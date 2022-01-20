Ежедневные рейсы и бюджетный отдых. Почему стоит побывать в Тбилиси и Батуми зимой
Как спланировать поездку в колоритную Грузию: советы
Грузия – страна гор, старинной архитектуры, монастырей и аутентичных сортов вина. Глубокие традиции здешней культуры и до сих пор буквально "транслируются" изо всех домов каждого села страны. Здесь почтенный хозяин делает свое домашнее вино, в домах собираются большой семьей за одним столом и поют песни. Принять гостя в грузинском доме – честь: накормят так, что не сможете быстро уйти.
Одни из самых популярных среди украинцев городов Грузии – Тбилиси и Батуми. Как спланировать путешествие в один из этих колоритных городов, что там посмотреть и какие правила въезда - в материале TRAVEL РБК-Украина.
Выгодные рейсы – каждый день. Как долететь в Грузию из Украины
Путешествие в Тбилиси и Батуми – идеальная опция для поездки на уик-энд или в будние дни: в Тбилиси из Украины теперь можно вылететь ежедневно, а в Батуми – дважды в неделю.
Такой удобный график полетов предлагает украинская авиакомпания Bees Airline. Рейсы осуществляются из аэропорта имени Сикорского, который находится в черте Киева: это является дополнительным "плюсом": нет необходимости платить много денег за такси в "Борисполь".
Фото: Примеры цен на рейсы по маршруту Киев-Батуми от Bees Airline на февраль 2022 года (скриншот с сайта Bees Airline)
Перелеты проходят на современных бортах Boeing 737-800 по оптимальным тарифам (минимальный - на глубину в 3 месяца). Пассажирам предлагается максимальный спектр дополнительных услуг. На борту доступно новое бортпитание, есть и опция бесплатной перевозки лыжного снаряжения.
Приобрести билеты на рейсы из Киева в Батуми или Тбилиси можно на сайте авиакомпании.
Фото: Рейсы по маршруту Киев-Тбилиси проходят ежедневно. Примеры цен на февраль 2022 года (скриншот с сайта Bees Airline)
Канатная дорога и аутентичная архитектура. Что посмотреть в Батуми
В городе – множество мест, которые стоит посмотреть за уик-энд. Среди них:
- Дельфинарий Итак, первое место, которое стоит посетить всем отдыхающим, это хорошо известный батумский дельфинарий;
- "Танцующие фонтаны" с лазерным шоу;
- Канатная дорога;
- Венецианская площадь Пьяцца;
- Канатная дорога Арго;
- Площадь Европы.
Фото: Батуми (unsplash.com/max-slch)
К слову, зимой в окрестностях Батуми можно посмотреть крепость в Гонио, съездить на экскурсию к водопаду Махунцети, ну и отсюда удобно отправиться на горнолыжный курорт Годердзи. В целом, так как климат в Аджарии субтропический, зимой доступны практически все те же маршруты и экскурсии, что и в летний период.
Где стоит побывать в Тбилиси. Топ локаций столицы Грузии
Город лежит в речной долине, но достаточно высоко над уровнем моря. Новые архитектурные конструкции города – мосты, ландшафтные парки и скверы, контрастируют со старыми улочками, домами и природой вокруг. А ночные огни Тбилиси влюбят в себя даже самого бывалого туриста.
- Старый город с множеством исторических мест для прогулок;
- Канатная дорога и парки развлечений;
- Цминда Самеба;
- Театр марионеток Резо Габриадзе;
- Жинвальское водохранилище;
- Крепость Нарикала;
- Грузинский национальный музей;
- Монастырь Бетания;
- Метехи.
Если одного только Тбилиси вам оказалось мало, можно взять экскурсию продолжительностью в 2-3 дня и глубже познакомиться со страной. Например, всего за 20 километров от Тбилиси расположен старинный город Мцхета, который был основан более тысячи лет назад.
Фото: Тбилиси (unsplash.com/mike-swigunski)
Какие правила въезда в Грузию сегодня
- Путешественникам, вакцинированным против COVID-19 при перелете воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска в Грузии документ, подтверждающий полный курс (две дозы и одна доза в случае прививки вакциной Johnson&Johnson) любой вакцинации против COVID-19.
- При пересечении сухопутной и морской границы Грузии туристу также нежно подтвердить прохождение полного курса вакцинации любым препаратом против COVID-19. Также на пограничных пунктах пропуска Грузии одновременно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
- Если вы ранее выздоровели от коронавируса, при пересечении границы необходимо предоставить документ, подтверждающий заболевание (положительный результат ПЦР-теста) в течение последних 100 дней и проведение одной дозы любой вакцинации, определенной ВОЗ для неотложного использования (Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Janssen и Moderna). Последовательность заражения и вакцинации не имеет значения. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней.
- Невакцинированным надо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки в Грузию. В таком случае, на 3-й день пребывания необходимо пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется по электронной почте в течение 24 часов. Результат ПЦР-тестирования должен быть на грузинском, английском или русском языках. Дети возрастом до 10 лет от таких требований освобождаются.
- Также перед поездкой надо заполнить специальную анкету, указав в онлайн-форме историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и так далее).
Напомним, ранее мы писали, как Грузии удалось стать привлекательной для туризма страной.