Тренд зі США та Європи: у скільки обійдеться подорож у будинку на колесах по Україні

Літо - ідеальна пора для дослідження природи та цікавих місць країни. Досвідчені мандрівники часто радять їздити на авто - тоді більше шансів побачити чимало цікавих місць. Але автівку більшість українців розглядають частіше як буденний засіб пересування.

Проте з'являється все більше туристів, для яких авто ще й служить домівкою. Якщо подорожі у "будинку на колесах" ми бачили переважно у кіно, то зараз це вже давно стало реальністю. РБК-Україна дізнавалося, як можна у такий спосіб подорожувати й українцям.

Кампери та автобудинки: подорож з зупинками у кемпінгах

Плануючи подорож, наприклад, до національного парку Подільські Товтри, найперше треба подбати про комфортний проїзд та відшукати найближче до місця відпочинку житло.

Після довгих пошуків варіантів проїзду, включаючи залізничні та автобусні міжміські сполучення, перегляду варіантів розміщення проживання в регіоні, отримуємо не зовсім зручний план подорожі. Нам треба як мінімум один раз змінити транспорт і подекуди очікувати ніч на наступну пересадку, бронювати житло не близько від парку.

Прочитавши відгуки про еко-садиби та передивившись сайти готелів на березі Дністра, розуміємо, що коротка мандрівка до дикої природи видається і не такою зручною, як ми собі уявляли.

Фото: В авто на колесах зупиняються у спеціальних кемпінгах (unsplash.com/hanson-lu)

І тут згадалося, як це роблять американці: беруть в оренду дім на колесах і їздять, куди їм заманеться. Кампери, автодача, автобудинки або трейлери - популярний спосіб подорожей у США, Канаді та Європі. Слово "кампер" (англійською camper) походить від слова camp - табір.

Європейці та американці, навіть похилого віку, люблять подорожувати в камперах, роблячи зупинки на спеціально обладнаних стоянках для відпочинку – кемпінгах. Тому кампер - це авто, яке їздить від кемпінгу до кемпінгу.

Які бувають будинки на колесах та з чого почати мандрівнику

Одразу треба розуміти, що будинок на колесах - це обмежений простір руху всередині, це не є великий готельний номер з окремим душем та санвузлом чи кухнею. Тут все розміщене разом і компактно.

Будинки на колесах діляться на кампери та каравани (причепи до авто).

Кампери (автобудинки) - габаритні авто зі спальним місцем, міні-кухнею, подекуди туалетом, душем та кондиціонером.

Каравани – це окремі від авта причепи, які можуть мати ті самі зручності, що і кампер. Останні причіпляються до транспорту та живляться від нього електрикою. Для водіння невеликих камперів та причепів (до 750 кг все разом, включаючи вантаж), достатньо прав категорії B як для легкових автомобілів. Для великих (понад 750 кг), потрібні права категорії BE.

Фото: Так може виглядати автобудинок з середини (unsplash.com/dlc-pK8HjaLjBXM)

Серед "плюсів" подорожей в будинку на колесах - можливість не бронювати житло, щоб зупинитися на нічліг, подорожі без обмежень часу і зупинки просто неба. Варто лише подбати про такі нюанси як паливо, воду, їжу та технічне обслуговування засобу. Зазвичай орендовані будинки на колесах вже включають базові послуги: це повний бак пального, прибирання в салоні, очищення санвузлу, набір посуду.

Якщо ви не знаєте з чого почати, то у соціальних мережах є групи, де активно обговорюють подорожі у будинку на колесах, а тревел-блогери публічно розповідають про своє буденне та цікаве життя.

Скільки коштує орендувати будинок на колесах

Судячи з кількості оголошень на українських сайтах, пропозицій по оренді автобудинку не так багато.

Виходячи з середньої цінової політики, у будинку на колесах найвигідніше подорожувати сім’єю або компанією 4-5 осіб. Потрібно розуміти, на який час ви хочете взяти кампер або караван у подорож – декілька днів чи тиждень або більше.

Найдешевше брати в оренду автобудинок на тривалий термін - від 2 тижнів. Згідно з середнім прейскурантом українських компаній, вартість оренди за добу складає близько 2 000-3 000 грн.

Двоколісний будинок-причіп заряджається від автомобіля під час руху, а всередині розділений на окремі зони відпочинку та харчування. Деякі моделі обладнані сонячними панелями, які дають автономне освітлення вночі.

Фото: Середня вартість оренди будинку на колесах в Україні - 2 000 гривень на добу (скриншот с сайта gup.ua)

Орендувати міні-кампери (де є лише ліжко-місце без кухні та санвузлу) можна за ціною від 1350 грн на добу. Варто зазначити, що деякі компанії надають будинки в оренду не менш ніж на 7 днів. Для оренди потрібно мати права відповідної категорії, паспорт, індивідуальний номер платника податків (ІПН).

