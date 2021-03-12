Могут не пустить в страну: в Турции объявили о нововведении для туристов

Турецкий "код здоровья" привяжут к украинским мобильным номерам

C 15 марта в Турции вводят новые правила для туристов – вместо бумажной анкеты перед полетом необходимо будет заполнять электронную форму. Без нее в страну могут не пустить. Такую информацию опубликовали на сайте турецкого Минздрава.

Теперь украинским туристам будут предоставлять местную карту здоровья на украинские мобильные номера, чтобы отслеживать контакты с больными COVID-19.

Что нужно знать туристам

Согласно информации на правительственном сайте, анкету необходимо заполнить в течении последних 72 часов перед поездкой.

Ее нужно будет распечатать или сохранить в телефоне для предъявления в аэропорту перед посадкой на рейс.

Заполняя онлайн-анкету, турист должен указать паспортные данные, национальность, тип въезда – (например, авиа, морской), действующий номер телефона и адрес телефонной почты.

Фото: Улица в Анталии (pixabay.com)

До конца февраля номер телефона для получения HES-кода принимался на турецкой сим-карте. Туристы обычно просили гидов или сотрудников отеля создать им код на турецком номере. С нововведением придется пользоваться своим номером в стране пребывания и позаботиться о достаточной сумме средств на счету в роуминге.

"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный HES-код, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава Турции.

Предупреждается, если турист не заполнил форму или ввел неправильные данные, это может повлечь юридические и административные санкции.

"Кроме того, вам может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)", - предостерегают иностранцев.

Зачем туристам HES-код

Если туристы едут отдыхать в отель и перемещаются в такси или экскурсионными автобусами, то особой потребности в HES-коде нет.

Фото: Отдыхающим в отелях HES-код не требовался (pixabay.com)

А для самостоятельных поездок городским или междугородним транспортом, при входе в банк или торговый центр могут попросить отсканировать код.

Хотя, по отзывам туристов на форумах, такое правило к путешественникам часто игнорировалось, поскольку требования получать HES-код иностранцам не было. С автоматическим получением кода при заполнении электронной формы для въезда такой подход может измениться.

В 2021 году для поездки по Стамбулу любым городским транспортом необходимо проездной Istanbulkart привязывать к HES-коду, и это правило касается и туристов.

Карантинные правила в Турции сегодня

С 1 марта в Турции впервые после 4-месячного перерыва открылись рестораны и кафе. Согласно решению властей, заведениям общественного питания разрешено работать с 50-процентной загрузкой мест в большинстве провинций Турции.

Например, в Стамбуле, Измире, Анталии, Мерсине, провинции Кютахья, Кайсери работа ресторанов, кондитерских, кафе, чайных разрешена с 7 утра до 19 часов с 50% загрузкой мест.

Фото: Туристические достопримечательности в Турции (pixabay.com)

Также во многих туристических локациях начали работу спа-центры и бассейны.

Для поездки в Турцию туристы должны предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее 72 часов до приезда. Требование продлили до 15 апреля.

От необходимости сдавать ПЦР-тест перед поездкой освобождаются пассажиры, следующие через аэропорты Турции транзитом в другие страны.

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