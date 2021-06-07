Испания открывается для туристов: какие шансы у украинцев отдохнуть летом в этой стране

Для поездок понадобится паспорт вакцинации

Испания открыла границы для туристов с 7 июня практически их всех стран мира. Правительство опубликовало новые условия для путешественников из стран вне ЕС и из Шенгенской зоны, сообщает издание El Pais.

Пассажирам будет разрешен въезд в Испанию, если они получили полные дозы вакцины от COVID-19, одобренной ВОЗ или Европейским агентством по лекарственным средствам более чем за 14 дней до прибытия.

Также некоторые путешественники смогут приезжать в Испанию с негативным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Об этом говорится в тексте, который опубликован в официальном государственном вестнике страны 5 июня.

Смогут ли украинские туристы отдохнуть в Испании этим летом? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к туристическим экспертам.

Новые правила въезда в Испанию: что известно

Согласно новым правилам, в Испанию могут ехать туристы, которые полностью привились вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Несовершеннолетним будет разрешен въезд в сопровождении людей, которые были полностью вакцинированы.

Фото: Туристам из ЕС разрешили въезжать с тестом на антиген (pixabay.com)

С 7 июня, все туристы из Шенгенской зоны смогут въехать в Испанию с цифровым сертификатом ЕС на COVID-19, который вступит в силу 1 июля. В таком документе будет указано, был ли его предъявитель вакцинирован, прошел ли он ПЦР-тест или тест на антиген, а также, переболел ли он коронавирусной инфекцией.

Путешественники из стран Европейского Союза и около десятка других, которым уже разрешен въезд по уважительной причине или в туристических целях, смогут предъявлять не только дорогой ПЦР-тест, но и более дешевый тест на антиген за 48 часов.

В настоящее время запрещен въезд в Испанию только пассажирам из нескольких стран, даже если они вакцинированы: Индия, Бразилия и Южная Африка.

Что говорят об открытии Испании в ЕС

В Европе к новым правилам въезда в Испанию отнеслись с "определенным недоверием", пишет издание El Pais. Европейская комиссия в пятницу призвала к осторожности в отношении смягчения ограничений на поездки из-за коронавируса.

Фото: Архитектура в Испании (pixabay.com)

"Это их ответственность, но мы призываем к согласованности действий на благо граждан Европейского Союза", — заявил главный пресс-секретарь ЕС Эрик Мамер.

По его словам, совместная рекомендация ЕС устанавливает, что отрицательный ПЦР-тест должен запрашиваться у всех путешественников.

Между тем, новые условия для туристов еще в мае анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес на туристической ярмарке в Мадриде.

По прогнозам государственного секретаря по туризму Фернандо Вальдеса, Испания сможет принять 14,5 до 15,5 млн туристов с июля до сентября 2021 года. Эта цифра составит около 40% турпотока за этот период в 2019 года, зато в два раза больше, чем в 2020 году на фоне пандемии.

Фото: Храм Святого Семейства в Барселоне (pixabay.com)

Когда украинцы могут планировать отпуск в Испании

По последним данным украинского Минздрава, по состоянию на 7 июня в Украине полную вакцинацию получили 147 118 людей.

По информации ведомства, все привитые смогут получить международное свидетельство о вакцинации на английском и французском языках только в бумажной форме после получения второй дозы вакцины или у семейного врача. Срок действия такого документа – год.

В прошлые годы до пандемии не менее 50 000 туристов из Украины посещали Испанию ежегодно. Тогда были и регулярные, и чартерные программы на курорты страны, рассказывает в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора компании "Tez Tour".

"Испания однозначно будет туристической локацией для отдыха украинском и этим летом. Но вопрос в том, в каком объеме. У нас очень малое количество тех, кто вакцинировался. Поэтому или ускорится вакцинация тех, кто непосредственно хочет попасть в Испанию, или же этот поток перенесется на следующий год. Но делать прогнозы сейчас преждевременно", — отмечает он.

По мнению эксперта, в этом году туризм в Испанию будет преимущественно индивидуальным. Чтобы туроператоры могли формировать чартерные рейсы, должна быть уверенность в том, что они "загрузятся", и что будет экономическая целесообразность.

Фото: Отдых на Майорке (pixabay.com)

"Если в Испанию будут лететь лоукост-перевозчики, то операторы смогут предложить сервис и предложения от своих принимающих сторон для туриста, или сформировать пакетный тур с учетом перелета", — говорит специалист.

Он добавляет, что в этом году вакцинированные туристы еще не обращались за турами в какую-либо из стран.

"Туристы массово в Испанию не поедут"

Если Испания открывается только для вакцинированных украинцев, то перспективы массового туризма в этом году невысокие, так как количество вакцинированных людей в нашей стране очень мало, согласен руководитель сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"Если сравнивать с Грецией, которая разрешила въезд туристам с четырьмя формами на выбор (вакцинация, ПЦР-тест, тест на антиген и справка о выздоровлении) и куда уже полетели первые чартеры - туристы массово в Испанию не поедут", — говорит он.

Фото: Побережье в Испании (pixabay.com)

Кроме того, у открытых европейских направлений в этом году есть мощный конкурент - Турция. Чартеры также летают в Черногорию, Хорватию, Албанию, Кипр, Тунис, Грецию. Впрочем, из-за меньшего спроса туроператорам приходится снижать цены, отмечает эксперт.

"Если люди выбирают соотношение цена-качество, то у Турции на летний отдых конкурентов почти нет. Количество чартеров, вылетающих в Турцию у некоторых операторов по 6-8 рейсов в день только из Киева. Из Украины в Турцию летят ежедневно десятки рейсов. Если цены поднимутся - а это произойдет при условии, что на турецкие курорты полетят европейцы и россияне - тогда лучше начнут заполняться рейсы в другие страны", — объясняет специалист.

Он считает, что количество туристов, которые могут себе позволить отдых в Испании и при этом вакцинированы, настолько малы, что туроператорам нет смысла ставить чартерную цепочку.

"Перспективы туманны, пока не будет достаточного количества вакцинированных. Или пока Испания не изменит правила, как в Греции", - уверен директор сети турагентств.

Напомним, ранее стало известно, введут ли COVID-паспорта для туристов в Египте.

Также эксперт оценил шансы на открытие стран ЕС для украинских туристов этим летом.