Вдоль двух морей в Турции: как пройти по одному из самых живописных в мире маршрутов

Ликийская тропа: бюджет поездки, советы и тонкости похода

Впервые о Ликийской тропе в Турции я услышала, когда шла по другому известному туристическому маршруту - пути Святого Иакова в Испании. Тогда случайный попутчик рассказал, что Ликийская тропа – это что-то невероятное. И я сразу себе отметила этот маршрут как обязательный к посещению.

Позже мне удалось спланировать такой же поход и пройти часть тропы самостоятельно. Расскажу главное о том, что стоит знать, если вы хотите получить такой интереснейший и яркий опыт.

Чем известна и интересна Ликийская тропа

Она тянется на 540 километров вдоль побережья на юге Турции. Весь маршрут можно преодолеть в среднем за 30 дней, но можно пройти и частями.

Ликийская тропа - это маршрут, который входит в топ 10 красивейших в мире. Горы, Средиземное и Эгейское моря, леса, атмосферные города и деревушки: здесь впечатляет буквально все.

Фото: Ликийская тропа считается одним из самых красивых пешеходных маршрутов (Эльмира Асланова)

Тропу можно пройти по Западной и Восточной стороне. Западная тропа начинается с Олюдениза: классическое ее начало.

Но также очень популярна Восточная тропа, которая начинается с Гейнюка (Кемер).

Решение о походе на Ликийскую тропу я приняла очень спонтанно и быстро: не было времени вникать во все нюансы, хотя сейчас по этому маршруту в интернете можно найти очень много информации. Я выбрала для себя Западную тропу по той причине, что Эгейское побережье Турции очень красивое.

Видео: Поход по Ликийской тропе в Турции (Youtube.com/Bulut Ertosun)

Итак, как попасть на Ликийскую тропу:

Прилететь в аэропорт Даламана. Я летела из Харькова с пересадкой в Стамбуле: билет в обе стороны стоил 5200 грн.

Мой рейс был 3 мая: тогда еще не было прямых чартерных рейсов. Но сейчас можно лететь прямым чартерным рейсом "Харьков/Киев-Даламан".

Фото: Западная тропа проходит вдоль Эгейского побережья Турции (Эльмира Асланова)

На выходе из аэропорта стоят автобусы, которые довозят до Фетхие где-то за 45 минут. А отсюда нужно добраться до Олюдениза, где и начинается тропа. Ориентир – отель Garcia Resort. Там недалеко есть указатель "Lykia Way/Lykia Yolu", — это начало.

Тропа отмечена красно-белыми знаками, которые указывают направление. Есть также много приложений, которые указывают путь, если вы заблудились. Один из самих популярных приложений – это Trail Smart (русский язык в приложении есть).

Фото: Тропа отмечена красно-белыми знаками, которые указывают направление (Эльмира Асланова)

По пути можно ночевать как в палатках, так и в отелях. Но тем, кто выбирает ночевку в отеле, как и я, нужно заранее грамотно изучить и выстроить маршрут, хотя бы на день вперед, потому что иногда расстояния между городами и деревушками может быть большим. Темнеет достаточно рано, примерно в 19:00.

Лучше всего идти весной и осенью, когда еще не так жарко. Проживание в отеле стоит в среднем 150 лир за ночь. Я жила одна, но это всегда был двухместный номер.

Фото: Для похода по Ликийской тропе стоит изучить маршрут хотя бы на день вперед (Эльмира Асланова)

Что взять с собой:

- треккинговые ботинки или кроссовки. Это очень важно. Путь часто проходит по камням, спускам и подъемам. И в обычных кроссовках можно травмировать ногу - я такие случаи видела;

- рюкзак;

- треккинговые брюки/шорты;

- треккинговые палки (желательно);

- панама или кепка. Даже весной и осенью солнце достаточно сильное;

- солнцезащитный крем;

- перекусы: я брала фрутково-ореховые;

- пару футболок;

- флисовая кофта: по вечерам иногда прохладно;

- треккинговые носки;

- купальники/плавки: возможностей поплавать будет много;

- треккинговые сандалии или кроксы;

- power bank;

- рубашку с длинными рукавами;

- бутылка для воды (водой нужно хорошо запасаться);

- я также брала спальный мешок на случай, если не успею дойти до отеля. И он мне пригодился, когда один раз не успела дойти до отеля, и арендовала палатку в кемпинге;

- для тех, кто идет с палатками, список вещей будет больше.

