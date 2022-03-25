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Сохранить культурные ценности от войны. В Украине создали специальный счет: детали

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Пятница 25 марта 2022 14:20
Сохранить культурные ценности от войны. В Украине создали специальный счет: детали Фото: Защитные работы на памятнике князю Владимиру (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Средства направят на охрану и эвакуацию объектов, поддержку креативных индустрий

Благотворительный счет для поддержки культуры, медиа и сохранения культурных ценностей открыло Госагентство по вопросам искусства и художественного образования по поручению министерства культуры и информационной политики Украины.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Телеграм-канал ведомства.

Отмечается, что деньги, которые поступят на благотворительный счет, будут направлены:

  • на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей;
  • поддержку деятельности учреждений культуры и искусства, креативных индустрий, телевидения и радиовещания, которые пострадали, были повреждены или разрушены в результате боевых действий во время вооруженной агрессии против Украины.

Полную информацию о поступлении средств на благотворительный счет, а также отчетность по их использованию можно будет посмотреть на сайте Госискусств.

Сохранить культурные ценности от войны. В Украине создали специальный счет: детали

Фото: Укрывание архитектурных элементов во Львове (gettyimages.com)

Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: АО "Ощадбанк"

МФО 322669

Счет UA263226690000025236300755566

код ЕГРПОУ 43542231

Получатель: Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования

Для зачисления средств в USD, EUR, GBP:

SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1
IBAN UA263226690000025236300755566

Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.

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