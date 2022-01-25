Термальные курорты и катание на лыжах. Сколько стоит провести отпуск в Турции зимой

Отдых в Турции зимой становится все популярнее – туристы из разных стран выбирают горнолыжные и термальные курорты. В этом сезоне количество бронирований растет, а из Украины и соседних стран в горные локации еженедельно прибывают чартерные рейсы, сообщает Daily Sabah.

Горнолыжные курорты Турции c хорошим снежным покрытием и высоким уровнем сервиса с каждым годом предпочитают все больше туристов, в том числе иностранных, и популярность страны как зимнего направления стремительно растет, отметил председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкая.

Он перечислил самые популярные горнолыжные локации, куда отправляются путешественники: Улудаг в северо-западной провинции Бурса, Эрджиес в Кайсери в центральной Турции, Сарыкамыш в восточной провинции Карс, Картепе на северо-западе Коджаэли и Давраз в западной провинции Испарта.

Он добавил, что на зимние курорты еженедельно осуществляются чартерные рейсы, привозящие гостей из Украины, России и Польши. Только накануне Нового года в Эрджиесе приняли 10 чартерных рейсов с иностранными туристами.

"Туристы приезжают в рамках 7-10-дневных пакетов, которые включают в себя катание на лыжах, а также культурные туры. Благодаря чартерным рейсам около 15% размещения в районе горнолыжного курорта Эрджиес теперь составляют иностранные гости", - рассказал он.

Зимний отдых в Турции выбирают также туристы из США, Канады, Великобритании, из Ближнего Востока, Латинской Америки и Дальнего Востока.

Какие горнолыжные центры пользуются спросом среди иностранных туристов и сколько стоит провести отпуск в Турции зимой – в материале TRAVEL РБК-Украина.

На какие курорты поехать кататься на лыжах

Горнолыжный курорт Эрджиес , который находится недалеко от знаменитого турецкого региона Каппадокия, планирует принять около 25-30 тысяч туристов иностранных туристов зимой 2022 года.

, который находится недалеко от знаменитого турецкого региона Каппадокия, планирует принять около 25-30 тысяч туристов иностранных туристов зимой 2022 года. Улудаг является еще одним важным направлением горнолыжного туризма, который принимает иностранных гостей из России, Украины, Азербайджана и стран Ближнего Востока.

Фото: Горнолыжный курорт Улудаг (wecityguide.com)

По словам Баглыкая, каждый десятый турист, останавливающийся в Бурсе - иностранец. Интерес иностранцев к Улудагу в этом году особенно высокий.

"Каждую неделю в регион прибывает в среднем два самолета с польского и российского рынков. Кроме того, Бурса также принимает туристов из Германии и Бельгии. Интерес из стран Персидского залива к региону сохраняется", - отметил он.

Горнолыжный курорт Паландокен в Эрзуруме принимает иностранных гостей, в основном из Украины и Ирана. В этой локации около 20% заполняемости отелей в регионе составляют иностранцы.

в Эрзуруме принимает иностранных гостей, в основном из Украины и Ирана. В этой локации около 20% заполняемости отелей в регионе составляют иностранцы. Курорт Сарыкамыш в восточной Анатолии — еще один курорт, принимающий украинских и российских лыжников.

"Города Карс и Ван в восточной Анатолии, которые ежедневно принимают много посетителей из Ирана, выделяются как с точки зрения горнолыжного туризма, так и с точки зрения шоппинга. Здесь также находится гора Арарат. Поэтому она является частым местом для иностранных альпинистов в летние месяцы", - рассказал глава TURSAB.

Куда едут лечиться в термах и заниматься спортом

Термальный туризм в Турции имеет хороший потенциал во время зимнего сезона, отметил эксперт. Наибольше выделяются такие термальные объекты, которые ежегодно принимают иностранных туристов: Афьонкарахисар в центрально-западной части страны и Ялова и Бурса – на северо-западе.

Фото: Курорт Паландокен (wecityguide.com)

В Бурсе туристы вообще могут совместить и горнолыжный, и термальный отдых. Город принимает туристов в основном из Азербайджана, Германии, Болгарии, Узбекистана, Кувейта, Саудовской Аравии, Греции, России и Нидерландов.

Анталия — еще один регион, который получает выгоду от спортивного туризма в зимние месяцы.

"Многие группы по разным видам спорта, особенно футбольные клубы и гольфисты, предпочитают Анталию для кемпинга", - уточнил он.

Спортивный туризм не только продлевает сезон, но и вносит значительный вклад в развитие профессионалов туризма в регионе в зимние месяцы. Он также помогает удерживать квалифицированный персонал, отметил Баглыкая.

Фото: Термальный курорт в Афьоне (booking.com)

Сколько стоит отдохнуть на зимних курортах Турции в феврале

Мы проверили стоимость туров на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки" на курортах Турции в первую неделю февраля и выбрали самые низкие цены.

Например, у сети туристических агентств "Поехали с нами" можно найти варианты отдыха в отелях на Анталийском побережье по цене от 9,7 тыс. гривен за неделю в 3* отелях, и от 10,7 тыс. гривен – в 4*. При размещении в 5* отелях тур на двоих обойдется от 12,4 тыс. гривен.

У туристической компании "Пилигрим" отдых в Кайсери (Эрджиес) можно найти по цене от 15,6 тыс. гривен в 3* отеле, в Картепе – от 21,9 тыс. гривен в 4*, в Бурсе – от 19,5 тыс. гривен в 4*, в Эрзуруме – от 37 тыс. гривен в 4*, в Улудаге – от 74 тыс. гривен в 4* отеле с полным пансионом.

У туристических агентств можно найти предложения также оздоровительного отдыха на термальных курортах. Например, в Афьоне по цене от 450-650 евро с человека за 7 ночей с процедурами и питанием "полный пансион" в 5* отеле.

Ранее Турцию накрыл масштабный снегопад: авиакомпании переносят рейсы из аэропорта Стамбула.

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