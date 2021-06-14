Город-крепость, горы и озера: нераскрученные локации Грузии, о которых редко пишут в путеводителях

Фото: Отдых в Грузии в 2021 году (unsplash.com/vasily-ledovsky)

Что посмотреть в стране, если вы здесь уже не в первый раз

Грузия - довольно небольшая по размерам страна. Ее площадь – почти 70 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь Украины составляет более 600, а Турции – более 780 тысяч квадратных километров.

Тем не менее, Грузия настолько богата яркими достопримечательностями, что ездить сюда можно хоть каждый год. Для тех, кто уже побывал в Тбилиси, Батуми и окрестностях, есть огромный выбор других локаций, которые смогут вас удивить.

Куда стоит поехать этим летом, чтобы увидеть нестандартную Грузию - в материале РБК-Украина.

Правила въезда в Грузию: что нужно знать

Грузия c 1 марта открыла воздушные границы для туристов. С первого июня в Грузию можно приехать также и через сухопутные пункты перехода. Также можно добраться на пароме по маршруту "Черноморск-Батуми".

Главные требования для туристов:



- перед тем, как ехать в страну, нужно зарегистрироваться на сайте registration.gov.ge и получить подтверждение регистрации на свой e-mail: его потребуют показать на регистрации перед посадкой на самолет;

- необходимо за 72 часа до пересечения грузинской границы сделать ПЦР-тест и предъявить негативный результат теста на стойке регистрации в аэропорту;

- на третьи сутки пребывания в Грузии надо сдать повторный ПЦР-тест;

- туристы, вакцинированные любой из существующих вакцин, могут предъявить на въезде в страну сертификат вакцинации. В этом случае не надо делать ПЦР-тесты перед поездкой и находясь в Грузии.

Как восстанавливается туризм: правила карантина и цены

В Грузии до сих пор действуют карантинные требования и комендантский час: с 23:00 до 5:00 нельзя находиться на улице. В остальное время можно перемещаться по стране.

Ношение масок обязательно в общественных местах и на многолюдных улицах. В городах за не ношение маски штрафует полиция. Размер штрафа составляет 20 лари (7$).

Все рестораны, заведения и музеи - открыты. Если планировать поездку исключительно в города, то можно почувствовать дискомфорт из-за маски, которая в жару не доставляет удовольствия.

Но если поехать в путешествие по природным и не самым раскрученным локациям, то про маску можно и вовсе забыть, вспоминая о ней только в магазинах или перед входом в ресторан.

Фото: Туристов в Грузии пока не так много, как было до пандемии (unsplash.com/georgiy trofimov)

Туристов в Грузии пока еще мало – едут в основном из Украины, Литвы и Израиля. Цены на жилье значительно снизились: двухкомнатные апартаменты в центре Тбилиси стоят от 25 евро в сутки.

Не все рестораны сумели пережить год локдауна, но большинство открылись и готовят так же вкусно, как и раньше.

Перелет из Киева, Львова, Харькова и Одессы стоит от 150 евро на рейсах SkyUp!, из Киева на МАУ – от 135 евро в обе стороны по тарифу "эконом" с ручной кладью.

В получасе езды от Тбилиси – каньон Биртвиси

Будучи в Грузии в четвертый раз, тратить драгоценные часы на Тбилиси уже не хотелось. Но пришлось ночевать в столице три дня, до момента сдачи повторного ПЦР-теста. Поэтому каждый день мы ездили по окрестностям, в которые не возят автобусы с туристами.

Стандартный маршрут из Тбилиси – это Мцхета, монастырь Джвари и чуть подальше по Военно-грузинской дороге - Степанцминда с ее каноническим видом на гору Казбек. Места красивые – это бесспорно. Но если вы уже видели эти красоты в предыдущих поездках в страну, то вам стоит обратить свой взгляд чуть в другую сторону.

Фото: Монастырь Джвари на вершине горы возле Мцхеты датируется первой половиной 7 века (wikipedia.org)

Например, на скалы и крепость Биртвиси, которые расположены всего в 50 километрах от столицы Грузии. Здесь любят тренироваться скалолазы, но для обычных туристов тоже есть интересные маршруты.

Биртвиси нужно планировать только в хорошую погоду и в хороших кроссовках – это место для трекинга, рассчитывать нужно на полноценный день. По скалам ведет тропа, по которой придется то подниматься, то спускаться в красивейшую "запретную долину".

Фото: Биртвиси - средневековая крепость в крае Квемо-Картли (wikipedia.org)

Она выглядит как сказочный изумрудный город, покрытый вековыми лишайниками.

Если есть желание подняться на вершину одного из природных каменных изваяний, то лучше это сделать в компании друзей, чтобы один другого подстраховал на крутых спусках и подъемах.

Вид оттуда, конечно, стоит того, чтобы докарабкаться пару часов по крутым тропинкам каньона.

Фото: Рядом находится одноименный каньон с башней Шуе (wikipedia.org)

На внедорожнике – к мосту царицы Тамары

Еще один вариант выехать на день из Тбилиси – поездка к монастырю Ркони, возле которого расположен один из сохранившихся арочных мостов, именуемый как мост Царицы Тамары.

Фото: Водопад на пути к Ркони (Ирина Савина)

Монастырский комплекс Ркони находится в 70 километрах от столицы около деревни Чачубети в Каспийском районе, недалеко от руин деревни Ркони.

