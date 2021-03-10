Цены снижаются: проверяем стоимость путевок на Мальдивы в марте

На Мальдивах подсчитали иностранных туристов в этом году и рассказали, из каких стран на курорты едут чаще всего. Украина, как и прежде, находится в тройке лидеров, сообщили в национальном туристическом офисе visitmaldives.com.

Бум туризма на островах не ограничивается зимними месяцами: эксперты туристического бизнеса отмечают ранние бронирования в эту страну не только на весну, но и на летние месяцы.

Сейчас же на Мальдивах растет статистика заболеваемости COVID, из-за чего немало туристов оказались на карантине, а десятки островных отелей – "под наблюдением" из-за того, что у кого-то из гостей или персонала подтвердилось заражение.

И хотя украинские дипломаты призывают воздержаться от поездок в этот регион, туристы продолжают лететь на райские курорты, а туркомпании предлагают "горящие туры" по выгодным ценам.

Сколько украинцев уже побывали на островах в 2021 году

Согласно данным, опубликованным Министерством туризма, по состоянию на 4 марта 2021 года Мальдивы приняли в общей сложности 200 871 туриста.

Фото: На Мальдивы ежедневно прибывают тысячи туристов (booking.com)

Больше всего туристов прилетели из Индии - 46 541 человек, на втором месте - Россия (42 417 гостей), на третьем – Украина (13 350 отдыхающих).

Мальдивы установили план по приему 4000 туристов ежедневно с пиками посещений на праздники, чтобы в 2021 году турпоток составил 1,5 млн иностранных путешественников.

В настоящее время известно, что на Мальдивах полностью функционируют 148 курортов и 364 гестхауса.

В посольстве Украины РБК-Украина привели данные Миграционной службы Мальдивской республики, согласно которым с 1 января по 1 марта 2021 года страну посетили 12549 граждан Украины. При этом примерно 30 человек были помещены в карантин.

"Посольство Украины в Индии информировало МИД и другие органы власти о сложной COVID-ситуации в странах своей зоны ответственности (Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Непал, Бангладеш). Украинским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны до завершения противопандемических ограничений", - рассказали РБК-Украина в ведомстве.

Фото: Туроператоры предлагают отдых со скидками (booking.com)

Сколько стоят горящие туры на Мальдивы в марте

По информации экспертов туристского бизнеса, отдых на частных островах-курортах обычно стоит от 1700 долларов с человека. В феврале можно было найти "горящие туры" по цене от 1 687 долларов за 10 дней в 4* отелях, а уже в марте – от 1 530 долларов на островных курортах 4* - за 14 дней.

Фото: Пример "горящих туров" на Мальдивы (скриншот РБК-Украина)

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом на курортах Мальдивских островов от ведущих туристических компаний на даты с 12 марта 2021 года и выбрали самые низкие цены.

Туроператор "Anex tour" – 11 ночей на Мальдивах в 4* отеле с завтраками можно провести по цене от 36794 гривен за двоих с вылетом 12 марта.

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Туркомпания "Компас" – 7 ночей в 3* островном отеле с питанием "полный пансион" обойдется двоим от 83 749 гривен с вылетом 13 марта, в 4* отеле с завтраками – от 66 454 гривен с вылетом 16 марта, а в 5* - от 99 038 гривен с вылетом 13 марта.

Сеть турагентств "Поехали с нами": в 3* пляжном отеле с завтраками вдвоем можно отдохнуть 12 ночей в номере-делюкс с видом на море за 35552 гривен с вылетом 12 марта, в 4* - от 44158 гривен, а в 5* - от 89 454 гривен (7 ночей) с вылетом на ту же дату.

Туристическая компания "Farvater travel" – в 3* отель с завтраками – от 47 451 гривен (13 ночей) с вылетом 15 марта, в 4* с завтраками – от 46 123 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* - от 116 014 гривен на 13 ночей с вылетом на ту же дату.

Напомним, ранее мы писали, что туры в Египет весной существенно подорожали. Цена за некоторые путевки уже сравнилась со стоимостью туров на Мальдивы.

Также первые украинцы раскрыли детали о поездке в Грузию, которая недавно открылась для туристов.