Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок на Мальдивы и Шри-Ланку: что известно

В посольстве рассказали о туристах, "застрявших" на Мальдивах

Отдых на Мальдивских островах стал особенно популярным в этом сезоне – из-за закрытых границ в мире украинские туристы устремились на курорты в Индийском океане. Но при этом из-за строгих карантинных правил в стране отдыхающие нередко оказываются закрытыми в номерах отелей после тестирования на COVID.

На карантине оказываются как туристы, которые лично получили "позитивный" результат ПЦР-тестирования, так и те, кто контактировал с подтвержденным больным.

Мало кто оказывается рад дополнительному отпуску в закрытых условиях, поэтому украинцы ищут способы избежать карантина, и обращаются как к компаниям, у которых была куплена путевка, так и в консульство за помощью. Об одном из таких случаев стало известно РБК-Украина накануне. Туристы из Украины "застряли" на карантине на Мальдивах из-за позитивного теста на коронавирус.

Что говорят в посольстве Украины в Индии

В посольстве Украины в Индии, которое представляет интересы нашей страны на Мальдивах, отмечают, что украинским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где отмечается сложная ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщило посольство в ответ на запрос РБК-Украина.

Фото: Отпуск на Мальдивах особенно популярен в этом году (finolhu.com)

"Посольство Украины в Индии неоднократно информировало МИД и другие органы власти, включая Государственное агентство развития туризма о сложной COVID-ситуации в странах своей зоны ответственности (Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Непал, Бангладеш). Украинским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны до завершения противопандемических ограничений", - рассказали РБК-Украина в ведомстве.

В посольстве Украины сообщают, что по информации Миграционной службы Мальдивской республики, с 1 января по 1 марта 2021 года страну посетили 12549 граждан Украины. При этом примерно 30 человек были помещены в карантин.

В ведомстве называют две основные причины туристической популярности Мальдив: открытость страны и пренебрежение туроператорами и самими туристами карантинных ограничений.

"Правительство Мальдивской республики обеспечивает в достаточной мере иностранных туристов информацией о правилах прохождения карантина. В этой ситуации наши соотечественники нередко попадают на Мальдивах под карантинные ограничения с обнаруженными позитивными COVID-тестами или как "контактные лица", - объясняют в посольстве.

При этом уточняется, что возможности посольства в способствовании их досрочному освобождению от карантина являются ограниченными.

Фото: Туристов закрывают на карантин в номерах отелей (booking.com)

"Поскольку противоэпидемические меры определяются мальдивским правительством и направлены не только на защиту местного населения от угрозы, но и на безопасность самих туристов и международного публичного здоровья", - говорят дипломаты.

Супругов поселили в разные отели

Супруги Дарья и Роман Тасажи, которые обращались в редакцию РБК-Украина после задержки на Мальдивах на карантине, вынуждены были поселиться в разных отелях. Ранее их задержали в отеле пребывания из-за позитивного результата теста у супруга.

"Мы просим пересдать тесты, поскольку симптомов нет и чувствуем себя замечательно, но нам отказывают. Только после угроз о том, что обратимся в полицию, дали справки о тестах, чтобы мы могли предоставить страховой компании", - жаловалась на затягивание сроков карантина Дарья.

Украинские туристы больше недели отбывали карантин в отеле, куда изначально поселились, и который не был определен для изоляции заболевших.

Фото: О карантинных правилах туристов предупреждают власти Мальдив (booking.com)

"Как и во многих других случаях, Посольство Украины в Республике Индия пытается помочь украинским супругам Роману и Дарье Тасаж. Для этого сотрудником посольства было проведено несколько телефонных разговоров с представителями мальдивского Министерства туризма, Агентства охраны здоровья, Центра экстренных медицинских операций, с туроператором и отелем первичного пребывания этих туристов", - отмечают РБК-Украина в посольстве.

Сообщается, что на сегодняшний день Роман Тасаж находится на карантине в отеле "Orizon", который определен для изоляции туристов с подтвержденным COVID-19, а его жена Дарья Тасаж находится в отеле для "контактных" лиц – "Beehive". По информации украинского ведомства, датой повторного взятия ПЦР-теста определено 6 марта.

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