В центре внимания. Как мир открывает для себя Украину в мировых медиа

Иностранные СМИ пишут статьи и снимают сюжеты о нашей стране: от музыки до книг и имиджа первой леди
Украина стала темой номер один в мировых медиа после вторжения России на нашу территорию. Кроме новостей о войне, люди за границей стали все больше интересоваться самой страной и украинским феноменом.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как СМИ в разных странах помогают своей аудитории познакомиться с украинцами и нашей культурой.
Вместе с интересом к Украине и президенту Зеленскому, в центре внимания оказалась и личность первой леди – Елены Зеленской.
Множество мировых медиа за время войны опубликовали статьи на тему "Кто такая Елена Зеленская", о ней ежедневно появляются новые публикации и сюжеты на телевидении.
Например, в передаче "Good Morning America" канале ABC ей посвятили сюжет пару недель тому назад, а австралийская новостная платформа Ticker News написала о том, что первая леди Украины привлекла внимание всего мира.
"Будучи на обложке Vogue, она выступала против домашнего насилия и использовала свою платформу для продвижения гендерного равенства. Она находит баланс в стиле одежды - яркие цвета, элегантные костюмы и маленькие бренды", - описали имидж супруги президента.
Также "India Today" 21 марта посвятила ей видео с заголовком " Елена Зеленская: от скромного сценариста до первой леди Украины".
"Когда-то будучи женой политика вынужденно, первая леди Украины Елена Зеленская чувствовала себя наиболее комфортно за кулисами. Сегодня она превратила свои социальные сети в мощное оружие", - говорится в публикации.
Стиль и наряды первой леди остаются темой публикаций, несмотря на повестку дня – на сайте luxurylaunches описывают историю Елены Зеленской и ее стиль в одежде, включая названия брендов, которым отдает предпочтение первая леди.
"Источник силы для миллионов – познакомьтесь с первой леди Украины Еленой Зеленской – женой Владимира Зеленского, иконой моды, которая прошла путь от скромного сценариста до символа доблести.
Великолепная первая леди привлекает внимание всего мира своими обязанностями и тем, как она выглядит, выполняя эти задачи. Елена создала фирменный стиль с яркими деловыми костюмами, поддерживая небольшие местные бренды и украинских дизайнеров", - говорится в статье.
Фото: Елену зеленскую назвали "иконой стиля" (instagram.com/olenazelenska_official)
Один из лучших способов понять людей в другой стране – почитать художественные и исторические книги. Поэтому западные издания составляют списки книг, которые в переводе стоит прочесть тем, кто интересуется страной Украина и ее жителями.
Например, пять лучших художественных произведений современных писателей об Украине, чтобы узнать больше о стране и ее людях, на днях составило издание Financial Times:
Другое издание The New York Times уже на второй день вторжения России в Украину, 25 февраля, опубликовало список из 6 книг про нашу страну, которые проливают свет на конфликт и историю.
В нью-йоркском центре исследований и документации музыки The Brook Center составили список музыкальных произведений, которые стоит слушать, чтобы понять Украину через ее музыку. Список опубликован 4 марта – через 9 дней после вторжения России.
"Чтобы понять страну, нужно понять ее культуру и, конечно же, музыку. Наша коллега Джейн Шугарман, профессор и директор программы этномузыкологии в CUNY Graduate Center, собрала несколько соответствующих ссылок", - говорится на сайте центра.
Список благотворительных организаций, предлагающих помощь в Украине и близлежащих регионах.
Напомним, в Украине создали специальный счет для сохранения культурных объектов и помощи креативным индустриям.
Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.