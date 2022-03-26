У центрі уваги. Як світ відкриває для себе Україну через світові медіа

Іноземні ЗМІ пишуть статті й знімають сюжети про те нашу країну: від музики до книг і іміджу першої леді

Україна стала темою номер один у світових медіа після вторгнення Росії на нашу територію. Крім новин про війну, люди за кордоном стали все більше цікавитися самою країною і українським феноменом.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як ЗМІ в різних країнах допомагають своїй аудиторії познайомитися з українцями і нашою культурою.

Перша леді України: "ікона стилю" та "символ доблесті"

Разом з інтересом до України і президента Зеленського, в центрі уваги опинилася і особистість першої леді - Олени Зеленської.

Безліч світових медіа за час війни опублікували статті на тему "Хто така Олена Зеленська", про неї щодня з'являються нові публікації і сюжети на телебаченні.

Наприклад, в передачі "Good Morning America" каналі ABC їй присвятили сюжет пару тижнів тому, а австралійська новинна платформа Ticker News написала про те, що перша леді України привернула увагу всього світу.

"Будучи на обкладинці Vogue, вона виступала проти домашнього насильства і використовувала свою платформу для просування гендерної рівності. Вона знаходить баланс в стилі одягу - яскраві кольори, елегантні костюми і маленькі бренди", - описали імідж дружини президента.

Фото: Стиль першої леді обговорюють навіть під час війни (instagram.com/olenazelenska_official)

Також "India Today" 21 березня присвятила їй відео із заголовком "Олена Зеленська: від скромного сценариста до першої леді України".

"Колись будучи дружиною політика вимушено, перша леді України Олена Зеленська відчувала себе найбільш комфортно за лаштунками. Сьогодні вона перетворила свої соціальні мережі на потужну зброю", - йдеться в публікації.

Стиль і вбрання першої леді залишаються темою публікацій, незважаючи на порядок денний - на сайті luxurylaunches описують історію Олени Зеленської та її стиль в одязі, включаючи назви брендів, яким віддає перевагу перша леді.

"Джерело сили для мільйонів - познайомтеся з першою леді України Оленою Зеленською - дружиною Володимира Зеленського, іконою моди, яка пройшла шлях від скромного сценариста до символу доблесті.

Чудова перша леді привертає увагу всього світу своїми обов'язками і тим, як вона виглядає, виконуючи ці завдання. Олена створила фірмовий стиль із яскравими діловими костюмами, підтримуючи невеликі місцеві бренди і українських дизайнерів", - йдеться в статті.

Фото: Олену зеленську назвали "іконою стилю" (instagram.com/olenazelenska_official)

Книги українських авторів - щоб розуміти людей, країну і причини війни

Один з кращих способів зрозуміти людей в іншій країні - почитати художні та історичні книги. Тому західні видання складають списки книг, які в перекладі варто прочитати тим, хто цікавиться країною Україна та її жителями.

Наприклад, п'ять кращих художніх творів сучасних письменників про Україну, щоб дізнатися більше про країну та її людей, днями склало видання Financial Times:

"Depeche Mode" Сергія Жадана; "Щасливі падіння" Євгенії Бєлорусець; "Сірі бджоли" Сергія Куркова; "Польові дослідження з українського сексу" Оксани Забужко; "Коротка історія тракторів по-українськи" Марини Левицької.

Фото: Колаж з обкладинок рекомедованих книг (скріншот РБК-Україна/Financial Times)

Інше видання The New York Times вже на другий день вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, опублікувало список із 6 книг про нашу країну, які проливають світло на конфлікт та історію.

"Брама Європи" Сергія Плохія, директора Українського науково-дослідного інституту Гарварду про історію України під різними імперіями та боротьбу за незалежність. "Конфлікт в Україні" Раджана Менона і Юджина Румера – два політологи досліджують політичні та економічні наслідки конфлікту анексії Криму Росією в 2014 році. "Абсолютний нуль" Артема Чеха – щоденник українського письменника, який з 2015 року воював на Донбасі. "Північ у Чорнобилі" Адама Хіггінботама - "звіт", який реконструює ядерну катастрофу 1986 року. "Червоний голод" Енн Епплбаум про загибель понад 3 мільйонів українців від голоду в 1930-х роках в результаті аграрної політики Йосипа Сталіна. Автор - історик і лауреат Пулітцерівської премії. "Інтернат" Сергія Жадана - про конфлікт на сході України через історію Паші, вчителя, який вирушає на окуповану Росією територію, щоб врятувати свого племінника з інтернату.

"Зрозуміти Україну через її музику" - які треки рекомендують іноземцям

У нью-йоркському центрі досліджень та документації музики The Brook Center склали список музичних творів, які варто слухати, щоб зрозуміти Україну через її музику. Список опублікований 4 березня – через 9 днів після вторгнення Росії.

Фото: Виступ гурту "ДахаБраха" (facebook.com/marko.halanevych)

"Щоб зрозуміти країну, потрібно зрозуміти її культуру і, звичайно ж, музику. Наша колега Джейн Шугарман, професор і директор програми етномузикології в CUNY Graduate Center, зібрала кілька відповідних посилань", - йдеться на сайті центру.

Список благодійних організацій, що пропонують допомогу в Україні та прилеглих регіонах.

Нагадаємо, в Україні створили спеціальний рахунок для збереження культурних об'єктів і допомоги креативним індустріям.

Нагадаємо, ми писали, які пам'ятки архітектури постраждали від обстрілів і бомбардувань.