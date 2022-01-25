Термальні курорти і катання на лижах. Скільки коштує провести відпустку в Туреччині взимку

Відпочинок в Туреччині взимку стає все популярнішим - туристи з різних країн вибирають гірськолижні та термальні курорти. У цьому сезоні кількість бронювань зростає, а з України та сусідніх країн в гірські локації щотижня прибувають чартерні рейси, повідомляє Daily Sabah.

Гірськолижним курортам Туреччини з хорошим сніговим покриттям і високим рівнем сервісу з кожним роком віддають перевагу все більше туристів, у тому числі іноземних, і популярність країни як зимового напрямку стрімко зростає, зазначив голова асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруз Багликая.

Він перерахував найпопулярніші гірськолижні локації, куди вирушають мандрівники: Улудаг в північно-західній провінції Бурса, Ерджіес в Кайсері в центральній Туреччині, Сарикамиш в східній провінції Карс, Картепе на північному заході Коджаелі і Давраз в західній провінції Іспарта.

Він додав, що на зимові курорти щотижня здійснюються чартерні рейси, що привозять гостей з України, Росії та Польщі. Тільки напередодні Нового року в Ерджієсі прийняли 10 чартерних рейсів з іноземними туристами.

"Туристи приїжджають в рамках 7-10-денних пакетів, які включають в себе катання на лижах, а також культурні тури. Завдяки чартерним рейсам близько 15% розміщення в районі гірськолижного курорту Ерджієс тепер складають іноземні гості", - розповів він.

Зимовий відпочинок в Туреччині обирають також туристи з США, Канади, Великобританії, з Близького Сходу, Латинської Америки і Далекого Сходу.

Які гірськолижні центри користуються попитом серед іноземних туристів і скільки коштує провести відпустку в Туреччині взимку - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

На які курорти поїхати кататися на лижах

Гірськолижний курорт Ерджієс , який знаходиться недалеко від знаменитого турецького регіону Каппадокія, планує прийняти близько 25-30 тисяч туристів іноземних туристів взимку 2022 року.

, який знаходиться недалеко від знаменитого турецького регіону Каппадокія, планує прийняти близько 25-30 тисяч туристів іноземних туристів взимку 2022 року. Улудаг є ще одним важливим напрямком гірськолижного туризму, який приймає іноземних гостей з Росії, України, Азербайджану та країн Близького Сходу.

Фото: Гірськолижний курорт Улудаг (wecityguide.com)

За словами Багликая, кожен десятий турист, що зупиняється в Бурсі - іноземець. Інтерес іноземців до Улудагу цього року особливо високий.

"Щотижня в регіон прибуває в середньому два літаки з польського і російського ринків. Крім того, Бурса також приймає туристів з Німеччини та Бельгії. Інтерес з країн Перської затоки до регіону зберігається", - зазначив він.

Гірськолижний курорт Паландокен в Ерзурумі приймає іноземних гостей, в основному з України та Ірану. У цій локації близько 20% заповнюваності готелів в регіоні складають іноземці.

в Ерзурумі приймає іноземних гостей, в основному з України та Ірану. У цій локації близько 20% заповнюваності готелів в регіоні складають іноземці. Курорт Сарикамиш у Східній Анатолії - ще один курорт, який приймає українських і російських лижників.

"Міста Карс і Ван в Східній Анатолії, які щодня приймають багато відвідувачів з Ірану, виділяються як з точки зору гірськолижного туризму, так і з точки зору шопінгу. Тут також знаходиться гора Арарат. Тому вона є частим місцем для іноземних альпіністів в літні місяці", - розповів глава TURSAB.

Куди їдуть лікуватися в термах і займатися спортом

Термальний туризм в Туреччині має хороший потенціал під час зимового сезону, зазначив експерт. Найбільше виділяються такі термальні об'єкти, які щорічно приймають іноземних туристів: Афьонкарахісар у центрально-західній частині країни і Ялова та Бурса - на північному заході.

Фото: Курорт Паландокен (wecityguide.com)

У Бурсі туристи взагалі можуть поєднати і гірськолижний, і термальний відпочинок. Місто приймає туристів в основному з Азербайджану, Німеччини, Болгарії, Узбекистану, Кувейту, Саудівської Аравії, Греції, Росії та Нідерландів.

Анталія - ще один регіон, який отримує вигоду від спортивного туризму в зимові місяці.

"Багато груп із різних видів спорту, особливо футбольні клуби та гольфісти, надають перевагу Анталії для кемпінгу", - уточнив він.

Спортивний туризм не тільки продовжує сезон, але і вносить значний внесок у розвиток професіоналів туризму в регіоні в зимові місяці. Він також допомагає утримувати кваліфікований персонал, зазначив Багликая.

Фото: Термальний курорт в Афйоні (booking.com)

Скільки коштує відпочити на зимових курортах Туреччини в лютому

Ми перевірили вартість турів на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" на курортах Туреччини в перший тиждень лютого і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" можна знайти варіанти відпочинку в готелях на Анталійському узбережжі за ціною від 9,7 тис. гривень за тиждень в 3 * готелях, і від 10,7 тис. гривень - в 4*. При розміщенні в 5* готелях тур на двох обійдеться від 12,4 тис. гривень.

У туристичній компанії "Пілігрим" відпочинок в Кайсері (Ерджіес) можна знайти за ціною від 15,6 тис. гривень в 3* готелі, в Картепе – від 21,9 тис.гривень в 4*, в Бурсі – від 19,5 тис. гривень в 4*, в Ерзурумі – від 37 тис. гривень в 4*, в Улудазі – від 74 тис. гривень в 4 * готелі з повним пансіоном.

У туристичних агентств можна знайти пропозиції також оздоровчого відпочинку на термальних курортах. Наприклад, в Афйоні за ціною від 450-650 Євро з людини за 7 ночей з процедурами і харчуванням "повний пансіон" в 5* готелі.

Раньше Туреччину накрив масштабний снігопад: авіакомпанії переносять рейси з аеропорту Стамбула.

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