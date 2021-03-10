Ціни знижуються: перевіряємо вартість путівок на Мальдіви у березні

На Мальдівах порахували іноземних туристів в цьому році і розповіли, з яких країн на курорти їдуть найчастіше. Україна, як і раніше, знаходиться в трійці лідерів, повідомили в національному туристичному офісі visitmaldives.com.

Бум туризму на островах не обмежується зимовими місяцями: експерти туристичного бізнесу відзначають ранні бронювання в цю країну не тільки на весну, але і на літні місяці.

Зараз же на Мальдівах зростає статистика захворюваності COVID, внаслідок чого чимало туристів опинилися на карантині, а десятки острівних готелів – "під наглядом" через те, що у когось з гостей чи персоналу підтвердилося зараження.

І хоча українські дипломати закликають утриматися від поїздок в цей регіон, туристи продовжують летіти на райські курорти, а туркомпанії пропонують "гарячі тури" за вигідними цінами.

Скільки українців вже побували на островах у 2021 році

Згідно з даними, опублікованими Міністерством туризму, станом на 4 березня 2021 року Мальдіви прийняли в цілому 200 871 туриста.

Фото: На Мальдіви щодня прибувають тисячі туристів (booking.com)

Найбільше туристів прилетіли з Індії - 46 541 осіб, на другому місці - Росія (42 417 осіб), на третьому – Україна (13 350 відпочивальників).

Мальдіви встановили план прийому 4000 туристів щодня з піками відвідувань на свята, щоб у 2021 році турпотік склав 1,5 млн іноземних мандрівників.

Зараз відомо, що на Мальдівах повністю функціонують 148 курортів і 364 гестхауси.

В посольстві України РБК-Україна навели дані Міграційної служби Мальдівської республіки, згідно з якими з 1 січня по 1 березня 2021 року країну відвідали 12549 громадян України. При цьому приблизно 30 людей були поміщені в карантин.

"Посольство України в Індії інформувало МЗС та інші органи влади про складну COVID-ситуацію в країнах зони відповідальності (Індія, Шрі-Ланка, Мальдіви, Непал, Бангладеш). Українським громадянам рекомендується утриматися від поїздок у ці країни до завершення протипандемічних обмежень", - розповіли РБК-Україна у відомстві.

Фото: Туроператори пропонують відпочинок зі знижками (booking.com)

Скільки коштують гарячі тури на Мальдіви в березні

За інформацією експертів туристичного бізнесу, відпочинок на приватних островах-курортах зазвичай коштує від 1700 доларів з людини. У лютому можна було знайти "гарячі тури" за ціною від 1 687 доларів за 10 днів в 4* готелі, а вже в березні – від 1 530 доларів на острівних курортах 4* - за 14 днів.

Фото: Приклад "гарячих турів" на Мальдіви (скріншот РБК-Україна)

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом на курортах Мальдівських островів від провідних туристичних компаній на дати з 12 березня 2021 року і вибрали найнижчі ціни.

Туроператор "Anex tour" – 11 ночей на Мальдівах в 4* готелі зі сніданками можна провести за ціною від 36794 гривень за двох з вильотом 12 березня.

Туркомпанія "Компас" – 7 ночей в 3* острівному готелі з харчуванням "повний пансіон" обійдеться двом 83 749 гривень з вильотом 13 березня, в 4* готелі зі сніданками – від 66 454 гривень з вильотом 16 березня, а в 5* - від 99 038 гривень з вильотом 13 березня.

Мережа туристичних агенцій "Поїхали з нами": в 3* пляжному готелі зі сніданками удвох можна відпочити 12 ночей в номері-делюкс з видом на море за 35552 гривень з вильотом 12 березня, в 4* - від 44158 гривень, а в 5* - від 89 454 гривень (7 ночей) з вильотом на ту ж дату.

Туристична компанія "Farvater travel" – в 3* готель зі сніданками – від 47 451 гривень (13 ночей) з вильотом 15 березня, в 4* зі сніданками – від 46 123 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* - від 116 014 гривень на 13 ночей з вильотом на ту ж дату.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тури в Єгипет навесні суттєво подорожчали. Ціна за деякі путівки вже зрівнялася з вартістю турів на Мальдіви.

Також перші українці розкрили деталі про поїздку в Грузію, яка нещодавно відкрилася для туристів.