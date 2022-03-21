Монастыри и старинные усадьбы. Какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок

Поврежденных объектов культурного наследия - уже более 80

Десятки исторических сооружений повреждены или разрушены в результате войны России в Украине. Количество таких объектов на специальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины уже более 80.

TRAVEL РБК-Украина собрало несколько примеров разрушенных исторических памятников и объектов культурного наследия.

Доказательства разрушений может прислать каждый украинец

Недавно инициативу документировать информацию о повреждении исторических сооружений запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с общественной организацией "Региональный центр прав человека". Добавить материалы можно применительно к случаям:

Повреждения старинных зданий (памятников архитектуры), исторических кладбищ, памятников, религиозных сооружений, произведений искусства, памятников природы, зданий учреждений культуры – театров, музеев, библиотек;

Разрушение археологических объектов - курганов, валов древних земляных укреплений, мест раскопок и прочее;

Захват имущества, ограбление оккупационными силами музеев, библиотек и других учреждений культуры;

Полученные и проверенные материалы могут быть использованы в качестве доказательств для уголовного преследования причастных к преступлениям в соответствии с украинским законодательством в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.

Фото: Разрушение памятника в Чернигове (facebook.com/chernihivska.oblasna.rada)

Какие достопримечательности пострадали от военных действий

"Усадьба Попова" на Запорожье

7 марта артиллерийскими обстрелами повреждены стены памятника истории и архитектуры - здания манежа-конюшни, а также других исторических зданий, входящих в ансамбль зданий Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника “Усадьба Попова” конца XIX века. По непроверенным данным, 13 марта российскими захватчиками был ограблен историко-краеведческий музей в помещениях заповедника.

Историко-краеведческий музей в Иванкове в Киевской области

27 февраля в результате оккупации поселка российскими войсками полностью сгорело историческое здание Иванковского краеведческого музея, где выставлялись уникальные работы украинской народной художницы Марии Приймаченко и выдающейся вышивальщицы Анны Верес. Судьба произведений точно неизвестна.

Фото: Повреждение храма в Харькове (facebook.com/eparchia.kharkov.ua)

Храмовые сооружения в Харькове

2 марта обстрелом поврежден памятник архитектуры - здание Свято-Успенского собора 1778 г. В храме выбиты все окна, повреждены витражи, повреждена церковная утварь.

2 марта обстрелом поврежден памятник архитектуры - здание университетской церкви преп. Антония Великого, построенной в 1820-23 гг. Выбиты все окна, пострадала церковная утварь.

2 марта в результате бомбардировок пострадали фасады, окна, витражи, купола и внутренняя отделка здания православного храма Жен Мироносиц 2013-15 гг.

9 марта в результате ракетного обстрела пострадали фасады и окна памятника архитектуры и градостроительства - здания Харьковской хоральной синагоги 1912-13 гг.

17 марта во время обстрела пострадали фасады, окна, крыша и интерьеры памятника истории - дома бывшей семинарии середины XIX в. Ныне - церковь Смоленской иконы Божией Матери.

Также в городе пострадали музеи и старинные здания.

Чернигов: музеи и библиотека

7 марта от обстрела пострадали фасады зданий памятники архитектуры Елецкого Успенского монастыря XII-ΧIX веков. Повреждены фасады монастырских стен и ворот с колокольней XVII века, барабаны куполов Успенского собора XII-XVII вв.

11 марта во время бомбежки города частично уничтожен памятник архитектуры - здание бывшего Музея украинских древностей В. В. Тарновского конца XIX века, в котором располагается областная детская библиотека.

Сумы: старинные здания

2 марта в результате ракетного удара значительные повреждения получили старинные здания начала ХХ века в усадьбе бывшего артиллерийского училища, где расположен Кадетский корпус им. И. Г. Харитоненко.

7 марта от обстрела пострадали фасады и окна старинного здания - бывших архиерейских покоев 1915 г., в которых ныне располагается Сумская духовная семинария.

8 марта от обстрелов пострадали фасады здания городского краеведческого музея начала ХХ в. Информации о повреждениях музейной коллекции пока нет.

12 марта во время бомбардировки полностью уничтожено старинное здание Ахтырской железнодорожной станции 1895 г. в Ахтырке.

Фото: Последствия бомбардировки Святогорской лавры (фото facebook.com/svlavra)

Донетчина: лавра и театр

12 марта во время бомбежки в Святогорске пострадали фасады и окна зданий, входящих в состав монастырского архитектурного ансамбля Святогорской Свято-Успенской Лавры XIX - начала ХХ века. Повреждены Успенский собор и гостиничные корпуса.

16 марта во время бомбежки в Мариуполе разрушен памятник архитектуры - здание Донецкого академического областного драматического театра 1956-60 гг.

Напомним, мы писали, какие страны после войны стали популярными у туристов.