Захватывающее развлечение: в Турции готовят новую туристическую локацию

Самую большую смотровую площадку строят в Месопотамии

В Турции строят самую большую смотровую площадку в стране, а открыть ее готовятся уже этим летом. Новый туристический объект сможет принимать туристов уже в июне, сообщает raillynews.com.

Самую большую по размерам смотровую площадку из стекла строят в Газиантепе с видом на крепость Румкале и реку Евфрат. В провинции надеются на большой поток туристов после успешной кампании вакцинации в мире.

"Под террасой – история цивилизаций"

Мэр столичного муниципалитета Газиантепа Фатма Шахин рассказала, что строительство террасы задержалось из-за пандемии.

"Бассейн Евфрата - большое сокровище для нас. Город станет центром притяжения, так как в этом районе будет достроена стеклянная терраса. Перед стеклянной террасой - история, цивилизация и география. Надеемся, что после вакцинации будем приветствовать людей здесь, на самой большой стеклянной террасе в Турции", - заявила чиновница.

Фото: Вид новой террасы в Румкале (yavuzeli.bel.tr)

Она добавила, что туристы смогут насладиться и гастрономической составляющей путешествия: будут есть кушлемский кебаб и пахлаву напротив Фирата и Румкале, а затем пить кофе мененгич.

"Мы стремимся, чтобы сюда приехали миллионы людей. Надеюсь, за короткое время мы сделаем это место туристическим центром", - добавила мер.

Губернатор Газиантепа Давид Гюль рассказал, что строительство площадки задумано так, чтобы не нанести вреда природе. Терраса строится как раз напротив замка Румкале.

"Наше строительство началось, и будет завершено в июне. Особенностью этой стеклянной террасы является то, что она составляет 270 квадратных метров. Она будет самой большой стеклянной площадкой в Турции", - отметил губернатор.

Фото: Вид на крепость со смотровой площадки (posta.com.tr)

Он добавил, что также строится центр водных видов спорта, чтобы люди, которые приезжают сюда, могли познакомиться с Евфратом. Он должен быть завершен в течение года.

Проект расположится на площади 12441 кв.м. Одна только стеклянная площадка займет 327 кв. метров. Также рядом будет большой ресторан, офисы и кассы, несколько магазинов и парковка для машин и автобусов.

Чем интересен Румкале

В месте, где в реку Ефрат впадает ручей Мерзимен, находятся руины римской эпохи. Историческая местность называется Румкале – она помнит времена цивилизаций Урарту, Вавилона, шумеров, позже – Османскую империю.

"В Газиантепе есть 5 древних городов, а Румкале - один из самых красивых из них. Когда мы смотрим на мировую историю, каждая цивилизация оставила здесь большой след. У нас красивый пейзаж и прекрасная природа", - описывает туристическую локацию мер.

Крепость Румкале верующие почитают как христианскую святыню, связанную со временами первых христиан в римской империи.

Для туристов в Румкале открывают также руины под водой, которые можно осмотреть как подводный музей, а также – канатную дорогу.

Фото: Площадка над каньоном Инджекая (hurriyetdailynews.com)

К слову, в Турции есть и другие стеклянные площадки, уже облюбованные туристами. Например, над каньоном Улубей (провинция Ушак) площадка занимает площадь 135 квадратных метров, а высота над обрывом – 130 метров. Есть также стеклянная площадка над каньоном Инджекая.

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