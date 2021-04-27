Требование ПЦР-теста отменят. Каким будет новый сезон отдыха в Турции

Фото: Отпуск в Турции в 2021 году booking.com)

Какие правила установят для въезда в страну в ближайшее время

По итогам 2020 года Турция – бесспорный лидер среди стран для отдыха украинцев. Она открытая, безопасная, удобная и интересная.

Об огромной популярности этого направления в сезоне отпусков 2021 года красноречиво говорит планируемое количество чартерных перелетов между городами Украины и Турции. Интересно, что оно составит почти 400 рейсов в неделю, что почти на 60% больше, чем в докарантинному 2019 году.

Для въезда туристам из Украины не нужна виза, лишь требование наличия страхового полиса, заполненная заранее электронная анкета и наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного максимум за 72 часа до пересечения границы. Но кого это уже сегодня остановит?

Какими будут требования к въезду в Турцию для украинцев?

Недавно в Турции объявили о введении локдауна, который будет продолжаться в стране с 29 апреля до 17 мая включительно.

Но интересно также и то, что по официальному разъяснению Посольства Украины в Турции, даже карантинные ограничения, которые сейчас действуют в стране, не будут распространяться на туристов.

Фото: Отдых в Турции в этом сезоне станет доступнее (booking.com)

То есть, имея документальное подтверждение туристического визита в Турцию - ваучер из отеля или отметку в украинском паспорте о пересечении границы – украинец имеет право свободного передвижения по стране и посещения туристических локаций, учреждений культуры, питания и тому подобное.

Кстати, срок действия требования наличия ПЦР-теста для въезда в страну правительство Турции уже неоднократно продлевал. В последнем официальном заявлении подчеркнули, что указанные правила пересечения границы будут действительны до конца мая.

Но у меня есть эксклюзивная новость. Находясь сейчас в Турции с рабочим визитом, в рамках официальной встречи по вопросам прав туристов и безопасности туризма представителем Министерства здравоохранения Турции было отмечено, что, скорее всего, с 15 мая 2021 года для туристов из 10 стран мира отменят требование наличия отрицательного результата ПЦР-теста. В том числе - для туристов из Украины.

Таким образом, въезд в страну будет максимально упрощен, что будет способствовать еще большему росту спроса на солнечные пляжи Турции. За изменением правил въезда в 196 стран мира следите на портале VisitUkraine.Today.

Напомним, ранее сообщалось, когда Австрия может открыться для украинских туристов.

Также стало известно, какие будут правила для туристов во время поездки в Болгарию.