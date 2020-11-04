Термальні джерела та міні-курорт: маловідома локація на Закарпатті для комфортного відпочинку

Восени все більше актуальним стає відпочинок на бальнеологічних курортах - оздоровлення водами, спа-процедури й просто спокійний відпочинок у готелях. Особливо комфортною буде така відпустка, якщо вас оточує красива природа, і коли довкола є що подивитися із туристичних цікавинок.

За "термальним" відпочинком українські туристи часто їдуть на Закарпаття. Більшість знають тільки основні подібні місця: Берегове, Косино, Виноградів, тощо. Але ще одна цікава локація для такого відпочинку - Лумшори.

Розповідаємо, чим це місце може бути цікавим для туристів.

Курорт, який почали розвивати у 17 сторіччі

Невелике закарпатське селище Лумшори розташоване серед хвойних лісів у підніжжі гір. За розповідями гідів, два величезні чани для купання діяли тут ще 400 років тому. Зараз один із перших чанів села Лумшори перебуває у Віденському музеї, а другий і досі знаходиться у цьому селі.

Лумшори знаходяться у Перечинському районі Закарпатської області. Сюди щороку їдуть багато туристів з різних куточків України. Найперше сюди приїздять задля релакс-відпочинку, відчути колоритом місцевої культури, врізноманітнити спокійний відпочинок активними екскурсіями.

Фото: Природа в Лумшорах (prokarpaty.info)

У цій місцевості досить багато різноманітних джерел з корисною водою.

Ще кілька століть тому неподалік від села місцеві відкрили лікувальний заклад, а у XVIII сторіччі про нього вже знали як про “Курорт Лумшори”. Спочатку чани були дерев'яними. Згодом, після відкриття в сусідньому селі ливарного цеху, і коли сюди почали з’їжджатися фахівці з Австралії, Німеччини, Угорщини, стали виготовляти вже більш сучасні чани. Один з них і досі використовують за призначенням. На чані викарбувана дата його виготовлення - 1600 рік.

Чотири причини відвідати Лумшори

Наявність джерел сірководневої води;

Красива природа: карпатський буковий ліс, джерельна річка та чисте гірське повітря;

Закарпатська культура та традиції, місцева кухня;

Відпочинок зі спа-послугами в самих Лумшорах або в околицях.

Лумшорські чани: як проходить купання

В Лумшорах можна спробувати купання в теплих чанах, які вважаються найстарішими на цьому курорті. Місцеві рекомендують декілька циклів купання – спершу в чані з водою багатою сірководнем, а потім - гірській річці та знову в чані.

Як це виглядає на практиці? Спочатку чан наповнюють мінеральною сірководневою водою (250 літрів). Вона потрапляє туди прямо з джерела. Оскільки ця вода - дуже холодна, під чаном розкладають багаття, нагріваючи воду до температури 35 градусів. На дно чану викладене гладеньке річкове каміння, а у воду кладуть різноманітні гірські трави та хвою.

Фото: Релакс-відпочинок у Лумшорах (booking.com)

Після декількох заходів (у чан, а потім в річку) досягається відчуття приливу сил. У перервах між купанням господарі садиб можуть запропонувати чашку запашного карпатського чаю.

За деякими дослідженнями, купання в чанах з сірководневою водою позитивно впливає на здоров'я. Сірководень дає відчуття енергії та покращує стан при деяких хворобах. Але перед тим, як занурюватися в чани, треба впевнитись, що вам це не зашкодить.

Фото: Чани в Лумшорах (igotoworld.com)

Хоча Лумшори й невелике село, інфраструктура тут досить добре розвинена. Тут є кілька кафе, кілька готельних комплексів з комфортними умовами проживання. Також є можливість винайняти недороге житло у місцевих мешканців.

Зазвичай восени та влітку купання в чані у Лумшорах коштує близько 250 гривень за годину, а восени вартість зростає до 350 гривень.

Досліджуємо Закарпаття під час екскурсій

Є ще один варіант відпочинку в цих місцях. В Лумшорах можна не зупинятися в готелях надовго, а приїхати сюди й у рамках екскурсій. Серед тих турів, які пропонують багато локальних турфірм, є як екскурсійні, так і спа-тури з релакс-відпочинком.

Кілька прикладів екскурсій, які можна відвідати:

"Термальне Закарпаття": Косонь, Берегове, Лумшори, Ужгород;

"Спа-екскурсія "Купель в чанах": Ужгород, Невицьке, Лумшори;

"Родзинки Закарпаття": Мукачево, Берегове, Ужгород, Лумшори, Синевир, Пилипець;

"Чарівні казки Закарпаття": Синевир, Колочава, Хуст, Липча, Іза, Виноградів, Ужгород, Лумшори, Мукачево.

Щоб урізноманітнити спокійний відпочинок в Лумшорах, можна організувати й походи в гори, катання на конях та квадроциклах.

Фото. Лумшорські водоспади (camping.in.ua)

Наприклад, можна відвідати Руну – найбільшу полонину Карпат.Це гірський масив на заході Полонинського хребта. Навколо знаходяться три гірські річки: Люта, Шипіт, Туриця.

Полонина знаходиться на висоті 1482 метрів над рівнем моря, а з її вершини відкривається неймовірний краєвид. Тут є й водоспад Воєводин, біля якого можна влаштувати пікнік. Неподалік також розташований орнітологічний заказник "Соколові Скелі", де можна побачити рідкісних птахів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах можна знайти готелі у скандинавському стилі.

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