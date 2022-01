Всего 5000 билетов. Bees Airline открывает грандиозную распродажу по большинству направлений

Украинский авиаперевозчик предлагает выгодные перелеты, которые можно приобрести в течение недели

Известный украинский авиаперевозчик Bees Airline анонсировал продажу 5000 билетов по тарифу Light. Об этом говорится на официальном сайте компании. Уточняется, что акция будет действовать только в течение недели, поэтому следует не откладывать и быстрее выбирать желаемое направление.

Когда можно купить билеты по выгодным ценам

В настоящее время на официальном сайте компании для туристов доступны особо выгодные тарифы в период с 17 по 24 января. Туристы могут приобрести билеты для путешествия по большинству направлений на даты включительно до 31 октября 2022 года.

Стоимость билетов практически по всем направлениям полетов авиакомпании составляет 50 у.е. (около 1406 грн). Цена указана на момент курса гривны в эквиваленте иностранной валюты.

Фото: Скриншот сайта компании Bees Airline. Указанная цена на январь билета на одного человека в одну сторону на рейс в Испанию (bees.aero)

"Но помни, что билетов всего 5000 и они могут закончиться раньше. И не говори потом, что не предупреждали. Так что не медли! Выбирай страну мечты прямо сейчас и действуй, пока доступны места на рейсах. JUST DO IT! Ты точно поймаешь свой билет по желаемому направлению! А если, вдруг, получится так, что счастливые билеты на выбранном тобой рейсе уже разобрали – сканируй взглядом соседние – там точно будут", – говорится на сайте компании Bees Airline.

