Египет по цене Мальдив: стали известны цены на путевки в Хургаду весной

Действительно ли стоимость туров начала повышаться в марте

Туры в Египет весной выросли в цене, заявляют в туристических компаниях. В частности, об этом в комментарии профильному изданию "Мастер Тура" рассказала специалист компании "Аполло-Тур" Наталия Зубова.

"К примеру, популярный у наших туристов Royal Albatros Moderna 5* в январе стоил около 37 тысяч гривен (для двоих взрослых и ребенка), а теперь аналогичное предложение стоит уже в районе 52 тысяч гривен", - приводит пример представитель компании.

По ее словам, повышение цен наблюдается и по вылетам на более поздние даты.

Премиум-отдых тоже подорожал

Не отстают и объекты премиум-класса: в соцсетях турагенты обсуждают прайс одного из новых отелей известной сети в курортной Хургаде, пишет "Мастер Тура". Так, стоимость около 140 тысяч гривен за двоих с перелетом и проживанием сопоставима с отдыхом на Мальдивах или в Доминикане, отмечают в издании.

"При этом нет ни обычных для таких случаев промо-цен, ни акционных предложений", - констатирует Наталия Зубова.

Фото: Некоторые ценовые предложения от отелей Хургады сравнялись с ценами на Мальдивах (booking.com)

В туристических компаниях объясняют повышение цен несколькими факторами. Одна из причин - Египет в очередной раз пребывает "на низком старте" в ожидании роста турпотока из России. По некоторым данным, полеты чартеров из России в Египет могут возобновиться уже во второй половине марта.

Вторая причина может быть в том, что "альтернатив отдыху в стране Пирамид сейчас немного", а перспективы спроса на отдых в странах Средиземноморья неоднозначны. С другой стороны, ближе к датам вылета прайс может все же снижаться как у туроператоров, так и у местных отелей, пишет издание.

Цены могут вырасти на треть и выше

Схожее мнение в колонке для РБК-Украина ранее высказывала и основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова. По ее словам, туры в Египет весной могут подорожать именно из-за возможного прибытия на курорты россиян.

"На днях российская делегация проинспектировала курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. И, по данным моих источников, готовность обоих курортов принимать россиян уже одобрено. Сейчас обсуждают даты возобновления прямого авиасообщения", - писала турагент.

Фото: Цены для украинцев могут вырасти на фоне ожиданий притока российских туристов (booking.com)

В первую очередь на украинских туристов это повлияет тем, что цены на отдых в Египте для нас вырастут минимум на 30-40%, прогнозировала она.

Анонсируют новые чартеры

Но есть и совсем иная тенденция в ценообразовании, говорят специалисты. В частности, что на туры в Египет в марте и апреле появится больше акций и разнообразных скидок.

Причина в том, что сразу несколько крупных туроператоров заявляют о планах увеличения чартерных рейсов в курортную страну весной. Ожидается, что к концу марта чартеров будет больше как минимум в два раза. О таких планах заявили в компаниях Coral Travel, Anex Tour и других.

Фото: Чартеров в Египет весной может быть в два раза больше (РБК-Украина/Виталий Носач)

По мнению заместителя генерального директора компании TEZ Tour Александра Новиковского, это и вовсе может привести к тому, что цены на туры придется искусственно снижать.

"Мы пока взвешиваем потенциал рынка и свои возможности. То, что вижу у других игроков, говорит о предстоящем "горении": туроператоры возьмут на себя в два раза больше обязательств, а туристов останется в два раза меньше. Туроператорам придется искусственно снижать цены.- Это "минус" для экономики. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", - отметил Новиковский.

Напомним, ранее в Египте возобновили популярную среди туристов услугу.

В то же время в курортной стране возмутились появлением новой туристической локации. Мы писали, почему местные жители недовольны строительством колеса обозрения в Каире.