Без тестов для вакцинированных туристов. Украина обновила правила въезда: что известно

Постановление предусматривает смягчение карантинных ограничений
Украина разрешила пересекать государственную границу на въезд без тестов и карантина привитым против COVID-19 гражданам. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 7 июня, на правительственном сайте. Что означают эти изменения?
Новые правила пересечения украинской границы зафиксированы в так называемом "карантинном" Постановлении № 1236 с изменениями от 2 июня 2021 года. Отныне граждане Украины и все иностранные туристы могут въехать в Украину при предъявлении:
Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.
Для иностранных граждан действующим остается требование наличия действительного полиса страхования с покрытием лечения COVID-19.
Кроме того, обновленное постановление предусматривает смягчение карантинных ограничений в Украине. В частности:
Подробную информацию о новых правилах въезда в Украину и пребывания на ее территории можно проверить на портале VisitUkraine.Today.
Напомним, ранее сообщалось, могут ли ехать украинские туристы в Испанию согласно новым правилам въезда.
Также стало известно, какие документы необходимы для путешествия в ЕС.