Сюда можно добраться исключительно на внедорожнике с высокой подвеской – путь ведет по грунтовкам, периодически приходится переезжать через небольшие, но бурные речки.

Монастырь датируют VII-XVII веками, но сейчас его активно реставрируют.

Фото: Монастырский комплекс Ркони (Ирина Савина)

Монастырь Ркони традиционно был не только скитом для монахов, но и крепостью – убежищем для жителей окрестных сел, которые прятались здесь от разбойников и захватчиков.

А их тут было немало – даже Тамерлан в 1400 году побывал в этой довольно глухой и хорошо спрятанной в горах местности.

Фото: Мост Царицы Тамары (Ирина Савина)

Но сейчас это место привлекает туристов красивейшим мостом, перекинутым через реку Тедзами. Мост Царицы Тамары – арочное полу­круглое сооружение, сложенное из камней и густого известкового раствора. Таких мостов в Грузии было несколько, но этот сохранился просто в идеальном состоянии.

Рача – родина Хванчкары

Если про Сванетию знают все, то о Раче редко упоминают, рассказывая о грузинских красотах. А зря. Именно здесь делают редкое и довольно дорогое вино Хванчкара, которое в конце 19-го века прославило грузинских виноделов на всю Европу.

Здесь - удивительная природа. Среди невысоких по кавказским мерка лесистых гор в долине Амбролаури раскинулись виноградники, а в ясную погоду видны ледники Лечхумского хребта – это природная граница с регионом Сванетия.

Летом в Раче можно подняться на автомобиле на высоту выше двух тысяч метров, чтобы увидеть цветные озера и одно из красивейших озер Грузии – Озеро Любви, в форме сердца, расположенное у высокогорной деревни Мравалдзали.

По пути из Кутаиси в Рачу туристов ждет огромное высокогорное Шаорское водохранилище – в его водах отражаются вершины Кавказского хребта.

Фото: Озеро Любви в Раче (Ирина Савина)

А с перевала Накерала открывается потрясающий вид гору Цхраджвари, что переводится как "гора девяти крестов".

Когда-то сюда вела канатная дорога от города Ткибули. Сейчас отремонтирована автомобильная дорога, по которой можно добраться до смотровой площадки. А при желании за час подняться на Цхраджвари, чтобы увидеть панораму долин Имеретии.

Это особенное место для грузин – по легенде, кресты на вершине горы установил отец девятерых сыновей, которые ушли на войну с турецкими завоевателями. Отец усердно молил Бога вернуть ему сыновей, и его молитвы помогли братьям вернуться домой невредимыми.

Согласно местной традиции, ежегодно в середине июня празднуется "Цхраджвароба": в этот период люди из разных уголков Грузии приезжают сюда, чтобы подняться на гору - каждый со своими просьбами и молитвами.

Хевсурети – затерянный мир Грузии

Этот регион хорошенько спрятан высоко в горах. Попасть в Хевсурети можно только три месяца в году – с июля по сентябрь, когда с высокогорных дорог сходит снег. Но побывать здесь обязательно стоит ради аутентики, которая из-за труднодоступности региона сохранилась здесь до наших времен.

Визитная карточка Хевсурети – село-крепость Шатилия.

Фото: Село-крепость Шатилия (uk.wikipedia.org)

Эта деревня, расположенная на склонах гор Большого Кавказского хребта – самый настоящий фортификационный комплекс из 60-и оборонительных башен, в которых еще до недавних пор жили люди.

Дома деревни прилегают один к одному, создавая защитную линию обороны – фактически стену крепости, защищавшую село от непрошенных гостей, которые приходили сюда через ущелье Аргун.

Башни-дома связывают многочисленные лестницы и проходы, поэтому перемещаться из одной башни в другую можно, даже не выходя из них. Шатильцы были отличными лучниками и оборонялись, отправляли стрелы из бойниц, точно попадая в своих врагов.

Самцхе-Джавахети – пещерный монастырь Вардзиа

Регион Самцхе-Джавахети известен минеральным курортом Боржоми и горнолыжным курортом Бакуриани. Будучи летом в этих краях, запланируйте поездку в скальный монастырь Вардзиа.

Если вы бывали в пещерных монастырях турецкой Каппадокии, то Вардзиа сможет серьезно удивить своими масштабами. Монастырь изначально использовали как крепость – укрытие от набегов захватчиков, в котором могло спрятаться несколько десятков тысяч человек.

Фото: Вардзиа - пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков на юге Грузии (uk.wikipedia.org)

Масштабы этого города-крепости колоссальны: это сразу видно невооруженным взглядом. На огромной скале видны окна и помещения монастыря, выдолбленного в мягких скальных породах. Внутрь ведут пещерные ходы, некоторые на глубину в десятки метров и восемь уровней – "этажей".

Целый скальный лабиринт, в котором чужаки долго не выживали – из монастыря наружу вели три тайных хода. Из ходов неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов.

Во времена царицы Тамары Вардзия считался "городом-невидимкой" - скалы закрывали пещерную крепость, которую сейчас можно видеть с берега Куры. Но после крупного землетрясения XIII века большая часть скалы откололась и упала в Куру, в результате чего монастырь обнажился, потеряв значение оборонной крепости.

Напомним, ранее мы писали, как Грузии удалось стать привлекательной для туризма страной.

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