Фото: Горы и леса по маршруту сменяются колоритными поселками и городами (Эльмира Асланова)

Маршрут очень красивый: горы, леса сменяются атмосферными поселками и небольшими городами. Большая часть маршрута проходит вдоль моря.

Я прошла по такому маршруту: Олюдениз–Долина Бабочек–Фарелья–Кабак–Райский пляж – Гей-Бел–Гауралия–пляж Патара.

Затем на такси я переехала в город Каш. Побыла там несколько дней, и затем на автобусе поехала в Фетхие (45 лир по приложению obilet).

После Фетхие я посетила древний греческий заброшенный город Кая Кей (Каякой). Изначально Ликийская тропа проходила через него. Тут даже разметки сохранились.

Фото: Большая часть маршрута проходит вдоль моря (Эльмира Асланова)

Дальше из Фетхие на такси я доехала в аэропорт Даламана за 200 лир. Города очень красивые, но я была в Турции во время локдауна. И, конечно, из-за этого не удалось полностью прочувствовать атмосферу городов: очень много заведений было закрыто, людей на улицах было очень мало.

Питание: так как я жила в отелях, завтраки уже входили в стоимость. Завтраки - стандартные турецкие: яичница, овощи, оливки, несколько видов сыра, масло, джем, мед, хлеб. По пути встречаются небольшие кафешки с местной кухней, в среднем цена – 15-80 лир (примерно 48-253 гривны).

Фото: По пути встречаются красивые чистые пляжи (Эльмира Асланова)

В поселках и городах есть небольшие магазины и супермаркеты. Очень популярный супермаркет Migros, где хорошие цены. При каждой возможности советую запасаться водой, потому что не везде есть возможность ее купить. И если в супермаркете литр воды может стоить 2 лиры, то по пути может быть цена и 10 лир.

Что еще стоит учитывать: мои рекомендации

Как я уже говорила, путь часто идет по гористой местности, с камнями, то вверх, то вниз, и быстро идти не получается – опасно. А вокруг такие красоты, что хочется останавливаться и наслаждаться. Поэтому свой путь нужно грамотно рассчитывать, чтобы успеть дойти и не остаться ночью в лесу.

Разметки не всегда хорошо видны. Если дорог три, то нужно по каждой немного пройти, чтобы найти отметку. Я до этого ходила по пути Святого Иакова в Испании. И там, конечно, с разметками дела обстоят гораздо лучше.

Фото: Маршрут нужно грамотно рассчитывать, чтобы не остаться ночевать в лесу (Эльмира Асланова)

Иногда есть несколько вариантов прохождения одного маршрута. Например, участок Кабак–Алынджа. Если пойти влево, то это короткий путь, через водопад. Если уйти правее, то это более длинный путь, но идет он вдоль берега моря: там очень красиво. Путь выводит на Райский пляж (Cennet koyu), который очень советую.

Также советую общаться с местными. Они чаще всего ориентируются по местности лучше любого приложения. Но английский не везде знают, поэтому советую иметь при себе какой-то русско-турецкий переводчик.

Фото: Маршрут по Ликийской тропе подходит и для новичков, но с учетом коротких дистанций (Эльмира Асланова)

Маршрут доступен и для новичков, но с расчетом коротких дистанций. По пути я познакомилась с большой компанией: несколько семей с детьми разного возраста. Детей было больше, чем взрослых, но они все активно и весело шли. Но при этом взрослые рассчитывали маршрут так, чтобы дети не устали.

Поэтому Ликийскую тропу смело советую! И сама еще обязательно туда вернусь, чтобы пройти весь маршрут.

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