Тренд из США и Европы: во сколько обойдется путешествие в доме на колесах по Украине

Лето - идеальная пора для исследования природы и интересных мест страны. Бывалые путешественники часто советуют ездить на авто - тогда больше шансов увидеть немало интересных мест. Но машину большинство украинцев рассматривают чаще как обыденное средство передвижения.

Однако появляется все больше туристов, для которых авто еще и служит домом. Если путешествия в "доме на колесах" мы видели преимущественно в кино, то сейчас это уже давно стало реальностью. РБК-Украина узнавало, как можно таким образом путешествовать и украинцам.

Камперы и автодома: путешествие с остановками в кемпингах

Планируя путешествие, например, в национальный парк Подольские Товтры, прежде всего надо позаботиться о комфортном проезде и отыскать ближайшее к месту отдыха жилье.

После долгих поисков вариантов проезда, включая железнодорожное и автобусные междугородние сообщения, просмотра вариантов размещения проживания в регионе, получаем не слишком удобный план путешествия. Нам надо как минимум один раз сменить транспорт и кое-где переждать ночь для следующей пересадки, бронировать жилье вдалеке от парка.

Прочитав отзывы об эко-усадьбах и просмотрев сайты отелей на берегу Днестра, понимаем, что короткое путешествие к дикой природе кажется не таким удобным, как мы себе представляли.

Фото: В авто на колесах останавливаются в специальных кемпингах (unsplash.com/hanson-lu)

И тут вспомнилось, как это делают американцы: берут в аренду дом на колесах и ездят, куда им заблагорассудится. Камперы, автодача, автодома или трейлеры - популярный способ путешествий в США, Канаде и Европе. Слово "кампер" (на английском camper) происходит от слова camp - лагерь.

Европейцы и американцы, даже преклонного возраста, любят путешествовать в камперах, делая остановки на специально оборудованных стоянках для отдыха и кемпингах. Поэтому кампер - это по сути авто, которое ездит от кемпинга до кемпинга.

Какие бывают дома на колесах и с чего начать путешественнику

Стоит понимать, что дом на колесах - это ограниченное пространство движения внутри, это не большой гостиничный номер с отдельным душем и санузлом или кухней. Здесь все размещено вместе и компактно.

Дома на колесах делятся на камперы и караваны (прицепы к авто).

Камперы (автодома) - это габаритные авто со спальным местом, мини-кухней, кое-где туалетом, душем и кондиционером.

Караваны - это отдельные от автомобиля прицепы, которые могут иметь те же удобства, что и кампер. Последние прицепляются к транспорту и питаются от него электричеством. Для вождения небольших камперов и прицепов (до 750 кг все вместе, включая груз), достаточно прав категории B как для легковых автомобилей. Для больших (свыше 750 кг), нужны права категории BE.

Фото: Так может выглядеть автодом с середины (unsplash.com/dlc-pK8HjaLjBXM)

Среди "плюсов" путешествий в доме на колесах - возможность не бронировать жилье, чтобы остановиться на ночлег, путешествия без ограничений времени и остановки под открытым небом. Стоит лишь позаботиться о таких нюансах как топливо, воду, еду и техническое обслуживание средства. Обычно арендованные дома на колесах уже включают базовые услуги: это полный бак горючего, уборка в салоне, очистка санузла, набор посуды.

Если вы не знаете с чего начать, то в социальных сетях есть группы, где активно обсуждают путешествия в доме на колесах, а тревел-блогеры публично рассказывают о своем будничная и интересная жизнь.

Сколько стоит арендовать дом на колесах

Судя по количеству размещенных объявлений на украинских сайтах, предложений по аренде автодома не так много.

Исходя из средней ценовой политики, в доме на колесах выгоднее всего путешествовать семьей или компанией 4-5 человек. Нужно понимать, на какое время вы хотите взять кампер или караван в путешествие – несколько дней или неделю или больше.

Дешевле всего брать в аренду автодом на длительный срок - от 2 недель. Согласно среднему прейскуранту украинских компаний, стоимость аренды за сутки составляет около 2 000-3 000 грн.

Двухколесный дом-прицеп заряжается от автомобиля во время движения, а внутри разделен на отдельные зоны отдыха и питания. Некоторые модели оборудованы солнечными панелями, которые дают автономное освещение ночью.

Фото: Средняя стоимость аренды дома на колесах в Украине - 2 000 гривен в сутки (скриншот с сайта gup.ua)

Арендовать мини-камперы (где есть только кровать - место без кухни и санузла) можно по цене от 1350 грн в сутки. Стоит отметить, что некоторые компании предоставляют дома в аренду не менее чем на 7 дней. Для аренды нужно иметь права соответствующей категории, паспорт, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

В Украине для аренды дома на колесах просят также финансовый залог в размере в 600-800 евро, надо оплатить и разовый сервисный сбор. Он включает уборку, постель, заправку бака (если сбор не включен в ее базовую стоимость). Страховка обычно уже входит в базовый список услуг.

