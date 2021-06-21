На треть дешевле, чем в Европе: почему стоит спланировать путешествие в Грузию этим летом

2020-й стал годом закрытия границ, частых локдаунов и настороженного отношения к путешествиям за пределами собственной страны. И если тогда возможности для международного туризма были значительно ограничены, то в этом году выбор направлений все больше радует разнообразием.

Этой весной для украинцев открылась живописная Грузия. Там недавно побывал известный украинский актер Тарас Цымбалюк, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Суперкопы" на НЛО TV. О том, что посмотреть в стране, если вы едете туда впервые, он поделился с читателями РБК-Украина.

"В Грузии я тоже был первый раз, и ощущения у меня максимально прекрасные. Очень радует, когда ты приезжаешь в какую-то страну, и впечатления превосходят ожидания. Это как раз тот случай", - рассказывает он.

Гора Казбек и Гергетская церковь

Больше всего актера впечатлили горы - поездка в Казбеги.

"Это просто что-то нереальное и даже космическое, когда ты стоишь, смотришь на горные вершины и словно находишься на приеме у какого-то гипнотизера. Просто не можешь оторвать взгляд! Конечно, горы распространены по всей стране, но везде чувствуется особый колорит", - отмечает Тарас.

Также он советует посмотреть Гергетскую церковь, которая расположена у самого подножия горы Казбек. Она находится на высоте 2170 метров, а построили ее еще в ХIV веке.

Фото: Гергетская церковь расположена на высоте 2170 метров, а построили ее еще в ХIV веке (uk.wikipedia.org)

"Это просто удивительный храм. Говорят, он был возведен на месте языческого капища. А позже здесь же располагался большой и красивый монастырь, но его "расформировали" в советские времена. В наши дни остались только церковь и небольшая колокольня. Кстати, внутри церковь довольно аскетичная. Но, поверьте, от нее идет энергетика невероятной силы", - продолжает актер.

К слову, экскурсиями в поездке Тарас не пользовался. Вместо этого взял машину в аренду и просто ездил по стране.

Фото: Поездка в Казбеги (предоставлено РБК-Украина Тарасом Цымбалюком)

"Также посетили Мцхету – легендарный город, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также побывали в Ананури. Это завораживающие места, одни из самых популярных туристических направлений, где есть соборы, храмы и, конечно же, несравненные горы".

Тбилиси: город без примеси советской архитектуры

"Мне кажется, в Грузии ярко чувствуется архитектурная гармония. В отличие, например, от Киева, "совок" там подпортил архитектуру гораздо меньше. Есть у грузин свой неповторимый вкус. Это, в частности, подтверждает здание местного театр марионеток имени Резо Габриадзе", - рассказывает Тарас Цымбалюк.

Театр расположен в Старом городе Тбилиси, в квартале с атмосферными старинными постройками. Это памятник архитектуры и определенное олицетворение грузинского колорита.

Интересно, что он имеет в своем репертуаре всего четыре спектакля, и их главными героями являются куклы, которыми мастерски управляют кукловоды.

Фото: Театр марионеток имени Резо Габриадзе (предоставлено РБК-Украина Тарасом Цымбалюком)

Также актер советует посмотреть и современные здания, построенные сравнительно недавно.

"Например, Дом юстиции, который сделали с прозрачными стенами, чтобы люди видели, что там происходит. Гениальная мысль, как по мне. Это демонстрирует определенную открытость системы. У здания - необычная крыша: его покрывают одиннадцать белых изогнутых "лепестков", нависающих над стенами на разном уровне", - перечисляет он особенности локации.

Тарас Цымбалюк включил в список обязательных к посещению мест и Мост мира. Он был открыт в 2010 году, и сейчас встречается на многих фотографиях туристического Тбилиси.

Фото: Панорама города Мцхета (uk.wikipedia.org)

"Мост действительно очень необычный – прозрачная конструкция из стекла и стали. Чем-то напоминает огромные рыболовные сети, переброшенные через реку. Отсюда открываются невероятные виды на город. Вот такие вот вещи на контрасте с теми аутентичными старыми грузинскими домами тоже классно сочетаются", - делится впечатлениями собеседник.

Особенности местной кухни: что стоит попробовать

По словам актера, в стране чувствуются мощные позиции традиционной грузинской кухни: люди действительно любят и культивируют свои традиции не только среди туристов, но и сами придерживаются их в повседневной жизни:

"Это меня впечатлило, пожалуй, больше всего. Ну а блюда мне нравятся все. Не ел еще ничего невкусного с грузинской кухни. Мне нравятся и хачапури по-аджарски, и хинкали с телятиной и свининой, и с сыром сулугуни. Также отмечу то, как грузины научились готовить и подавать овощи – на гриле. Это полезно и ароматно".

Также он отмечает нестандартные приправы, добавления перца и соли.

"Грузинская кухня - одна из моих любимых, наряду с итальянской. Это идеальное сочетание ингредиентов", - считает Тарас Цымбалюк.

Цены, менталитет и локации для следующего путешествия

"Грузия очень доступная с точки зрения цен страна. Если размышлять на эту тему с точки зрения туриста, цены заметно доступнее, чем у нас в Киеве. Так что поездка в Грузию абсолютно не затратная. Более того: если сравнивать с поездками в страны ЕС, то путешествие в Грузию точно обойдется как минимум на треть дешевле", - рассказывает Тарас.

Актеру понравилось, что грузины достаточно friendly (дружелюбные - ред).

"Это не жители какой-то абстрактной стандартной туристической страны, которые хотят тебе постоянно что-то "впарить". Это просто люди, которые дружелюбные, улыбаются без всякой будущей выгоды. Если сравнивать все эти моменты с какими-то городами, окутанными отелями all inclusive в Египте или Турции, то в Грузии абсолютно другая история", - поясняет он.

Фото: Мост Мира в Тбилиси (uk.wikipedia.org)

Тарас отмечает, что уже сформировал план нового путешествия и список локаций, которые хочет посмотреть в Грузии в следующий раз:

"Это однозначно будет какая-то лыжная история. Очень интересует горнолыжный курорт Гудаури. Также хочу посмотреть, какое в Грузии море. Хочу побывать в Батуми, сердце Аджарии, одном из древнейших городов страны. Кутаиси – город, где также очень много различных достопримечательностей и интересных аутентичных локаций. Словом, в моем списке must see – точно с десяток мест, которые меня заинтересовали".

Ну а главный совет туристам – просто спланировать путешествие в Грузию и побывать там хотя бы раз, говорит он.

"Просто езжайте в Грузию! Это, пожалуй, лучший совет. Это вкусно, это красиво, и эта страна – как раз из тех, которые стоит посетить прежде всего", - подводит итог Тарас Цымбалюк.

Напомним, ранее мы писали, как Грузии удалось стать привлекательной для туризма страной.

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