. Поряд з нижньої станції канатки знаходиться інша пам'ятка – церква Метехі. Там же можна піднятися на оглядовий майданчик-балкон з видом на місто річку і фортецю Нарекала.

Фото: Фортеця в Тбілісі (pixabay.com)

Під час поїздки Маші не працювала ні канатна дорога, ні фунікулер через карантинні обмеження. Піднімаючись до фортеці сходами, можна милуватися будівлями, побудованими на обриві скелі на березі річки.

Також з висоти відкривається вид на квартал з півсферами на дахах – квартал популярних колись сірчаних лазень.

Вхід у фортецю – вільний. У самій фортеці відкривається вид на іншу сторону Тбілісі. Поруч знаходиться 20-метровий алюмінієвий пам'ятник Мати-Грузія з мечем і келихом вина.

В місто Мцхета дівчина вирушила на другий день відпочинку.

"Мцхета – один найдавніших міст Грузії, який був заснований до нашої ери. Зараз це містечко на 8 тисяч жителів, саме тут розташовувалася столиця давнього грузинського царства Іберії", - розповідає Маша.

Головна святиня міста – кафедральний собор Светіцховелі (Животворящий стовп). Це найбільша споруда, що збереглася в Грузії до нинішніх днів.

Фото: Кафедральний собор Светіцховелі (pixabay.com)

У середині березня всі заклади і сувенірні крамнички в Мцхеті виявилися закриті. Мандрівниця знайшла один відкритий сувенірний магазин, в якому продавали мило у формі хінкалі, шкарпетки з хінкалі і стандартну сувенірну продукцію.

"Продавець сувенірної крамнички сказала, що якщо за день буде 10-15 чоловік, то це вже добре", - зазначила мандрівниця.

На горі поряд з Мцхетой знаходиться ще одна культова церква з оглядовим майданчиком на гори і долину, і місця злиття двох річок – Кури і Арагві. Дістатися туди можна тільки на таксі. Побувавши там, варто вирушити і в храм в ущелині – неподалік між горами побудований монастир Шиомгвиме.

У Грузії діє комендантська година, тому і після вечері, і після екскурсій туристам необхідно повернутися в квартиру або готель до 21:00.