Аренда кампера в Европе: дешевле или дороже?

Арендовать кампер в Европе можно через сайты компаний, которые предоставляют такие услуги на территории соответствующей страны – там так же как на известных сайтах бронирования жилья, выпадет календарь со свободными датами и сразу просчитывается стоимость путешествия.

В некоторых компаниях Европы действует ограничение по возрасту для водителей – 23-69 лет и минимум 2 года опыта вождения. Также рекомендуется иметь водительские права международного образца, а вместо депозита клиенту "замораживают" соответствующую сумму на платежной карте.

Чтобы посчитать приблизительную стоимость путешествия во Франции, кроме базовой опции проката, мы добавили услугу ассистента 24/7 в случае форс-мажорных ситуаций во время путешествия, набор постельного белья для соответствующего количества людей.

Так, путешествие на 7 дней в 4-местном кампере на дизельном топливе нам обойдется в 1499,88 евро, если арендовать авто во Франции. В эту стоимость также входит пробег 1200 миль, страховка, местные налоги и сборы, франшиза на сумму 2400 евро в случае повреждения авто, бесплатная парковка в предусмотренных местах и набор посуды.

Фото: один из примеров аренды автодомов в странах ЕС

Путешествие в доме на колесах: не так сложно, как кажется

В Украине есть несколько компаний (преимущественно энтузиастов), которые предлагают групповые авторские туры - путешествия на колесах. Стоимость участия в таком туре по Украине в неделю составляет от 10 000 грн на человека или от 45 000 грн за один автодом на 5 человек, рассказывают РБК-Украина Эрнест и Ната, которые уже длительное время занимаются арендой камперов и караванов в Украине.

Групповые туры в автодомах на самом деле подходят и для новичков – когда хочется попробовать, но колеблешься, говорят путешественники.

Однако путешествие в доме на колесах - это определенный вызов: перед путешественниками встают разные вопросы - где набрать питьевой или технической воды, как заправиться, где припарковать автодом и тому подобное.

"Камперы были изначально созданы для идеальных дорог, но и в наших реалиях на них можно путешествовать, правильно строя маршрут. По нашему опыту, лучшие дороги за последние два года открылись в направлении запада страны. А худшие, к сожалению, — дороги в направление к югу страны. Путешествовать в другую страну на доме на колесах семьей можно достаточно бюджетно. В ближайших наших планах - групповое путешествие к Балканам", — рассказывает Эрнест.

Фото: Путешествие в авто на колесах подойдет и новичкам, которые редко бывают в поездках (unsplash.com/daniel-j-schwarz)

Перед тем, как отправиться в путешествие, компании-арендаторы проводят инструктаж по эксплуатации средства. Стоит помнить, что хоть это и легковое, но габаритное авто - нужно привыкнуть к особенностям его парковки и передвижению по дороге.

Перед тем, как арендовать кампер, у многих возникает вопрос, где делать остановку на отдых, поскольку в Украине недостаточно обустроенных кемпингов - мест для стоянок больших автомобилей.

"С другой стороны, в Украине отсутствуют ограничения по парковке такого авто где-либо, в отличие от Европы. В европейских странах можно оставлять такое авто только в предусмотренных для такого транспорта местах, а не на обычных парковках для легковых автомобилей. Но у нас припарковаться можно там, где вам хочется. Конечно, если это не нарушает правила дорожного движения", — объясняет Эрнест.

Тем, кто уже приготовился к такому путешествию, полезной будет интерактивная карта кемпингов в Украине и в Европе с координатами, описанием локаций и списком удобств, которые там предлагаются. Можно посмотреть, предлагаются ли места для мангала, как далеко расположен водоем, рестораны или кафе, можно ли снять отдельные коттеджи, и тому подобное.

Кампер даже можно изготовить самостоятельно

Есть те, кто покупает готовые камперы или даже делает их самостоятельно. Для этого энтузиасты-любители приобретают старую машину подходящего размера и перестраивают ее или ремонтируют.

Но самый простой вариант - это приобрести караван.

Фото: Нередко в камперы превращают старые авто (unsplash.com/caleb-george)

В данном случае не надо переделывать салон внутри транспорта и пользоваться для сна лишь прицепом. Также в начале можно попробовать оверлендинг - когда берут с собой в авто палатку, которую устанавливают рядом с автомобилем во время путешествий.

Напомним, ранее мы писали, как самостоятельно пройти по одному из самых красивых маршрутов - Ликийской тропе в Турции. Предлагаем почитать о бюджете такого путешествия и советы турагента.

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