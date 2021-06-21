На третину дешевше, ніж в Європі: чому варто спланувати мандрівку до Грузії цього літа

2020-й став роком закриття кордонів, частих локдаунів та настороженого ставлення до подорожей за межами власної країни. І якщо тоді можливості для міжнародного туризму були значно обмежені, то цього року вибір напрямків все більше радує різноманітністю.

Цієї весни для українців відкрилася мальовнича Грузія. Там нещодавно побував відомий український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв одну з головних ролей в серіалі "Суперкопи" на НЛО TV. Про те, що подивитися в країні, якщо ви їдете туди вперше, він поділився з читачами РБК-Україна.

"У Грузії я був вперше, і відчуття у мене максимально прекрасні. Дуже радує, коли ти приїжджаєш в якусь країну, і враження перевершують очікування. Це саме той випадок", - розповідає він.

Гора Казбек та Гергетська церква

Найбільше актора вразили гори - поїздка в Казбегі.

"Це просто щось нереальне і навіть космічне, коли ти стоїш, дивишся на гірські вершини й немов знаходишся на прийомі у якогось гіпнотизера. Просто не можеш відірвати погляд! Звичайно, гори поширені по всій країні, але скрізь відчувається особливий колорит", - зазначає Тарас.

Також він радить подивитися Гергетську церкву, яка розташована біля самого підніжжя гори Казбек. Вона знаходиться на висоті 2170 метрів, а побудували її ще у ХIV столітті.

Фото: Гергетська церква розташована на висоті 2170 метрів, а побудували її ще в ХIV столітті (uk.wikipedia.org)

"Це просто дивовижний храм. Кажуть, він був зведений на місці язичницького капища. А пізніше тут же розташовувався великий і красивий монастир, але його "розформували" в радянські часи. У наші дні залишилися тільки церква і невелика дзвіниця. До речі, всередині церква досить аскетична. Але, повірте, від неї йде енергетика неймовірної сили", - продовжує актор.

До слова, екскурсіями в поїздці Тарас не користувався. Замість цього взяв машину в оренду і просто їздив по країні.

Фото: Поїздка в Казбегі (надано РБК-Україна Тарасом Цимбалюком)

"Також відвідали Мцхету - легендарне місто, внесене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також побували в Ананурі. Ці місця - одні з найпопулярніших туристичних напрямків, де є собори, храми та, звичайно ж, незрівнянні гори".

Тбілісі: місто без домішок радянської архітектури

"Мені здається, в Грузії яскраво відчувається архітектурна гармонія. На відміну, наприклад, від Києва, "совок" там зіпсував архітектуру набагато менше. Є у грузинів свій неповторний смак. Це, зокрема, підтверджує така будівля місцевого театру маріонеток імені Резо Габріадзе", - розповідає Тарас Цимбалюк.

Театр розташований в Старому місті Тбілісі, у кварталі з атмосферними старовинними будівлями. Це пам'ятка архітектури й певне уособлення грузинського колориту.

Цікаво, що він має у своєму репертуарі всього чотири вистави, і їх головними героями є ляльки, якими майстерно керують ляльководи.

Фото: Театр маріонеток імені Резо Габріадзе (надано РБК-Україна Тарасом Цимбалюком)

Також актор радить подивитися і сучасні будівлі, побудовані порівняно недавно.

"Наприклад, Будинок юстиції, який зробили з прозорими стінами, щоб люди бачили, що там відбувається. Геніальна думка, як на мене. Це демонструє певну відкритість системи. У будівлі - незвичайний дах: його покривають одинадцять білих вигнутих "пелюсток", що нависають над стінами на різному рівні", - перераховує він особливості локації.

Тарас Цимбалюк включив до списку обов'язкових до відвідування місць і Міст миру. Він був відкритий у 2010 році, і зараз зустрічається на багатьох фотографіях туристичного Тбілісі.

Фото: Панорама міста Мцхета (uk.wikipedia.org)

"Міст дійсно дуже незвичайний - прозора конструкція зі скла і сталі. Чимось нагадує величезні рибальські мережі, перекинуті через річку. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди на місто. Ось такі ось речі на контрасті з тими автентичними старими грузинськими будинками теж класно поєднуються", - ділиться враженнями співрозмовник.

Особливості місцевої кухні: що варто спробувати

За словами актора, в країні відчуваються потужні позиції традиційної грузинської кухні: люди дійсно люблять і культивують свої традиції не тільки серед туристів, а й самі дотримуються їх у повсякденному житті:

"Це мене вразило, мабуть, найбільше. Ну а страви мені подобаються всі. Не їв ще нічого несмачного з грузинської кухні. Мені подобаються і хачапурі по-аджарськи, і хінкалі з телятиною і свининою, і з сиром сулугуні. Також зазначу те, як грузини навчилися готувати й подавати овочі – на грилі. Це корисно та ароматно".

Також він відзначає нестандартні приправи, додавання перцю і солі.

"Грузинська кухня - одна з моїх улюблених, поряд з італійською. Це ідеальне поєднання інгредієнтів", - вважає Тарас Цимбалюк.

Ціни, менталітет та локації для наступної подорожі

"Грузія дуже доступна з точки зору цін країна. Якщо міркувати на цю тему з точки зору туриста, ціни помітно доступніші, ніж у нас в Києві. Так що поїздка в Грузію абсолютно не затратна. Щобільше: якщо порівнювати з поїздками до країн ЄС, то подорож до Грузії точно обійдеться як мінімум на третину дешевше", - розповідає Тарас.

Акторові сподобалося, що грузини досить (доброзичливі - ред).

"Це не жителі якоїсь абстрактної стандартної туристичної країни, які хочуть тобі постійно щось "впарити". Це просто люди, які доброзичливі, посміхаються без будь-якої майбутньої вигоди. Якщо порівнювати всі ці моменти з якимись містами, оповитими готелями all inclusive в Єгипті або Туреччині, то в Грузії абсолютно інша історія", - пояснює він.

Фото: Міст Миру в Тбілісі (uk.wikipedia.org)

Тарас зазначає, що вже сформував план нової подорожі та список локацій, які хоче подивитися в Грузії наступного разу:

"Це однозначно буде якась лижна історія. Дуже цікавить гірськолижний курорт Гудаурі. Також хочу подивитися, яке в Грузії море. Хочу побувати в Батумі, серці Аджарії, одному з найдавніших міст країни. Кутаїсі - місто, де також дуже багато різних пам'яток і цікавих автентичних локацій. Словом, в моєму списку must see – точно з десяток місць".

Ну а головна порада туристам - просто спланувати подорож до Грузії та побувати там хоча б раз, говорить він.

"Просто їдьте до Грузії! Це, мабуть, найкраща порада. Це смачно, це красиво, і ця країна – якраз з тих, які варто відвідати найперше", - підбиває підсумки Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Грузії вдалося стати привабливою для туризму країною.

Також повідомлялося, які нерозкручені та маловідомі місця варто подивитися в Грузії, якщо ви їдете туди вже не вперше.