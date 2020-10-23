Горячие купели с видом на горы: где в Карпатах отдохнуть в атмосфере комфорта и уюта

Отдых в Карпатах (koruna.ua)

Интересные отели Карпат с бассейнами, чанами и спа-зоной

"Золотая" осень в Карпатах – самое красочное и атмосферное время для поездок в этот регион.

Из-за наступающих холодов многие туристы зря откладывают этот маршрут до зимних праздников. Ведь в ноябре в отелях Карпат наступает "туристическое затишье", и в ожидании новогодних каникул гостям предлагают скидки на проживание от 10 до 40% или же разнообразные пакеты на проживание несколько дней со спа-услугами.

Мы подобрали несколько отелей на разный вкус, в которых можно отдохнуть на природе в Карпатах, насладиться гуцульским колоритом и атмосферой уюта у камина, а также хорошо погреться в горячем чане или бане.

Фото: Отель в Буковеле (chaletdumont.com)

Крытый бассейн с видом на горы

Шале "Du Mont" находится в Буковеле (село Поляница Ивано-Франковской области) недалеко от главного местного подъемника. Этот отель предлагает гостям номера с балконами и террасами, детскую площадку, беседки, велосипеды в аренду, приборы для барбекю.

Поужинать можно в тематическом гриль-ресторане "Крыивка", а праздник для друзей провести в каминном зале.

Фото: Крытый бассейн с видом на горы (booking.com)

В спа-центре комплекса можно поплавать в крытом бассейне с подогревом, любуясь видом на горы через панорамные окна, а погреться можно в сауне (150 гривен в час) и малом или большом чане (800 и 1200 гривен). Гостям предлагают также получить массаж у профессионального массажиста или косметологические услуги на выбор, позаниматься в тренажерном зале.

Цена: двухместный номер "стандарт" с завтраком (до 1 декабря 2020 года) - от 1350 гривен.

Фото: Отель в Мигово (booking.com)

Активный отдых в "Карпатах"

Комплекс "Карпаты" (село Мигово Черновицкой области) – отель в горах с четырьмя коттеджами для семей и четырьмя домами с номерами разных категорий для гостей. Все постройки выполнены из натуральных материалов по столетним гуцульским традициям. Поэтому в помещениях летом прохладно, а зимой тепло. Обедать на территории комплекса можно в ресторане-колыбе с украинской кухней.

Гостей развлекают экопрогулками в горы, конными прогулками, рафтингом по реке Черемош, скалолазанием, поездками на квадроциклах и игрой в пейнтбол.

Фото: Номера в "гуцульском" стиле (booking.com)

В комплексе есть 11-метровый крытый бассейн, джакузи, гуцульский чан. Также попариться можно в турецком хамаме, русской и финской банях (от 950 гривен за полтора часа). В дополнение к водным процедурам можно получить спа-услуги: от массажа до косметологии.

Цена: двухместный "стандарт" - 2600 гривен за 2 ночи.

Фото: Интерьеры в отеле "Коруна" (koruna.ua)

Сауна по карпатскому рецепту

Курортный отель "Коруна" (село Татаров Ивано-Франковской области) известен оформлением номеров в традиционном гуцульском стиле. В ресторане подают блюда как европейской кухни, так и гуцульской.

Гостям также предлагают поиграть в теннис или футбол, бильярд. На территории комплекса есть открытый бассейн с подогревом и фитнесс-центр.

Фото: Спа-зона в "Коруне" (koruna.ua)

Изюминка отеля – сауна, которую готовят по старинной карпатской рецептуре с ароматными вениками и целебным травяным чаем. "Русская" баня вмещает до 10 человек (1000 гривен в час). Также можно оздоровиться с помощью массажей и обертываний.

Цена: двухместный "стандарт" – от 1340 гривен за ночь.

Фото: Аква-зона в отеле "Таор" (taor.com.ua)

Чаны на берегу реки

Отель "Таор Карпаты" (TAOR Karpaty Resort & Spa) - это большой комплекс с коттеджами на берегу реки Стрый в селе Ласточка Львовской области в окружении гор.

До ближайших бальнеологических курортов – рукой подать: до Сходницы – 15 километров, до Трускавца – 30 километров.

Фото: Коттеджи для гостей (taor.com.ua)

Гостям предлагают номера и коттеджи из экологически чистых материалов, ресторан, детскую площадку и детский клуб с аниматорами, веревочный парк, прокат велосипедов, квадроциклов.

На территории отеля есть собственный бювет с минеральными водами. Обедать и ужинать можно в ресторане-колыбе с традиционной украинской кухней.

Фото: Крытый бассейн в отеле "Таор" (taor.com.ua)

В аква-зоне есть большой крытый бассейн и детский бассейн, джакузи, турецкая и финская сауны. Также можно погреться в карпатской бане (700 гривен за 2 часа) или в чане с лечебными травами, на родниковой или сероводородной воде (1000-1100 гривен за 2 часа). В спа-центре гостям предлагают различные массажи и программы красоты.

Цена: двухместный "стандарт" с завтраками – от 1150 гривен за ночь (минимальная бронь – 2 ночи).

Спа-комлекс посреди леса

Отель "Вежа ведмежа" (село Волосянка Львовской области) построен в стиле средневекового замка с таким же оформлением комнат.

Из окон отеля открывается живописный вид лес и горы, а в 600 метрах находится горнолыжный курорт “Захар Беркут”.

Фото: Отель в стиле cредневекового замка (booking.com)

Развлекают гостей походами в горы, рыбалкой и сбором грибов, катанием на квадроциклах и скутерах, спортивными играми, смотровыми экскурсиями на кресельном подъемнике.

На территории комплекса обустроен веревочный парк, детская площадка, мини-зоопарк, можно взять напрокат велосипеды и лыжи.

Фото: Горячий чан с видом на лес (booking.com)

После дня на открытом воздухе гостям предлагают расслабиться в спа-зоне с джакузи и мини-бассейном, горячим чаном и русской баней (1500 гривен за 2 часа). Также можно заказать массаж.

Цена: двухместный "стандарт" с завтраком – 2750 гривен, "эконом-стандарт" – 2475 гривен.

Фото: Спа-отель в Буковеле (booking.com)

Четыре сауны и баня

В Буковеле находится еще один интересный отель "F&B Spa Resort", который раньше назывался "Фомич". Номера в отеле оформлены в загородном стиле.

Гостям предлагают блюда украинской кухни, отдельно – детское меню. Из активных развлечений – рафтинг с инструктором на реках Черный Черемош, Черемош и Прут, велопрогулки. Зимой в отеле можно арендовать лыжи, а трансфер к лыжным трассам входит в стоимость проживания.

Фото: Бассейн в отеле "F&B" (booking.com)

В пакет проживания включено посещение четірех видов саун (финской, хаммама, римской и паровой), джакузи и многофункционального душа, соляной комнаты, комнаты отдыха с сеном. Также для желающих есть два открытых бассейна с подогревом и закрытый бассейн, тренажерный зал. Попариться в чанах можно за 1500 гривен за 2 часа.

Цена: двухместный "стандарт" с завтраком – от 1800 гривен.

Фото: Вид с балкона на курорт в Буковеле (fb-resort.com)

Побывав в Карпатах осенью, можно не только оценить красоту природы и горную чистоту воздуха, но и уровень комфорта в местных отелях. В условиях пандемии и закрытых границ туризм в Карпатах может приятно удивить условиями, в которых вы будете находиться в отдалении от других туристов, и атмосферой единения с природой.

Напомним, ранее мы писали, где в Карпатах искать изысканные отели в скандинавском стиле.

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