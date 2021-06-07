Без тестів для вакцинованих туристів. Україна оновила правила в’їзду: що відомо

Постанова передбачає пом’якшення карантинних обмежень
Україна дозволила перетинати державний кордон на в’їзд без тестів та карантину щепленим проти COVID-19 громадянам. Відповідний документ опублікували у понеділок, 7 червня, на урядовому сайті. Що означають ці зміни?
Нові правила перетину українського кордону зафіксовані в так званій "карантинній" Постанові № 1236 зі змінами від 2 червня 2021 року. Відтепер громадяни України та всі іноземні туристи можуть в’їхати в Україну за умови пред’явлення:
Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.
Для іноземних громадян чинним залишається вимога наявності дійсного поліса страхування із покриттям лікування COVID-19.
Крім того, оновлена Постанова передбачає пом’якшення карантинних обмежень в Україні. Зокрема:
Детальну інформацію щодо нових правил в’їзду в Україну та перебування на її території можна перевірити на порталі VisitUkraine.Today.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можуть їхати українські туристи до Іспанії за новими правилами в’їзду.
Також стало відомо, які документи необхідні для подорожі до ЄС.