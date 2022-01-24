Квітучі сади, сонце і самобутня архітектура. Чому варто вирушити в Аліканте взимку

Іспанія - один з найпопулярніших цілорічних напрямків для відпочинку українців. Якщо взимку хочеться сонця, тепла і європейської атмосфери – варто вирушити в подорож в Аліканте – курортну локацію на узбережжі Середземного моря.

У лютому на цьому курорті панує особлива романтична і святкова атмосфера - сонячно, тепло, починають цвісти мигдальні сади. А потрапити в середземноморське місто простіше простого - прямими рейсами з Києва.

Як спланувати подорож в одне з колоритних міст Іспанії, що там подивитися і які правила в'їзду - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Вигідні рейси - двічі на тиждень. Як долетіти в Аліканте з України

Прямі рейси з Києва в Аліканте у компанії Bees Airline виконуються з серпня 2021 року. У лютому полетіти можна двічі на тиждень – у понеділок і п'ятницю – хоч на вікенд, хоч на тиждень. Час у дорозі - близько 4 годин. Час вильоту - зручний денний і вечірній. Вартість квитка в одну сторону - 2464 гривень.

Фото: Приклади цін на рейси за маршрутом Київ-Аліканте від Bees Airline на лютий 2022 року (скріншот з сайту Bees Airline)

Рейси здійснюються з аеропорту імені Сікорського ("Жуляни"), який знаходиться в самому Києві - це дозволить заощадити час і гроші на таксі, коли потрібно дістатися в аеропорт.

Цілорічний відпочинок та екскурсії. Чим цікавий Аліканте взимку

Аліканте - великий курорт на Середземному морі на південному сході Іспанії, одне з найяскравіших місць для відпочинку на морі. Місто розташоване неподалік від Барселони і Валенсії. Велика перевага курорту - власний аеропорт.

Хоча взимку пляжний відпочинок не такий актуальний, насолоджуватися повітрям і сонцем, а також екскурсіями в цей час року найкраще. У самому місті багато парків, вуличок, площ і різноманітних історичних пам'яток. Також там відмінна інфраструктура для туристів - курорт забудований якісними готелями, працюють багато ресторанів і бутиків.

Фото: Набережна - пам'ятка Аліканте (unsplash.com/anthony-ingham)

Пам'ятки, які варто побачити під час подорожі в Аліканте:

Замок Санта-Барбара - включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, одна з головних туристичних локацій. Знаходиться в центрі міста на висоті 167 метрів на горі Банакантил. Заснована фортеця в кінці 9 століття, в період облоги мавританських завойовників. Там є кафе з оглядовим майданчиком на місто і бухту.

Набережна із 6 мільйонів мозаїчних плиток - бульвар Еспланада. Пішохідну вулицю побудували на місці старої дамби, яка захищала місто під час сильних штормів. Зараз прогулятися хвилястими візерунками білого, синього і червоного кольору на набережній - одна розвага. Паралельно знаходиться парк Каналехас - один з кращих зразків садово-паркового мистецтва, який був створений в 1886 році.

Базиліка святої Марії - найдавніша церква в Аліканте, яку побудували в 14 столітті на місці зруйнованої мавританської мечеті. Після пожежі в 15 столітті храм в готичному стилі був відбудований - але вже в стилі бароко.

Музей сучасного мистецтва. Хочете побачити колекцію майстрів 20 століття, включаючи роботи Сальвадора Далі і Пабло Пікассо – варто відвідати. Приблизна вартість квитка - 20 євро.

Будинок Карбонеля - одна з найкрасивіших будівель міста. Це палац у стилі бароко, побудований на початку 19 століття.

Романтичний середньовічний район Санта-Круз з вуличками, мощеними кольоровою плиткою, і прикрашеним квітковими горщиками фасадами.

Фото: Краєвид із фортеці Санта-Барбара (unsplash.com/faisal)

Погода в Аліканте в лютому: зацвітають гаї рожевого мигдалю

У лютому в південно-східному регіоні Іспанії погода стає все теплішою. Хоча вода в морі ще не годиться для купання - її температура близько 15 градусів, але зате повітря прогрівається в середньому до 16 градусів, часто – до 18-19. В останні роки буває температура до 22 градусів у сонячні дні, інколи до рекордних 28-29 градусів тепла, вкрай рідко трапляються нічні заморозки.

У лютому 2022 року, за прогнозом accuweather.com, перші два тижні будуть сонячними, з температурою повітря до 17 градусів тепла вдень.

До слова, місцеві жителі вже діляться кадрами квітучого мигдалю в садах навколо Аліканте - дерева в рожевих квітах нагадують про пишне цвітіння абрикосів в Україні в квітні.

Фото: Цвітіння мигдальних садів в Іспанії (spain-holiday.com)

Цвітіння мигдалю в Іспанії в лютому - подібне до цвітіння сакур в Японії. Величезні сади по всій країні приваблюють натовпи туристів, а в Аліканте можна застати ярмарки і спеціальні екскурсії в мигдальні гаї.

Знамениті солодощі регіону - турон (нуга з мигдальними горіхами) – з'явилися на столах місцевих жителів ще в 14 столітті. Її варто не тільки спробувати в різних варіантах під час подорожі, а також привести в подарунок додому.

Які правила в'їзду в Іспанію сьогодні

Згідно з інформацією на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд до Іспанії з України дозволений тим, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID вакциною, визнаною ВООЗ або Європейським агентством лікарських засобів (після 14 днів з дня отримання останньої дози).

Правило поширюється на осіб від 12 років і старше. Діти до 12 років можуть в'їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

Перед поїздкою потрібно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH - на телефон) і отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою.

Починаючи з 1 лютого 2022 року для в'їзду в Іспанію будуть прийматися сертифікати про вакцинацію, термін дати останньої дози не перевищує 270 днів. Після цього сертифікат повинен містити інформацію про наявність "бустерної" дози.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто їхати в Батумі і Тбілісі взимку.

Також в Bees Airline стартувала грандіозна розпродаж авіаквитків майже в усіх напрямках.