В центре внимания. Как мир открывает для себя Украину в мировых медиа

Иностранные СМИ пишут статьи и снимают сюжеты о нашей стране: от музыки до книг и имиджа первой леди

Украина стала темой номер один в мировых медиа после вторжения России на нашу территорию. Кроме новостей о войне, люди за границей стали все больше интересоваться самой страной и украинским феноменом.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как СМИ в разных странах помогают своей аудитории познакомиться с украинцами и нашей культурой.

Первая леди Украины: "икона стиля" и "символ доблести"

Вместе с интересом к Украине и президенту Зеленскому, в центре внимания оказалась и личность первой леди – Елены Зеленской.

Множество мировых медиа за время войны опубликовали статьи на тему "Кто такая Елена Зеленская", о ней ежедневно появляются новые публикации и сюжеты на телевидении.

Например, в передаче "Good Morning America" канале ABC ей посвятили сюжет пару недель тому назад, а австралийская новостная платформа Ticker News написала о том, что первая леди Украины привлекла внимание всего мира.

"Будучи на обложке Vogue, она выступала против домашнего насилия и использовала свою платформу для продвижения гендерного равенства. Она находит баланс в стиле одежды - яркие цвета, элегантные костюмы и маленькие бренды", - описали имидж супруги президента.

Фото: Стиль первой леди обсуждают даже во время войны (instagram.com/olenazelenska_official)

Также "India Today" 21 марта посвятила ей видео с заголовком " Елена Зеленская: от скромного сценариста до первой леди Украины".

"Когда-то будучи женой политика вынужденно, первая леди Украины Елена Зеленская чувствовала себя наиболее комфортно за кулисами. Сегодня она превратила свои социальные сети в мощное оружие", - говорится в публикации.

Стиль и наряды первой леди остаются темой публикаций, несмотря на повестку дня – на сайте luxurylaunches описывают историю Елены Зеленской и ее стиль в одежде, включая названия брендов, которым отдает предпочтение первая леди.

"Источник силы для миллионов – познакомьтесь с первой леди Украины Еленой Зеленской – женой Владимира Зеленского, иконой моды, которая прошла путь от скромного сценариста до символа доблести.

Великолепная первая леди привлекает внимание всего мира своими обязанностями и тем, как она выглядит, выполняя эти задачи. Елена создала фирменный стиль с яркими деловыми костюмами, поддерживая небольшие местные бренды и украинских дизайнеров", - говорится в статье.

Фото: Елену зеленскую назвали "иконой стиля" (instagram.com/olenazelenska_official)

Книги украинских авторов – чтобы понимать людей, страну и причины войны

Один из лучших способов понять людей в другой стране – почитать художественные и исторические книги. Поэтому западные издания составляют списки книг, которые в переводе стоит прочесть тем, кто интересуется страной Украина и ее жителями.

Например, пять лучших художественных произведений современных писателей об Украине, чтобы узнать больше о стране и ее людях, на днях составило издание Financial Times:

"Depeche Mode" Сергея Жадана; "Счастливые падения" Евгении Белорусец; "Серые пчелы" Сергея Куркова; "Полевые исследования украинского секса" Оксаны Забужко; "Краткая история тракторов по-украински" Марины Левицкой.

Фото: Коллаж из обложок рекомедованных книг (скриншот РБК-Украина/Financial Times)

Другое издание The New York Times уже на второй день вторжения России в Украину, 25 февраля, опубликовало список из 6 книг про нашу страну, которые проливают свет на конфликт и историю.

"Ворота Европы" Сергея Плохия, директора Украинского научно-исследовательского института Гарварда об истории Украины под разными империями и борьбе за независимость. "Конфликт в Украине" Раджана Менона и Юджина Румера – два политолога исследуют политические и экономические последствия конфликта аннексии Крыма Россией в 2014 году. "Абсолютный ноль" Артема Чеха – дневник украинского писателя, который с 2015 года воевал на Донбассе. "Полночь в Чернобыле" Адама Хиггинботама – "отчет", который реконструирует ядерную катастрофу 1986 года. "Красный голод" Энн Эпплбаум о гибели более 3 миллионов украинцев от голода в 1930-х годах в результате аграрной политики Иосифа Сталина. Автор – историк и лауреат Пулитцеровской премии. "Интернат" Сергея Жадана – о конфликте на востоке Украины через историю Паши, учителя, который отправляется на оккупированную Россией территорию, чтобы спасти своего племянника из интерната.

"Понять Украину через ее музыку" – какие треки рекомендуют иностранцам

В нью-йоркском центре исследований и документации музыки The Brook Center составили список музыкальных произведений, которые стоит слушать, чтобы понять Украину через ее музыку. Список опубликован 4 марта – через 9 дней после вторжения России.

Фото: Выступление группы "ДахаБраха" (facebook.com/marko.halanevych)

"Чтобы понять страну, нужно понять ее культуру и, конечно же, музыку. Наша коллега Джейн Шугарман, профессор и директор программы этномузыкологии в CUNY Graduate Center, собрала несколько соответствующих ссылок", - говорится на сайте центра.

Список благотворительных организаций, предлагающих помощь в Украине и близлежащих регионах.

Напомним, в Украине создали специальный счет для сохранения культурных объектов и помощи креативным индустриям.

Напомним, мы писали, какие памятники архитектуры пострадали от обстрелов и бомбардировок.