Термальные источники и мини-курорт: малоизвестная локация на Закарпатье для комфортного отдыха

Осенью все более актуальным становится отдых на бальнеологических курортах - оздоровление водами, спа-процедуры и просто спокойный отдых в отелях. Особенно комфортным будет такой отпуск, если вас окружает красивая природа, и когда в окрестностях есть что посмотреть из туристических достопримечательностей.

За "термальным" отдыхом украинские туристы часто едут на Закарпатье. Большинство знают только основные подобные места: Берегово, Косино, Виноградов, и тому подобное. Но еще одна интересная локация для такого отдыха - Лумшоры.

Рассказываем, чем это место может быть интересным для туристов.

Курорт, который начали развивать в 17 веке

Небольшое закарпатское село Лумшоры расположено среди хвойных лесов у подножия гор. По рассказам гидов, два огромных чана для купания действовали здесь еще 400 лет назад. Сейчас один из первых чанов села Лумшоры находится в Венском музея, а второй до сих пор находится в этом селе.

Лумшоры находятся в Перечинском районе Закарпатской области. Сюда ежегодно приезжает много туристов из разных уголков Украины. В первую очередь сюда приезжают для релакс-отдыха, почувствовать колорит местной культуры, разнообразить спокойный отдых активными экскурсиями.

Фото: Природа в Лумшорах (prokarpaty.info)

В этой местности достаточно много разнообразных источников с полезной водой.

Еще несколько столетий назад неподалеку от села открыли лечебное учреждение, а в XVIII столетии о нем уже знали как о “Курорт Лумшоры”. Сначала чаны были деревянными. А позже, после открытия в соседнем селе литейного цеха, и когда сюда начали съезжаться специалисты из Австралии, Германии, Венгрии, стали изготавливать уже более современные чаны. Один из них до сих пор используют по назначению. На чане выгравирована дата его изготовления - 1600 год.

Четыре причины посетить Лумшоры

Наличие источников сероводородной воды;

Красивая природа: карпатский буковый лес, родниковая речка и чистый горный воздух;

Закарпатская культура и традиции, местная кухня;

Отдых со спа-услугами в самих Лумшорах или в окрестностях.

Лумшорские чаны: как проходит купание

В Лумшорах можно попробовать купание в теплых чанах, которые считаются старейшими на этом курорте. Местные рекомендуют несколько циклов купания – сначала в чане с водой богатой сероводородом, а затем - горной реке и снова в чане.

Как это выглядит на практике? Сначала чан наполняют минеральной сероводородной водой (250 литров). Она попадает туда прямо из источника. Поскольку эта вода - очень холодная, под чаном разжигают костер, нагревая воду до температуры 35 градусов. На дно чана выложены гладкие речные камни, а в воду добавляют различные горные травы и хвою.

Фото: Релакс-отдых в Лумшорах (booking.com)

После нескольких заходов (в чан, а затем в реку) достигается ощущение прилива сил. В перерывах между купанием хозяева усадеб могут предложить чашку ароматного карпатского чая.

По некоторым исследованиям, купание в чанах с сероводородной водой положительно влияет на здоровье. Сероводород дает ощущение энергии и улучшает состояние при некоторых болезнях. Но перед тем, как погружаться в чаны, надо убедиться, что вам это не повредит.

Фото: Чаны в Лумшорах (igotoworld.com)

Хотя Лумшоры и небольшое село, инфраструктура здесь довольно хорошо развита. Здесь есть несколько кафе, несколько гостиничных комплексов с комфортными условиями проживания. Также есть возможность снять недорогое жилье у местных жителей.

Обычно осенью и летом купание в чане в Лумшорах стоит около 250 гривен за час, а осенью стоимость возрастает до 350 гривен.

Исследуем Закарпатье во время экскурсий

Есть еще один вариант отдыха в этих местах. В Лумшорах можно не останавливаться в гостиницах надолго, а приехать сюда и в рамках экскурсий. Среди тех туров, которые предлагают много локальных турфирм, есть как экскурсионные, так и спа-туры с релакс-отдыхом.

Несколько примеров экскурсий, которые можно посетить:

"Термальное Закарпатье": Косино, Берегово, Лумшоры, Ужгород;

"Спа-экскурсия "Купель в чанах": Ужгород, Невицкое, Лумшоры;

"Изюминки Закарпатья": Мукачево, Берегово, Ужгород, Лумшоры, Синевир, Пилипец;

"Волшебные сказки Закарпатья": Синевир, Колочава, Хуст, Липча, Иза, Виноградов, Ужгород, Лумшоры, Мукачево.

Чтобы разнообразить спокойный отдых в Лумшорах, можно организовать и походы в горы, катание на лошадях и квадроциклах.

Фото. Лумшорский водопад (camping.in.ua)

Например, можно посетить Руну – самую крупную полонину Карпат. Это горный массив на западе Полонинского хребта. Вокруг находятся три горные реки: Люта, Шипот, Турица.

Полонина находится на высоте 1482 метров над уровнем моря, а с ее вершины открывается невероятный вид. Здесь есть и водопад Воеводин, возле которого можно устроить пикник. Недалеко также расположен орнитологический заказник "Соколу Скалы", где можно увидеть редких птиц.

Напомним, ранее мы писали, где в Карпатах можно найти отели в скандинавском стиле.

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