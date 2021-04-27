Полный локдаун в Турции: что будет с путевками и стоит ли планировать отдых в стране

Останутся доступными отели, музеи и экскурсии

Отдых в Турции на майские праздники для украинцев оказался под вопросом. Из-за полного локдауна с 29 апреля до 17 мая многие туристы начали переживать о том, что новые ограничения негативно повлияют на весенний отпуск.

Впрочем, и по официальной информации, и по мнению экспертов туристического бизнеса, туристов локдаун в Турции практически не коснется. Ограничения направлены на борьбу с заболеваемостью среди местного населения.

Каким будет полный локдаун в Турции

Иностранные граждане, которые находятся в Турции краткосрочно, освобождаются от соблюдения 24-часового комендантского часа, который будет длиться с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая. Об этом сообщается в циркуляре на сайте турецкого МВД.

Для туристов также останутся работать отели, музеи и общественный транспорт. Магазины смогут работать все дни, кроме воскресенья, и только до 17:00. Рестораны и кафе должны будут работать на доставку.

Фото: Туристическая локация в Анталии (pixabay.com)

Ограничения, которые касаются только граждан Турции и иностранцев с видом на жительство:

- круглосуточный комендантский час с 29 апреля до 17 мая;

- междугородние поездки разрешены только со специальным разрешением;

- бронирование мест в отелях не освобождает от соблюдения комендантского часа;

- организации и учреждения приостанавливают работу;

- детсады и школы переходят на дистанционное образование.

"Туры отменять не нужно"

Для украинских туристов отменять отдых в Турции не нужно. С таким сообщением обратился к украинцам посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

"Во время рабочей группы по вопросам туристов и безопасности Турции и Украины министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что введенный карантин не будет касаться украинских туристов, которые смогут без ограничений передвигаться между городами, посещать исторические музеи и другие туристические объекты Турции", — написал украинский дипломат.

Фото: Экскурсии для туристов не отменяют (pixabay.com)

Он добавил, что в стране введено сертификацию безопасного туризма, которая проверяется рядом учреждений Министерства внутренних дел и Министерства культуры и туризма Турции. Кроме того, в ближайшее время планируется завершение вакцинации персонала туристической сферы.

Новые ограничения не на шутку встревожили украинских туристов, у которых вылет в Турцию был запланирован на ближайшие дни, сообщил в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Паника была, потому что в СМИ появилась непроверенная информация о закрытии отелей. Турция вводит локдаун, но к туристам это никакого отношения не имеет. Отели не закрывают, отдых не запрещен, и авиасообщение никто не останавливает", — обращает внимание эксперт.

Он добавил, что сейчас в Турции отдыхают туристы из многих стран: Украины, Казахстана, Белоруссии, России. Новых туристов также будут селить, а туроператоры не будут прерывать чартерные цепочки.

"Локдаун в Турции вводят не первый раз. Когда такой был объявлен в Стамбуле, местному населению было запрещено выходить на улицу, а на туристов это не распространялось. Туристам нужно было иметь при себе документ, подтверждающий, что они путешественники: ваучер и паспорт, например. Таким образом это будет происходить и в этот раз", — отмечает он.

Фото: Туристам не запретят отдыхать на пляжах (pixabay.com)

Как пострадает отдых туристов

О том, к каким ограничениям стоит готовиться в Турции, рассказывают отдыхающим и местные гиды. Видео с таким объяснением украинским туристам в экскурсионном автобусе прислали и Олегу Кулику утром из Турции.

"Все, кто собирается прилетать в скором будущем к нам в Турцию - как мы уже знаем, действует локдаун до 17 мая. Распространяется он только на местных жителей. Это сделали, чтобы в отелях было меньше местного контингента, чтобы они не выезжали во время праздников из своих домов", - объясняет гид.

Он добавляет, что ограничения не распространяются на туристов. Но в указанный период будут работать только магазины и рестораны на вынос до 17 часов.

"Все остальные услуги – парикмахерские, салоны красоты, торговые центры – будут закрыты. Экскурсионные программы продолжаются, туристам во время отдыха можно будет выходить и гулять по городу", - говорит экскурсовод.

Фото: Многим туристам достаточно отдыха на территории отелей (booking.com)

Кроме проблем с запланированным шоппингом, туристы не смогут сполна насладиться местной атмосферой на турецких курортах, потому что местного населения на улицах в ближайшие три недели не будет, обращает внимание Олег Кулик.

"На качество отдыха локдаун никак не повлияет для тех туристов, которые едут за морем, питанием и сервисом. В отелях, где 95% туристов из Украины точно так же, как и в Египте, отдыхают и даже не выходят, ограничения не действуют. Таких бронирований на майские праздники и после – большинство. На пляже будут все отдыхать", - резюмирует руководитель туристической компании.

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