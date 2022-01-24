Цветущие сады, солнце и самобытная архитектура. Почему стоит отправиться в Аликанте зимой

Испания – одно из самых популярных круглогодичных направлений для отдыха украинцев. Если зимой хочется солнца, тепла и европейской атмосферы – стоит отправиться в путешествие в Аликанте – курортную локацию на побережье Средиземного моря.

В феврале на этом курорте царит особая романтическая и праздничная атмосфера – солнечно, тепло, начинают цвести миндальные сады. А попасть в средиземноморский город проще простого – прямыми рейсами из Киева.

Как спланировать путешествие в один из колоритных городов Испании, что там посмотреть и какие правила въезда - в материале TRAVEL РБК-Украина.

Выгодные рейсы – дважды в неделю. Как долететь в Аликанте из Украины

Прямые рейсы из Киева в Аликанте у компании Bees Airline выполняются с августа 2021 года. В феврале полететь можно дважды в неделю – в понедельник и пятницу – хоть на уикенд, хоть на неделю. Время в пути – около 4 часов. Время вылета – удобное дневное и вечернее. Стоимость билета в одну сторону - 2464 гривен.

Фото: Примеры цен на рейсы по маршруту Киев-Аликанте от Bees Airline на февраль 2022 года (скриншот с сайта Bees Airline)

Рейсы осуществляются из аэропорта имени Сикорского ("Жуляны"), который находится в самом Киеве - это позволит сэкономить время и деньги на такси, когда нужно добираться в аэропорт.

Круглогодичный отдых и экскурсии. Чем интересен Аликанте зимой

Аликанте - крупный курорт на Средиземном море на юго-востоке Испании, одно из самых ярких мест для отдыха на море. Город расположен неподалеку от Барселоны и Валенсии. Большое преимущество курорта – собственный аэропорт.

Хотя зимой пляжный отдых не так актуален, наслаждаться воздухом и солнцем, а также экскурсиями в этот время года лучше всего. В самом городе много парков, улочек, площадей и разнообразных исторических достопримечательностей. Также там отличная инфраструктура для туристов - курорт застроен качественными отелями, работают много ресторанов и бутиков.

Фото: Набережная - достопримечательность Аликанте (unsplash.com/anthony-ingham)

Достопримечательности, которые стоит увидеть во время путешествия в Аликанте:

Замок Санта-Барбара — включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из главных туристических локаций. Находится в центре города на высоте 167 метров на горе Банакантил. Основана крепость в конце 9 века, в период осады мавританских завоевателей. Там есть кафе со смотровой площадкой на город и бухту.

Набережная из 6 миллионов мозаичных плиток - бульвар Эспланада. Пешеходную улицу построили на месте старой дамбы, которая защищала город во время сильных штормов. Сейчас прогуляться по волнистым узорам белого, синего и красного цвета на набережной – одно развлечение. Параллельно находится парк Каналехас – один из лучших образцов садово-паркового искусства, который был создан в 1886 году.

Базилика святой Марии – древнейшая церковь в Аликанте, которую построили в 14 веке на месте разрушенной мавританской мечети. После пожара в 15 веке храм в готическом стиле был отстроен – но уже в стиле барокко.

Музей современного искусства. Хотите увидеть коллекцию мастеров 20 века, включая работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо – стоит посетить. Примерная стоимость билета – 20 евро.

Дом Карбонеля – одно из самых красивых зданий города. Это дворец в стиле барокко, построенный в начале 19 века.

Романтический средневековый район Санта-Круз с улочками, мощеными цветной плиткой, и украшенным цветочными горшками фасадами.

Фото: Вид из крепости Санта-Барбара (unsplash.com/faisal)

Погода в Аликанте в феврале: зацветают рощи розового миндаля

В феврале в южно-восточном регионе Испании погода становится все теплее. Хотя вода в море еще не годится для купания – ее температура около 15 градусов, но зато воздух прогревается в среднем до 16 градусов, часто – до 18-19. В последние годы бывает температура до 22 градусов в солнечные дни, иногда - до рекордных 28-29 градусов тепла, крайне редко случаются ночные заморозки.

В феврале 2022 года, по прогнозу accuweather.com, первые две недели будут солнечными, с температурой воздуха до 17 градусов тепла днем.

К слову, местные жители уже делятся кадрами цветущего миндаля в садах вокруг Аликанте – деревья в розовом цвету напоминают о пышном цветении абрикосов в Украине в апреле.

Фото: Цветение миндальных садов в Испании (spain-holiday.com)

Цветение миндаля в Испании в феврале – сродни цветению сакур в Японии. Огромные сады по всей стране привлекают толпы туристов, а в Аликанте можно застать ярмарки и специальные экскурсии в миндальные рощи.

Знаменитая сладость региона – турон (нуга с миндальными орехами) – появилась на столах местных жителей еще в 14 веке. Ее стоит не только попробовать в разных вариантах во время путешествия, а также привести в подарок домой.

Какие правила въезда в Испанию сегодня

Согласно информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд в Испанию из Украины разрешен тем, кто прошел полный курс вакцинации от COVID вакциной, признанной ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств (по прошествии 14 дней со дня получения последней дозы).

Правило распространяется на лиц от 12 лет и старше. Дети до 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Перед поездкой нужно заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой.

Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда в Испанию будут приниматься сертификаты о вакцинации, срок даты последней дозы не превышает 270 дней. После этого сертификат должен содержать информацию о наличии "бустерной" дозы.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит ехать в Батуми и Тбилиси зимой.

Также в Bees Airline стартовала грандиозная распродажа авиабилетов почти по всем направлениям.