В Україні для оренди будинку на колесах просять також фінансову заставу у розмірі у 600-800 євро, також - варто сплатити разовий сервісний збір. Він включає прибирання, постіль, заправку бака (якщо збір не включений до її базової вартості). Страховка зазвичай вже входить до базового списку послуг.

Оренда кампера в Європі: дешевше чи дорожче?

Орендувати кампер в Європі можна через сайти компаній, які надають такі послуги на території відповідної країни – там так само як на відомих сайтах бронювання житла, випаде календар з вільними датами та одразу прораховується вартість подорожі.

У деяких компаніях Європи діє обмеження по віку для водіїв – 23-69 років та мінімум 2 роки досвіду водіння. Також рекомендовано мати водійські права міжнародного зразка, а замість депозиту клієнту "заморожують" відповідну суму на платіжній картці.

Щоб порахувати приблизну вартість подорожі у Франції, крім базової опції прокату, ми додали послугу асистента 24/7 у разі форс-мажорних ситуацій під час подорожі, набір постільної білизни для відповідної кількості людей.

Так, подорож на 7 днів у 4-місному кампері на дизельному паливі нам обійдеться у 1499,88 євро, якщо орендувати авто у Франції. У цю вартість також входить пробіг 1200 миль, страховка, місцеві податки та збори, франшиза на суму 2400 євро у випадку пошкодження авто, безкоштовне паркування у передбачених місцях та набір посуду.

Фото: Один із прикладів оренди автобудинків у країнах ЕС

Подорож в будинку на колесах: не так складно, як здається

В Україні є кілька компаній (переважно ентузіастів), які пропонують групові авторські тури - подорожі на колесах. Вартість участі у такому турі по Україні на тиждень складає від 10 000 грн на людину або від 45 000 грн за один автобудинок на 5 людей, розповідають РБК-Україна Ернест і Ната, які вже тривалий час займаються орендою камперів та караванів в Україні.

Групові тури у камперах насправді підходять і для новачків – коли хочеться спробувати, але вагаєшся, кажуть мандрівники.

Однак подорож у будинку на колесах - це певний виклик: перед мандрівниками постають різні питання - де набрати питної або технічної води, як заправитися, де припаркувати автобудинок тощо.

“Кампери були спочатку створені для ідеальних доріг, але і в наших реаліях ними можна подорожувати, правильно будуючи маршрут. З нашого досвіду найкращі дороги за останні два роки відкрилися у напрямку заходу країни. А найгірші, на жаль, - дороги у напрямок півдня країни. Подорожувати в іншу країну на будинку на колесах родиною можна досить бюджетно. У найближчих наших планах - групова подорож до Балкан", - розповідає Ернест.

Фото: Подорож в авто на колесах підійде й новачкам, які рідко бувають у поїздках (unsplash.com/daniel-j-schwarz)

Перед тим, як вирушити у подорож, компанії-орендарі проводять інструктаж щодо експлуатації засобу. Варто пам’ятати, що хоч це і легкове, але габаритне авто - треба звикнути до особливостей його парковки та переміщення по дорозі.

Перед тим, як орендувати кампер, у багатьох виникає питання, де робити зупинку на перепочинок, оскільки в Україні недостатньо облаштованих кемпінгів - місць для стоянок великих автомобілів.

"З іншого боку, в Україні відсутні обмеження щодо паркування такого авто будь-де, на відміну від Європи. В європейських країнах можна залишати таке авто лише у передбачених для такого транспорту місцях, а не на звичайних парковках для легкових автомобілів. Але у нас припаркуватися можна там, де вам хочеться. Звісно, якщо це не порушує правила дорожнього руху", - пояснює Ернест.

Тим, хто вже приготувався до такої подорожі, корисною буде інтерактивна карта кемпінгів в Україні та в Європі з координатами, описом локацій та списком зручностей, які там пропонуються. Можна подивитися, чи пропонуються місця для мангалу, як далеко розташована водойма, ресторани або кафе, чи можна зняти окремі котеджі тощо.

Кампер навіть можна виготовити самостійно

Є ті, хто купує готові кампери або навіть робить їх самостійно. Для цього треба ентузіасти-любителі купують старі автівки відповідного розміру, перебудовують їх або ремонтують.

Але найпростіший варіант – це придбати караван.

Фото: Нерідко на кампери перетворюють старі авто (unsplash.com/caleb-george)

В такому випадку не треба переробляти салон всередині транспорту і користуватися для сну лише причепом. Також на початку можна спробувати оверлендінг - це коли беруть з собою в авто палатку, яку встановлюють поруч з автомобілем під час подорожей.

Нагадаємо, раніше ми писали, як самостійно пройти по одному із найкрасивіших маршрутів - Лікійській стежці в Туреччині. Пропонуємо почитати про бюджет такої мандрівки та поради турагента.

Також повідомлялося, як подорожувати літаком за кордон із домашнім улюбленцем.