Вимогу ПЛР-тесту скасують. Яким буде новий сезон відпочинку в Туреччині

Фото: Відпустка у Туреччині у 2021 році (booking.com)

Які правила встановлять для в'їзду до країни найближчим часом

За підсумками 2020 року Туреччина – безперечний лідер серед країн світу для відпочинку українців. Вона відкрита, безпечна, зручна та цікава.

Про величезну популярність цього напрямку у сезоні відпусток 2021 року красномовно каже запланована кількість чартерних перельотів між містами України та Туреччини. Цікаво, що вона становитиме майже 400 рейсів на тиждень, що майже на 60% більше, ніж у докарантинному 2019 році.

Для в’їзду туристам з України не потрібна віза, лише вимога наявності страхового поліса, заповнена заздалегідь електронна анкета та наявність негативного результату ПЛР-тесту, зробленого максимум за 72 години до перетину кордону. Але кого це вже сьогодні зупинить?

Якими будуть вимоги до в'їзду в Туреччину для українців?

Нещодавно у Туреччині оголосили про запровадження локдауну, який буде тривати в країні з 29 квітня до 17 травня включно.

Але цікаво також і те, що за офіційним роз’ясненням Посольства України в Туреччині, навіть карантинні обмеження, які наразі діють в країні, не будуть розповсюджуватися на туристів.

Фото: Відпочинок у Туреччині цього сезону стане доступнішим (booking.com)

Тобто, маючи документальне підтвердження туристичного візиту в Туреччину - ваучер з готелю або відмітку в українському паспорті про перетин кордону – українець має право вільного пересування країною та відвідування туристичних локацій, закладів культури, харчування, тощо.

До речі, термін дії вимоги наявності ПЛР-тесту для в’їзду в країну уряд Туреччини подовжував вже неодноразово. В останній офіційній заяві підкреслили, що зазначені правила перетину кордону будуть чинні до кінця травня.

Але маю ексклюзивну новину. Перебуваючи наразі в Туреччині з робочим візитом, в рамках офіційної зустрічі щодо питань прав туристів та безпеки туризму представником Міністерства охорони здоров’я Туреччини було зазначено, що, найімовірніше, з 15 травня 2021 року для туристів з 10 країн світу буде скасовано вимогу наявності негативного результату ПЛР-тесту. В тому числі - для туристів з України.

Таким чином, в’їзд до країни буде максимально спрощено, що сприятиме ще більшому зростанню попиту на сонячні пляжі Туреччини. За зміною правил в’їзду до 196 країн світу слідкуйте на порталі VisitUkraine.Today.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли Австрія може відкритися для українських туристів.

Також стало відомо, які будуть правила для туристів під час поїздки до Болгарії.